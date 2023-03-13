Geçtiğimiz günlerde ABD’nin en büyük bankalarından biri olan Silicon Valley Bank (SVB) iflas duyurusunun ardından kapatıldı ve varlıklarına Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından el konuldu. Bilmeyenler için, teknoloji dünyasının merkezi olarak bilinen Silikon Vadisinde bulunan bankanın İngiltere kolu, yalnızca 1 sterlin ücretle HSBC’ye satıldı!

Yalnızca 23 Liraya Banka Aldılar!

HSBC, iflas eden Silicon Valley Bank’in (SVB) İngiltere ikolunu 1 sterline satın aldı. 1 sterlinin günümüzdeki Türk Lirası karşılığı ise 22,93 TL. İngiltere Hazine Bakanı Jeremy Hunt yapılan anlaşma sayesinde bankadaki mevduatların vergi mükelleflerine yük olmadan koruma altına alındığını açıkladı.

HSBC CEO’su Noel Quinn konu hakkında “Söz konusu satın alma, İngiltere’deki faaliyetlerimiz için mükemmel bir stratejik anlam ifade ediyor. SVB İngiltere müşterileri, mevduatlarının HSBC’nin gücü, emniyeti ve güvenliği tarafından desteklendiğini bilerek her zamanki gibi bankacılık işlemlerine devam edebilirler.” ifadelerini kullandı.

Kaliforniya merkezli SVB’nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1.8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası şirketin hisseleri geçen hafta, sadece 1 günlük süre zarfında yüzde 60’ın üzerinde değer kaybetmişti. Bu değer kaybı, son zamanlarda yaşanan en büyük değer kayıplarından biri olarak tarihe geçti.

Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası da müşteriler şubelere akın ederek mevduatlarını kurtarmaya çalıştı. Bu haber, birçok ülkede ekonomistlerin gözünü ABD piyasasına çevirmesine neden oldu. Şu anda dünyanın gözü kulağı ABD’de yaşanan gelişmelerde.

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Bizler de konu hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. En son Elon Musk bankayı satın almaya talip olmuştu. Bakalım ilerleyen dönemlerde neler yaşanacak.