AB Komisyonu Apple’ın Shazam planını inceliyor

Aralık ayında Apple’ın ünlü müzik arama uygulaması Shazam’ı satın almak istediğini açıklaması üzerine AB Komisyonu konu ile ilgili inceleme başlattığını duyurdu. Kendi sitesi üzerinden bir basın bülteni ile incelemeyi duyuran komisyonun gerekçeleri de gayet yerinde.

Her ne kadar kötü bir başlangıç yapmış olsa da Apple Music ile şu anda müzik sektöründe de hızla büyüyen Cupertino’lu firma, Shazam’ı satın alırsa bazı sıkıntılar baş gösterebilir. Listenin en tepesinde; Shazam’ın Spotify da dahil pek çok Apple Music’e rakip uygulamanın hassas bilgilerini dolaylı olarak elinde bulundurması var. Öte yandan bir diğer ciddi endişe ise Shazam’ın satılması ardından uygulamanın sadece Apple Music’e yönlendirme tehlikesi.

AB Komisyonu haksız rekabet ihtimalinden endişeli

Haksız rekabet konusuna giren bu iki madde için araştırma tüm hızı ile devam ediyor. 4 Eylül’de gerçekleşmesi beklenen satın alımdan önce komsiyonun nihai kararını verecek. Olası bir “Hayır” durumunda Shazam hayatına bağımsız bir şekilde devam edecek. Ola ki Apple yukarıda belirttiğimiz iki endişe için de garanti verirse o zaman Shazam’ın yeni sahibi olabilir. Mart ayı içinde 38 milyon paralı üyeye ulaşan Apple Music her ne kadar Spotify’ın henüz yarısı kadar olsa da senede ortalama 10 milyon kullanıcı ile hızlı büyüdüğü kesin. Shazam’ı Apple Music bünyesine katmak ise firmaya inanılmaz bir portfolyo sağlayacak. Bakalım Avrupa Birliği buna izin verecek mi?