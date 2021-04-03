Akıllı Telefonlar
Honor, gelecek marka stratejisini açıkladı!
Bildiğiniz gibi Huawei, Honor markasını ABD‘nin uyguladığı ağır yaptırımlardan kurtarmak için bir başka Çinli firmaya sattı. Bu satışın amacı, bileşen satın alırken ve akıllı telefonlara Google hizmetlerini kurarken firmanın sorun yaşamamasını sağlamak. Henüz Huawei’nin yaptığı bu plan işe yaramamış gibi gözüküyor. Çünkü, Honor Android’in GSM sürümünü yüklemek için henüz onay almış değil. Her şeye rağmen Honor’un iddialı bazı planları var. Son zamanlarda, şirketin CEO’su Weibo sayfası üzerinden gönderiler paylaşıyor. Burada, “Yeni Honor, yeni bir yol” olarak tanımladığı yeni yol haritasından bahsediyor.
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Honor firmasını yeni marka stratejisi nedir?
Honor, Magic serisinde yeni cihazlar çıkarmaya devam etmeyi planlıyor. Bu cihazlar, yıl içerisinde sırasıyla çıkış yapacak. Magic serisi, yeni teknolojiler için deneysel test alanı olmaya devam edecek. Yeni amiral gemileri sadece Honor’a dönüştürülmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni görüntü işleme algoritmalarının geliştirilmesiyle kamera tarafında da yeni atılımlar gerçekleşecek. Şirketin planı, “estetik bir standart” ve “yüksek kaliteli işçilik” sunmaktır. Ayrıca diğer temel amaç, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı ekranlar ve diğer akıllı aygıtları içerecek yeni bir ekosistem oluşturmak. Her cihaz birbiriyle etkileşime girecek ve kullanıcılar bu cihazları kullanırken konforlu ve rahat hissedecek.
Şimdilik paylaşılan bu yol haritası sadece sloganlardan ibaret gibi gözüküyor. Huawei’den ayrılmasının ardından Honor, iki adet yeni akıllı telefon piyasaya sürdü. Bu cihazlar, Honor V40 5G ve V40 Light Luxury Edition olarak adlandırıldı. Henüz Google ile bir anlaşma sağlanamadığı için cihazlarda GMS bulunmuyor. Google ile olan sıkıntıların ne zaman çözüleceği de henüz bilinmiyor. Şirketin piyasadaki ilerlemesini zaman içerisinde yapılan atılımlar ile görebileceğiz.
Geçtiğimiz ayın başında, Honor’un CEO’su George Zhao’nun Çin medyasına yaptığı bir açıklamada bağımsız bir şirketin karşı karşıya olduğu zorluklar ve gelecek planları hakkında konuştuğunu görmüştük. Bu konuşmanın ardından firma, yeni cihazları için diğer şirketlerle görüşmelere başladı. Bunlardan ilki, Honor MagicBook serisi için ekipman tedariği konusunda AMD ve Intel ile görüşmeler başladı. Görüşme sırasında George Zhao, yeni ekipler oluşturmaktan ve araştırma-geliştirmeye yatırım yapmaktan bahsetti. Ayrıca şirketin bazı yeni ofisler açmayı planladığı da bilinmekte.
Honor’un çıkardığı V40 5G ve V40 Light Luxury Edition’ın ardından firmadan yeni cihazlar bekliyoruz. Yaz aylarına doğru şirketin yeni bir seri tanıtması muhtemel gözüküyor.
V40 5G teknik özellikleri
- İşlemci: MediaTek Dimensity 1000+
- Ekran: 6,72 inç Full HD+ 120 Hz OLED
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB/256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + Lazer AF
- Ön Kamera: 16 MP + Renk sıcaklığı sensörü
- Batarya: 3900 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 10
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS
V40 Light teknik özellikleri
- İşlemci: MediaTek Dimensity 800U
- Ekran: 6.67 inç FHD+ 90 Hz OLED
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 / 256 GB
- Arka kamera: 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü
- Ön kamera: 32 MP
- Batarya 3800 mAh, 66W hızlı şarj desteği
- İşletim sistemi: Android 10 tabanlı Magic UI 4.0
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Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion 2 Pro modelinin bataryası belli oldu!
Lenovo Legion 2 Pro modeli için geri sayıma geçti. Oyuncu telefonları piyasasında etkin olmak isteyen teknoloji devi, yeni cihazı ile oyuncuları karşılamaya hazırlanıyor. Çok yakında tanıtımı gerçekleşecek oyun odaklı akıllı telefonun bazı yeni teknik detayları da kesinleşti. Oyuncu telefonunun batarya kapasitesi ve şarj desteği ortaya çıktı. Cihaz bir önceki nesle nazaran daha büyük batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca bu pil azımsanmayacak hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak.
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Lenovo Legion 2 Pro kuvvetli bir batarya ile piyasaya çıkacak!
