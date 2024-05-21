Scarlett Johansson OpenAI ChatGPT seslendirme mevzusu büyüdü. OpenAI, ünlü aktris Scarlett Johansson’ın sesine benzediği iddiaları üzerine ChatGPT’nin ses özelliklerinden birini durdurdu. Johansson, yapay zeka asistanının sesinin kendi sesine bu kadar benzemesinden rahatsız olduğunu belirtti ve konuyla ilgili yasal adımlar attı.

Scarlett Johansson OpenAI meselesi aldı başını gitti: ChatGPT Sky sesi kimin?

2013 yapımı “Her” filminde bir yapay zeka asistanını seslendiren Scarlett Johansson, OpenAI CEO’su Sam Altman‘ın Eylül ayında kendisine ChatGPT’yi seslendirme teklifiyle geldiğini, ancak bu teklifi reddettiğini belirtti. Johansson, OpenAI’nin ChatGPT için oluşturduğu Sky isimli sesin kendi sesine çok benzediğini duyunca şok olduğunu ve öfkelendiğini ifade etti. Altman’ın, en yakın arkadaşlarının ve haber kaynaklarının farkı anlayamayacağı kadar kendi sesine benzeyen bir ses peşinde koşmasına inanamadığını söyledi.

Johansson, OpenAI’nin gönülsüzce Sky sesini kaldırmayı kabul ettiğini, ancak yine de bir avukat tutarak Altman’a mektup yazdığını ve şirketin bu sesi nasıl bulduğunu sorduğunu da ekledi. San Francisco merkezli OpenAI, Eylül ayında ChatGPT için ses özelliklerini tanıtmıştı. Geçtiğimiz hafta OpenAI, metin, ses ve video üzerinde daha hızlı çalıştığını belirttiği en son model güncellemesi GPT-4o güncellemesini duyurdu. Sam Altman, bu güncellemenin tanıtıldığı gün sosyal medya platformu X’te “her” kelimesini paylaşarak Johansson’un bir yapay zeka asistanını canlandırdığı 2013 yapımı filme gönderme yaptı. Bu da Johansson’un sesinin kullanıldığı iddialarını güçlendiriyor.

Pazartesi günü yayınlanan bir blog yazısında OpenAI, yapay zeka modelinin seslerinin nasıl oluşturulduğunu açıklamaya çalıştı. Şirket, her bir sesin (Breeze, Cove, Ember, Juniper ve Sky) ortaklık yaptıkları seslendirme sanatçılarından örneklenerek oluşturulduğunu ve yüzlerce ses ve ekran oyuncusundan başvuru aldıklarını belirtti. OpenAI, yapay zeka seslerinin “bir ünlünün kendi sesini kasıtlı olarak taklit etmemesi gerektiğini” ve Sky’ın sesinin de Scarlett Johansson’ın bir taklidi olmadığını, farklı bir profesyonel oyuncunun doğal konuşma sesi olduğunu söyledi. Şirket, ses yeteneklerinin mahremiyetini korumak için isimlerini paylaşmadıklarını da ekledi.

OpenAI’nin bu açıklaması, Johansson’ın iddialarına yanıt olarak sunulsa da, ünlü aktrisin tepkisini yatıştırmaya yetmedi. Johansson, sesinin izinsiz kullanımıyla ilgili endişelerini dile getirirken, yapay zeka teknolojilerinin etik sınırları hakkında da önemli bir tartışma başlattı. Bu olay, yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde, bu tür teknolojilerin kullanımının etik ve yasal boyutlarının daha dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sonuç olarak, OpenAI’nin ses teknolojileri konusunda daha şeffaf ve dikkatli olması gerektiği anlaşılmış durumda. Bu tür gelişmeler, yapay zekanın hızla ilerleyen dünyasında, etik ve yasal sınırların belirlenmesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Johansson’ın tepkisi, ünlülerin ve halkın, seslerinin ve benzerliklerinin izinsiz kullanılmasına karşı daha fazla koruma talep etmelerine yol açabilir. Bakalım Scarlett Johansson OpenAI meselesi nereye gidecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OpenAI nasıl bir yol izleyecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!