Çinli teknoloji devi Xiaomi, iki hafta önce Dubai’de yaptığı lansmanda Poco Pad isimli ilk Poco tabletini piyasaya sürmüştü. Bu bağlamda marka şimdi ise Poco Pad 5G üzerinde çalışıyor. Bu tabletin, Poco Pad’in SIM kartlı versiyonu olması bekleniyor. Detaylara bakalım.

Poco Pad 5G nasıl olacak?

24074PCD2I model numarasına sahip Poco Pad 5G, Hindistan Standartları Bürosu sertifikasyon web sitesinde görüldü. Poco Pad, Redmi Pad Pro’nun yeniden markalandırılmış versiyonu olarak karşımıza çıkmıştı. Bu bağlamda Poco Pad 5G’nin de Redmi Pad Pro 5G’nin yeniden markalandırılmış versiyonu olarak karşımıza çıkması bekleniyor.

Redmi Pad Pro 5G neler sunuyor?

Redmi Pad Pro 5G 2000 x 1200 piksel 2.5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 12.1 inç LCD ekrana sahip. 400 nit maksimum parlaklık sunabiliyor. Bunların yanı sıra SGS göz koruması ve TUV Rheinland sertifikasına da sahip.

Kaputun altında, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile birleştirilmiş bir Snapdragon’un 7s Gen 2 yonga seti bulunuyor. Ayrıca, kullanıcıların depolama kapasitesini 1 TB’a kadar genişletmesine olanak tanıyan bir microSD kart yuvasına da sahip. Cihaz, 33W hızlı şarjı destekleyen 10.000 mAh bataryadan güç alıyor.

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Kameralara gelince, arkada 8 MP bir kamera; ön tarafta selfiler ve görüntülü aramalar için 105 derecelik geniş görüş alanına sahip 8 MP bir kamera var. Ayrıca ses için Dolby Atmos’u da destekleyen dört hoparlörlü bir sisteme sahip.