Siz sordunuz, GIGABYTE yanıtladı! – Markalara Sorun #1

Markalara Sorun #1 isimli yeni serimizin ilk konuğu, GIGABYTE Pazarlama ve Marka İletişim Yöneticisi Mert Yıldırım oldu. Mert Bey, sosyal medyadan GIGABYTE ile ilgili bizlere iletmiş olduğunuz soruları yanıtladı.

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Gelen sorular ve Markalara Sorun #1 zaman çizelgesi

00:51 Ortalama bir gigabyte ekran kartını ne kadar süre kullanabiliriz? (YIL) – Radar.ist

02:13 Neden Gigabayt tercih etmeliyim? Rakiplerinizden üstün yanlarınız nedir? – Ahmet Kuyrukçu

Niçin gigabyte tercih edelim? Örneğin bir anakart veya ekran kartı alacak olsak. İkinci olarak da ürünlerinizi her firma kendi mi ithal ediyor yoksa türkiye girişini marka kendi mi sağlıyor? İyi yayınlar. – Emre Rüzgar

05:50 Gigabyte yurt dışında birçok espor takımına sponsor. Türkiye içinde bir yatırım yahut oluşum planlaması var mı? Türkiye ekonomisinin yaşadığı sorunlarla birlikte teknolojik ekipmanlarda inanılmaz pahalandı. Bu fiyat artışıyla ilgili düşünceleri nelerdir? Batuhan Tunç Tercan

07:59 Niye reklam ve fiyat politikalarını düzeltmiyorlar? – Cemal the kebabs

12:09 Bir üründen ne kadar kar etmeye çalışıyorsunuz? – Mert Bora Demir

13:08 Twitch Türkiye’de bir yayıncıya sponsor olmayı düşünüyorlar mı ? Plan dahilinde varsa iletişime geçebiliriz – 1toraman

14:53 Bilgisayar üreticilerine OEM anakart ve ekran kartı üretimi yapıyor musunuz? – İsmail İleri

15:12 Aorus ürünlerinin çoğu ülkemizde bulunamıyor. Bununla ilgili bir çalışma olacak mı? – Enes Akgün

16:15 Gigabyte resmi olarak Gigabyte türkiyede olarak faliyet gösteriyormu yoksa aracı firmalar üzerinden mi bu faliyeti devam ettiriyor.Zira Gigabyte yada MSI türkiye ofisi diye aratınca servis point diye bir firmanın adresi çıkıyor. Mesela Asus türkiye’nin bir ofisi ve çağrı merkezi var.Asus ofis diye aratırsak bir adrese ulaşabiliyoruz. – Güçhan

17:00 Gigabyte mobil piyasaya girmeyi düşünüyor mu? – Tospaa

18:02 Türkiye’de ki gelecekteki hedef kitleniz iş bilgisayarları mı yoksa oyun bilgisayarları mı? – Aykut Demirören

18:53 Çok ciddi piyasa rakipleri var, bu rekabete nasıl yenilik ve ayrıcalıklarla öne çıkmayı planlıyorsunuz. Net bir cevap ile olursa güzel olur – Göktuğ Akan

19:35 Geçmiş yıllarda Gigabyte ile bir mailleşmemizde, Gigabyte Overclock serisi anakartlarında, anakarta Overclock yaparken, örnek olarak yanlış voltajdan dolayı hasar versek bile anakartın garanti kapsamında olduğu yönünde teyit almıştım, şu anda hâlen bu garanti şartları geçerli mi? – Yılmaz Şanlı

21:31 Aorus diğer üreticilere göre daha donanımlı ürünleri o markalara göre daha ucuza satıyor. Özellikle de anakart tarafında… En basit örnek olarak B450 Aorus Pro’su. Ses yongasından tutun güç beslemesine , I/O portlarinin zenginliklerinden tutun tasarımına varasiya kadar. Rakip markalar bu donanımda kartı bizlere “amiral gemisi” kartlar diye en azından 1200 TL’den başlayan fiyatlarla sunuyor. Bunu nasıl başarabiliyorlar ? – Hasan Kemal Eraslan