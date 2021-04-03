Signal, dünya çapında en hızlı büyüyen uygulama oldu!

WhatsApp’ın tartışmalı gizlilik politikası nedeniyle kullanıcılar, bu uygulamaya alternatif yeni bir uygulama arayışına girdiler. Bu arayış içinde, WhatsApp’a en iyi alternatif uygulamalardan biri de Signal’dir. Bu uygulama, WhatsApp krizinin ardından Elon Musk tarafından da beğeni almıştı. Yoğun tartışmaların ardından WhatsApp, yeni gizlilik politikasının uygulanmasını 15 Mayıs tarihine erteledi. Ancak yakın tarihe geldiğimizde kullanıcılar, artık Signal’i her zamankinden daha fazla kullanmaya başladı. GulfNews’e göre Signal, yılın ilk çeyreğinde hem indirmeler hem de aylık aktif kullanıcı sayısı ile dünya çapında en hızlı büyüyen uygulama oldu.

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Signal haricinde WhatsApp’a alternatif olan başka hangi uygulamalar var?

WhatsApp’a alternatif olarak kullanılan bir başka uygulama ise Telegram‘dır. Telegram, WhatsApp’tan daha zengin içeriğe sahip ancak WhatsApp kadar basit bir kullanıma sahip değil. Fakat Telegram’ın özelliklerine aşina olan kullanıcılar, bu özelliklerin ne kadar kullanışlı olduğunu biliyorlar. Telegram, yayınlanan rapora göre indirme sıralamasında üçüncü sırada. Bununla birlikte aktif kullanıcılar, Telegram platformu üzerinde çok daha fazladır. Paylaşılan analitiğe göre Telegram, aylık aktif kullanıcı sayısı sıralamasında dünya çapında ikinci sırada.

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İndirmelerdeki ve aylık aktif kullanıcı sayısındaki artışın sebebi, WhatsApp’ın gizlilik politikasındaki değişikliktir. Bu olay, tüm kullanıcıların dikkatini çekti ve mahremiyetine önem veren herkes piyasadaki diğer uygulamaları araştırmaya başladı. WhatsApp, günümüzde en popüler mesajlaşma uygulaması olsa da en iyisi değil. Signal ve Telegram’ın indirme sayısı ise her geçen gün artıyor. Signal, basitliği tercih eden kullanıcılar için oldukça iyi bir tercih. Telegram ise zengin içeriklere sahip ve yeni deneyimler yaşamak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Yine de Signal’ın bu özelliklerden yoksun olduğunu söyleyemeyiz. Genel olarak benzer özelliklere sahip olsalar da aralarında birkaç ufak farklılık bulunmakta.

WhatsApp’ın düşüşe geçmesi halinde yeni lider hangi uygulama olacak?

Signal, fotoğraflarınızı kırpmanıza ve çevirmenize olanak sağlayan yerleşik bir görüntü düzenleme aracına sahiptir. Uygulamanın modern görünmesini sağlayan ve kullanıcı deneyimine olumlu etki eden karanlık modun bulunması da oldukça önemli. Ayrıca uygulamanın genel hızına bakıldığında rakiplerine göre oldukça hızlı olduğu da söylenebilir. Uygulama, şu anda Google Play Store’da 4,5 yıldızla 50.000.000’dan fazla yüklemeye sahip. Öte yandan Telegram, WhatsApp’ın gizlilik politikası tartışmasından önce de kullanılmaktaydı. Dolayısıyla Signal’a göre çok daha popüler bir uygulama.

Telegram, 200.000’e kadar üye ile grup sohbeti yapılmasına olanak sağlıyor. Ayrıca grupları yönetmek için kullanışlı olabilecek botlar da mevcut. Bununla birlikte Telegram‘da ilgi alanlarınızla ilgili gruplar ve topluluklar bulabilmeniz de mümkün. Bu iki uygulama arasından hangisinin kazanacağı belli değil. WhatsApp, liderliğini korumaya devam mı edecek? Yoksa katı politikasını sürdürmeye devam edip bu iki uygulamaya liderliği bırakacak mı? Bu sorunun cevabını 15 Mayıs tarihinde sona erecek gizlilik politikası süresi ile daha net bir şekilde göreceğiz.