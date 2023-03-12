Geçtiğimiz günlerde ABD’nin en büyük bankalarından biri olan Silicon Valley Bank (SVB) iflas duyurusunun ardından kapatıldı ve varlıklarına Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından el konuldu. Bilmeyenler için, teknoloji dünyasının merkezi olarak bilinen Silikon Vadisinde bulunan banka, teknoloji çalışanları, yeni kurulan şirketler ve risk sermayesi destekli firmalar başta olmak üzere genellikle teknoloji sektöründeki müşterilere hizmet veriyordu.

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Bankanın kapanması, 2008 küresel mali krizinden bu yana ABD’deki en büyük banka iflası olarak tarihe geçti. SVB, yeni kurulan şirketlerin finansmanında uzmanlaşmış ve 209 milyar dolarlık varlıkları ve yaklaşık 175,4 milyar dolarlık mevduatıyla ABD’nin en büyük 16. bankası haline geldikten sonra battı.

Olayların ardından FDIC yaptığı açıklamada SVB’ye Kaliforniya Finansal Koruma ve Inovasyon Departmanının kararı üzerine sigortalı mevduatları korumak için bir kayyum atandıklarını söyledi. Bununla beraber söz konusu sigortalı mevduatların sahiplerini korumak için Santa Clara Mevduat Sigortası Ulusal Bankası (DINB) isimli yeni bir bankanın kurulduğu ve SVB’nin tüm sigortalı mevduatlarının buraya aktarıldığı da belirtildi.

Elon Musk SVB’yi Satın Alma Fikrine Açık

Tüm bu kargaşanın ortasında sosyal medya ilginç bir sohbet gerçekleşti. Razer CEO’su Min-Liang Tan, Twitter’ın SVB’yi satın almayı ve dijital bir bankaya dönüştürmeyi düşünmesi gerektiğini söyledi. Bu öneri Twitter’ın yeni CEO’su Elon Musk‘ın dikkatini çekti ve Musk bu fikre açık olduğunu söyleyerek Min-Liang’a olumlu bir yanıt verdi.



Musk’ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımların ne kadar ciddiye alınması gerektiği konusunda bazı endişelere sahibiz ancak durum ciddi olabilir. Ünlü bankanın satın alınması, Twitter’ın fintech alanına girişini işaret edebilir. Hali hazırda Twitter için yeni gelir yolları arayan Elon Musk, gerçekten de SVB’yi satın alabilir. Bu sayede Twitter, geniş kullanıcı tabanından ve güçlü markasından yararlanarak dijital bankacılık sektöründe önemli bir oyuncu haline gelebilir. Bu haberi yazdığımız sırada konu hakkında resmi bir gelişme olmasa da, ünlü milyarder hızlıca dev banka adına kolları sıyırabilir. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.