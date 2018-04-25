Silah emojisi su tabancasına döndü

Birkaç yıl önce Apple‘ın silah emojisini su tabancasına çevirmesinden sonra şimdi de diğer şirketler bu yolu izlemeye başladı. Geçtiğimiz dönemde Samsung ve Twitter‘ın halihazırda yaptığı değişikliğin ardından şimdi de Google, Android ekosisteminde yer alan silah emojisini su tabancasına değiştirdi.

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Silah emojisi Android P sürümüyle değişiyor

GitHub‘da Noto Color Emoji havuzunda yeni emoji güncellemesi yayınlandı. Bu da Android P ile birlikte silah emojisi yerine su tabancasının olacağını gösteriyor. Aşağıdaki görselde silah emojisinin yıllar içerisindeki değişimini görebilirsiniz.

Ayrıca Apple, Google, Microsoft, Samsung, Facebook ve Twitter platformlarında yer alan emojinin yıllar içerisindeki değişimini de yine aşağıdaki görselden görebilirsiniz. Şu anda büyük platformlar arasında bu emojiyi su tabancası olarak değiştirmeyen büyük platformlar arasında sadece Facebook ve Microsoft bulunuyor.