Genel
Sinema salonlarının açılış tarihi ertelendi
Film severlerin bir süredir uzak kaldığı sinema salonlarının açılışları hakkında yeni karar açıklandı. Korona virüsü tedbirleri nedeniyle kapalı olan ve yarın açılması planlanan sinema salonlarının açılış tarihi ertelendi.
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Sektörün talebiyle alınan karar
Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla yapılan görüşmeler sonucunda İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine sinema salonlarıyla ilgili ek genelge gönderdi.
Genelgeye göre, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak, sektörün de talebi doğrultusunda beyaz perde faaliyetlerinin de 31 Aralık tarihine kadar durdurulması kararlaştırıldığı anımsatıldı.
Salgınla mücadelede devam
Genelgede, gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği ifade edildi.
Sinema salonlarında alınacak koronavirüs tedbirleri
- Sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerde biletleme işlemlerinin çevrimiçi ortamda yapılacak.
- Salon kapasitesinin yüzde 60’ı aşmayacağı, salon klimalarının çalıştırılmayacağı açıklandı.
- Gişe sırasında kalabalık oluşmasını engellemek için, şeritlerle tek kişilik sıralar oluşturularak, her sıra arasına da en az 1 metre mesafe koyulacak. Girişlerde ve içeride el antiseptiği bulundurulacak. Biletleme işlemlerinin tüm aşamaları mümkün olduğunca çevrimiçi ortamda yapılabilecek şekilde düzenlenecek.
- 2 yaş üstü çocukların da kendilerine uygun maske takmaları sağlanacak. Seyirci koltuklarında kişiler arası her yönden bir koltuk boşluk bırakılarak salon kapasitesi yüzde 60’ı aşmamak kaydıyla sosyal mesafe planına uygun oturum düzeni sağlanacak.
- Sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerin yapıldığı yerlere maske takılarak girilecek, içeride de takılması sürdürülecek.
- Kulislere ziyaretçi ya da hediye kabul edilmeyecek. Zorunlu haller dışında sanatçı ve görevlilerin maske takması sağlanacak.
Donanım
Super Cuber X7, gelmiş geçmiş en garip klavye
Yakın zamanda farklı farklı klavyeler piyasaya çıkmaya devam ediyor. Ancak bu seferki daha da farklı gibi gözüküyor. Küp şeklinde olan bu klavyenin, kullanıcılara başka sürprizleri de var.
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Son zamanlarda birçok ergonomik ve farklı şekillere sahip klavyeler kullanıcılarla buluştu. Ancak Super Cuber X7 klavyesinin amacı ergonomi ve rahatlık değil. Daha çok bir cihazda birden fazla şeyi sunabilmeyi amaçlıyor. Bluetooth destekli bir klavye olan X7, aynı zamanda bir fare işlevi de görebiliyor. Ayrıca kablosuz bir hoparlör de olabiliyor. Ve bir çalar saat de. Yani sadece bir klavye demek oldukça az kalır gibi.
Cihazın en garip yanı tabii ki klavye özelliği. Küp şeklindeki cihaz klavyeyi iki ayrı parçada ve iki ayrı yüzde sunuyor. Tuşlar ise aynı yerlerinde durdukları için onları bulmak pek de kolay değil gibi gözüküyor. Ancak üreticiler, bunun en büyük avantajının seksen yedi tuştan oluşan bütün bir klavyeyi çok daha küçük bir alanda elde edebilmek olduğunu söylüyor.
Tuşların büyük olması nedeniyle alışıldığı taktirde daha rahat yazı yazılabileceğini tahmin ediyoruz. Ama yazılar iki el ile tutup yazılabileceği gibi telefondakine benzer şekilde tek elle de yazılabiliyor. Dolayısıyla bu da kişiyi oldukça yavaşlatacağından, çalışmak veya ders için değil de daha çok kısa yazılar için uygun olduğunu söyleyebiliriz.
Super Cuber X7, başka birçok işlev daha sunuyor
Cihazın diğer işlevlerine gelecek olursak, paylaşılan videoda her yüzünde farklı bir işlevi olduğu görülebiliyor. Klavye, ya da direkt X7 diyelim, Bluetooth 5.0 ile başka bir cihaza bağlanabiliyor. Ardından bir dokunmatik alan görülebilen yüzü bir fare işlevi görebiliyor. Aynı zamanda küp şeklinden faydalanarak 5W’lık bir kablosuz hoparlör de sunuluyor. Çalar saat veya radyo gibi kullanılmaya imkan veren bir ekrana da sahip olan cihaz, harici bir bataryaya sahip. Pilin kapasitesi ise 1800mAh. Ki bu da, ne şaşırtıcıdır ki, bir güç bankası olarak kullanılabiliyor.
Görüldüğü üzere çok yönlü, oldukça ilginç ve garip diyebileceğimiz, muhtemelen herkese hitap etmeyecek bir cihaz ile karşı karşıyayız. Diğer yandan ise ev dışarısında telefon veya bilgisayar kullanan birçok insanın ihtiyaç duyabileceği özellikleri de barındırabilir gibi gözüküyor.
Super Cuber X7, Indiogogo’daki kampanyasında 48 Euroluk bir fiyata sahipti. Ancak şu anda satıştaymış gibi görülmüyor. Yine de tanıtımı yapılmaya devam edilen cihaz hakkında yakın zamanda gelişmeler olabilmesi muhtemel.
