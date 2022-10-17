Rapçi Kanye West, sosyal platform Parler’i satın almak istiyor. West, Parlamento Teknolojileri ile prensipte anlaşmaya vardı. West, bu satın alma ile “düşüncelerin özgürce ifade edilebildiği” bir platformun varlığını sürdürmesini sağlamak istediğini belirtti.

İki taraf önümüzdeki aylarda nihai bir satın alma anlaşmasına varmayı planlıyor ve anlaşmanın bu yılın son çeyreğinde sonuçlanmasını bekliyor. Anlaşmanın bir parçası olarak, artık Parler’in ana şirketi olan Parliament teknik destek sağlamaya devam edecek ve Parler, Parliament’in depolama hizmetlerini ve altyapısını kullanmaya devam edecek. Bir satın alma tutarından bahsedilmemektedir.

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West, Parler’i devralmak istediğini çünkü “muhafazakâr görüşlerin tartışmalı olarak görüldüğü bir dünyada, kendimizi özgürce ifade etme hakkına sahip olmaya devam ettiğimizden emin olmamız gerektiğini” söylüyor. Buzzfeed News ve diğerleri, sanatçının kısa bir süre önce Yahudi karşıtı paylaşımları nedeniyle Twitter ve Instagram’dan yasaklandığını yazıyor.

Parler, ‘tüm seslerin hoş karşılandığı’ iptal edilemez bir ekosistem inşa etmek istediğini söyleyen bir sosyal mecra. Platform daha önce de eski ABD Başkanı Donald Trump ile, Trump’ın Parler’de ilk paylaşımı yapması halinde bir şirketin hisselerinin yüzde 40’ını alacağı bir anlaşma için görüşmelerde bulunmuştu. Platform, örneğin nefret içerikli paylaşımları kaldırmak için yeterince çaba göstermediği gerekçesiyle geçen yıl uygulama mağazalarından kaldırılmıştı. Bu arada platform Google ve Apple’ın uygulama mağazalarından da indirilebiliyor.