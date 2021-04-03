Honor, gelecek marka stratejisini açıkladı!

Bildiğiniz gibi Huawei, Honor markasını ABD‘nin uyguladığı ağır yaptırımlardan kurtarmak için bir başka Çinli firmaya sattı. Bu satışın amacı, bileşen satın alırken ve akıllı telefonlara Google hizmetlerini kurarken firmanın sorun yaşamamasını sağlamak. Henüz Huawei’nin yaptığı bu plan işe yaramamış gibi gözüküyor. Çünkü, Honor Android’in GSM sürümünü yüklemek için henüz onay almış değil. Her şeye rağmen Honor’un iddialı bazı planları var. Son zamanlarda, şirketin CEO’su Weibo sayfası üzerinden gönderiler paylaşıyor. Burada, “Yeni Honor, yeni bir yol” olarak tanımladığı yeni yol haritasından bahsediyor.

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Honor firmasını yeni marka stratejisi nedir?

Honor, Magic serisinde yeni cihazlar çıkarmaya devam etmeyi planlıyor. Bu cihazlar, yıl içerisinde sırasıyla çıkış yapacak. Magic serisi, yeni teknolojiler için deneysel test alanı olmaya devam edecek. Yeni amiral gemileri sadece Honor’a dönüştürülmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni görüntü işleme algoritmalarının geliştirilmesiyle kamera tarafında da yeni atılımlar gerçekleşecek. Şirketin planı, “estetik bir standart” ve “yüksek kaliteli işçilik” sunmaktır. Ayrıca diğer temel amaç, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı ekranlar ve diğer akıllı aygıtları içerecek yeni bir ekosistem oluşturmak. Her cihaz birbiriyle etkileşime girecek ve kullanıcılar bu cihazları kullanırken konforlu ve rahat hissedecek.

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Şimdilik paylaşılan bu yol haritası sadece sloganlardan ibaret gibi gözüküyor. Huawei’den ayrılmasının ardından Honor, iki adet yeni akıllı telefon piyasaya sürdü. Bu cihazlar, Honor V40 5G ve V40 Light Luxury Edition olarak adlandırıldı. Henüz Google ile bir anlaşma sağlanamadığı için cihazlarda GMS bulunmuyor. Google ile olan sıkıntıların ne zaman çözüleceği de henüz bilinmiyor. Şirketin piyasadaki ilerlemesini zaman içerisinde yapılan atılımlar ile görebileceğiz.

Geçtiğimiz ayın başında, Honor’un CEO’su George Zhao’nun Çin medyasına yaptığı bir açıklamada bağımsız bir şirketin karşı karşıya olduğu zorluklar ve gelecek planları hakkında konuştuğunu görmüştük. Bu konuşmanın ardından firma, yeni cihazları için diğer şirketlerle görüşmelere başladı. Bunlardan ilki, Honor MagicBook serisi için ekipman tedariği konusunda AMD ve Intel ile görüşmeler başladı. Görüşme sırasında George Zhao, yeni ekipler oluşturmaktan ve araştırma-geliştirmeye yatırım yapmaktan bahsetti. Ayrıca şirketin bazı yeni ofisler açmayı planladığı da bilinmekte.

Honor’un çıkardığı V40 5G ve V40 Light Luxury Edition’ın ardından firmadan yeni cihazlar bekliyoruz. Yaz aylarına doğru şirketin yeni bir seri tanıtması muhtemel gözüküyor.

V40 5G teknik özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 1000+

MediaTek Dimensity 1000+ Ekran: 6,72 inç Full HD+ 120 Hz OLED

6,72 inç Full HD+ 120 Hz OLED RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB/256 GB

128 GB/256 GB Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + Lazer AF

50 MP + 8 MP + 2 MP + Lazer AF Ön Kamera: 16 MP + Renk sıcaklığı sensörü

16 MP + Renk sıcaklığı sensörü Batarya: 3900 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj

3900 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

V40 Light teknik özellikleri