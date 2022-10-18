Porto Riko Üniversitesi’nin (UPR) eski bir öğrencisi, Karayip adasında bulunan kurumda kendisiyle birlikte okuyan kadınların e-posta hesaplarını ve Snapchat profillerini hackledikten sonra 13 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çarşamba günü (12) açıklanan karara göre, adam siber tacizle suçlandı.

Dijital ortamda ısrarlı takip suçu, tehdit ve taciz etmeyi içeriyor. “Slay3r_root” kod adıyla da bilinen hacker Iván Santell-Velázquez’in yaptığı da tam olarak buydu ve 100’den fazla kız öğrenciyi takip etmekten suçlu bulundu.

Ayrıca bkz: Kanye West Sosyal Medya Mecrası Parler’i Satın Almak İstiyor!

Oturum açma verilerini çalmak için kimlik avı ve sahtecilik tekniklerinden yararlanarak üniversitedeki birkaç kız öğrencinin e-posta hesabını ele geçirdi. Sanık, eğitim kurumunun sistemlerinden elde ettiği bilgilerle, bazı mağdurların mesajlaşma uygulamasında sahip oldukları hesaplara da girmeyi başardı.

Velazquez tarafından hacklenen Snapchat’teki bu profillerin bazılarında kullanıcıların çıplak fotoğrafları vardı; bu fotoğraflar adamın çaldığı ve sosyal ağlarda paylaştığı materyallerdi. Öğrencilerin profillerine yönelik saldırılar 2019 ve 2021 yılları arasında gerçekleşmiş.

İçindekiler Çevrimiçi taciz

Çevrimiçi taciz

ABD Adalet Bakanlığı’na göre, siber suçlu çaldığı çıplak fotoğrafları kurbanlardan en az birini kısa mesaj yoluyla taciz etmek için kullandı ve bunları yayınlamakla tehdit etti. Mahrem fotoğraflar Twitter’da ve bir Facebook sayfasında yayınlanarak herkes tarafından görülebilir hale getirildi.

Porto Riko ofisinde çalışan FBI Özel Ajanı Joseph González, bu vakada meydana gelen sanal takip gibi siber tacizin tehlikelerine dikkat çekti. Kendisinin de belirttiği gibi, bu uygulamanın mağdurlar üzerinde “intihar düşüncesinden korku, öfke, depresyon ve travma sonrası strese” kadar ciddi etkileri olabiliyor.

Siber suçlu, 13 aylık hapis cezasının yanı sıra ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Silvia Carreño Coll tarafından iki yıl denetimli serbestlik cezasına da çarptırıldı.

Kaynak: BleepingComputer