Genel
OnePlus yeni bir akıllı bileklik çıkarmaya hazırlanıyor!
OnePlus akıllı bileklik rekabetine katılma kararı aldı. Son gelen bilgilere göre firma 40 dolar fiyat etiketli bir cihaz çıkarmaya hazırlanıyor.
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OnePlus akıllı bileklik rekabetine katılıyor!
Akıllı saat ve bileklik dünyası genişlemeye devam ediyor. Çoğu akıllı telefon üreticisinin dahil olduğu rekabet, kullanıcılara geniş ürün yelpazesinden yararlanma imkanı sunuyor. Rekabete an itibariyle yeni akıllı saati ile giriş yapmaya hazırlanan OnePlus, bileklik tarafında da kullanıcılarına yeni ürünler sunmayı hedefliyor. Android Central’da ortaya çıkan habere göre firma gelecek yıl çıkaracağı akıllı saatin yanına bir de akıllı bileklik eklemek istiyor. İsmi ve teknik özellikleri henüz tam anlamıyla ortaya çıkmayan cihazın genel hatları itibariyle Xiaomi Mi Band 5 modeline benzeyeceği iddia ediliyor.
AMOLED ekran ve suya dayanıklılık konularında piyasadaki ürünlere benzer kalitede olacağı düşünülen akıllı bileklik, yapı itibariyle sporcuların daha çok tercih edeceği bir ürün olabilir. Akıllı saatlere nazaran yetenekleri kısıtlı olan modeller, spor modları sayesinde piyasada önemli bir yere sahip. 2021‘in ilk iki ayından birinde tanıtılması beklenen cihaz, fiyat olarak da oldukça uygun bir etikete sahip olabilir. İlk gelen bilgilere göre 40 dolara satışa çıkması planlanan akıllı bileklik, en büyük rakibi olması beklenen Mi Band 5‘ten biraz daha pahalı olacak. Bakalım OnePlus yeni akıllı bilekliği ile piyasada önemli bir alternatif oluşturmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Genel
Peloton, müziğini üç Elvis remixiyle test ediyor
Peloton, spor yaparken müzikleriyle size eşlik edebilecek bir uygulama. Derslerinde kullandığı popüler müziklerle sizi kaliteli bir fitness salonuna taşıyor.
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Peloton, popüler sanatçılarla iş birliği yapıyor
Uygulama, bugün bir ay boyunca platforma özel Elvis remixlerini piyasaya sürdüğünü açıkladı. Remixleri oluşturmak için birçok ünlü isimle çalıştılar. Chromeo, Big Boi ve DJ Dillion Francis’in katkılarıyla bu remixler geliştirildi.
Uygulama içinde bulunan çeşitli egzersizler, gruplara ayrılıyor. Şarkılar, yoga, temel ve açık hava koşu dersleri içeren gruplar için düzenlendi ve bir “nihai remix koleksiyonu” oluşturuldu. Bu koleksiyon, bugün kullanıcılara sunuluyor. Bunun yanında Yeni Yıl promosyonunun bir parçası olarak 30 gün ücretsiz deneme süresini iki aya kadar uzatacağını ekledi.
Çoğu insan spor yaparken fazla zorlanıyor ve spor sırasında dinledikleri müzik, büyük ölçüde motive veriyor. Bu konuyu ele alan bir sözcü, uygulamaya Elvis‘in müzikleriyle başlama fikrinin, klasik kataloğun çağdaş bir düşünceyle bir araya getirmek, olduğunu söylüyor. Elvis’in müziklerini dinlerken, yapacağınız sporun daha katlanılır ve daha eğlenceli olacağı açık. Uygulamada bulunan bu şarkıların hakları Sony‘ye ait. Bununla birlikte, şarkıların bir aylık kısıtlama süreleri dolduğunda, parçalar daha geniş bir şekilde yayınlanabilir.
Şirket, kendi bünyesinde birçok müziği barındırıyor. Yapılan özel müzikler, uygulama için iyi bir genişleme fırsatı. Yeni gelen bu şarkılarla kullanıcılar, uygulamaya daha ilgili yaklaşacak. Bunun yannda kullanıcılar, özel olarak eğitim almak ve Peloton‘dan bir bisiklet almak istiyorlarsa şirketin ekosisteminde kalmaları gerekiyor.
Uygulama birçok ünlü isimle çalışıyor. Bünyesine dahil ettiği sanatçıların başında Béyonce geliyor. Şirket, yaptığı derslere müzisyenleri ve parçalarını dahil etmek için anlaşmalar yaptı. Bunun yanında şirket, Spotify gibi şirketlere benzer şekilde müzik akışı başına ödeme yapıyor. Peloton’u özel müzik dinleyebileceğiniz bir platform olarak görmek, daha fazla kullanıcıya ulaşmak anlamına geliyor. Aynı zamanda, mevcut abonelerin de daha fazla içeriğe ulaşmak için kullanımlarını arttırmayı da amaçlıyor.
Bir açıklamasında şirket, bünyesine aldığı sanatçıların, ilk kez sadece uygulamada bulunan dersler için müzik yarattığını söyledi. Ancak daha sonra bu açıklamada bir yanlışlık olduğunu belirtti ve açıklamasını düzeltti ve müziğin yalnızca Peloton’a “ilk lansman penceresi” için özel olacağını, Sony’nin bu dönemden sonra üç parçayı da kamuya açıklayabileceğini söyledi.
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