Oyuncu odaklı akıllı telefonlar, gelişmeye devam ediyor. Özellikle video oyun dünyasının gelişmesi ile birlikte bildiğiniz üzere piyasada birçok “oyuncu odaklı” ürün ortaya çıkmıştı. Gıda sektörüne dahi giren bu ürünlerin akıllı telefon piyasasında da var olmasına pek de şaşırmamak gerek. Zira çoğu Android işletim sistemli akıllı telefon üreticisi, oyuncuları da kendilerine çekmek istiyor. Mobil oyun pazarının gelişmesiyle birlikte talebin arttığı bu piyasada mevcut yarışmacılar ürün yelpazelerini genişletiyorlar. Bu firmalardan biri olan Lenovo da, Legion serisine yeni bir üye kazandırmak için kolları sıvadı. Legion 2 Pro modeliyle oyuncuları karşılayacak teknoloji devi, yeni cihazını yakında tüm dünyaya duyuracak. Tanıtımına az bir süre kala da cihaz ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak oyuncu telefonunun batarya kapasitesi ve şarj teknolojisi kesinleşti.
Lenovo Çinli sosyal medya sitesi Weibo üzerinde yaptığı paylaşım ile takipçilerine yeni detaylar sunmayı ihmal etmedi. Özellikle mobil oyun konusunda güçlü bir deneyim sunmak isteyen Lenovo Legion 2 Pro modeli, aynı deneyimi batarya kısmında da sunmak istiyor. Zira oyuncular için çıkan özel telefonun, şarj sürelerinin iyi olması beklenmekte. Bu nedenle akıllı telefon üreticisi, cihaza bir önceki nesle nazaran daha büyük bir batarya yerleştirmiş. Ortaya çıkan bilgilere göre oyuncu odaklı akıllı telefon 5500 mAh‘lik batarya kapasitesine sahip olacak. Piyasa şartlarında büyük sayılabilecek bir bataryaya sahip olacak akıllı telefon, şarj konusunda da oyuncuları priz başında pek bekletmeyecek gibi duruyor. Oyuncu odaklı akıllı telefon tam 90W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. Bu da cihazın rakiplerine nazaran her anlamda daha kuvvetli olması anlamına gelebilir. Ancak bir önceki modelde yer alan çift USB-C portunun 45W + 45W’tan 90W sunduğunu unutmamak gerek. Bu nedenle firmanın 90W’ı tek bir porttan verip vermeyeceği henüz kesinleşmedi.
Lenovo Legion 2 Pro teknik özellikleri
Yazının başında da belirttiğimiz üzere akıllı telefon oyuncu odaklı olacak. Bu da performans anlamında cihazın çok kuvvetli olacağı anlamına gelebilir. Zira akıllı telefonun amiral gemisi bir işlemci ile piyasaya çıkacağı hali hazırda biliniyor. Bu yıl çıkan çoğu akıllı telefonda gördüğümüz Qualcomm yapımı Snapdragon 888, Lenovo Legion 2 Pro modelinde de yer alacak. Bu işlemciye de firmanın geliştirdiği çift kanallı soğutma sistemi eşlik edecek. Bununla birlikte cihaz özellikle RAM konusunda çığır açan kapasitelere sahip olacak gibi gözüküyor. Geekbench test platformunda daha önceden de listelenen akıllı telefon 16 GB‘lık RAM kapasitesi ile ortaya çıktı. Eğer bu ihtimal kesinleşirse cihaz tüm akıllı telefon piyasalarındaki bu kapasiteye çıkan ender cihazlardan biri olabilir. Görünüşe göre oyuncu odaklı akıllı telefonların asıl hedefi, bilgisayarlar olacak.
Tasarım detayları da üç aşağı beş yukarı belli olan cihaz, 6.92 inçlik ekran ile piyasaya çıkacak. Bu ekranda FullHD+ AMOLED panele yer verilmesi bekleniyor. Öte yandan oyuncu odaklı akıllı telefon 144 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Bu da mobil oyun sevdalıların daha seri bir deneyim yaşamalarını mümkün kılacak. Cihaz 12 GB RAM‘li bir modele daha sahip olacak. Ayrıca 128/256/512 GB‘lık depolama alanı seçeneklerini de kullanıcılarına sunacağı ortaya çıktı. Ancak sadece 16 GB RAM‘li modelin 512 GB depolama alanı ile kombinasyon olacağı iddia ediliyor. Oyuncu odaklı akıllı telefonun fiyatı henüz ortaya çıkmadı. Ancak 8 Nisa tarihinde yapılacak etkinlikle birlikte fiyatı da öğrenmiş olacağız. Bakalım akıllı telefon oyuncu odaklı ürünler piyasasında öne çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
- Ekran : 6.92 inç Full HD+ AMOLED 144 Hz
- İşlemci: Snapdragon 888 Soc
- RAM: 12/16 GB
- Depolama alanı: 128/256/512 GB
- Batarya: 5500 mAh
- Şarj teknolojisi: 90W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C 3.2
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Akıllı Telefonlar
Google Pixel 6 serisi, Google’ın özel çipi ile piyasaya sürülecek!
2021’in ikinci çeyreği henüz yeni başladı ancak şimdiden favori akıllı telefon üreticilerinden olan Google’dan yeni cihaz duyurusu bekliyoruz. Bunun da ötesinde Google ve Apple’ın, Android ve iOS’un yeni versiyonlarını önümüzdeki haftalarda duyurması muhtemel. Bununla birlikte Google, Pixel kullanıcılarının yenilikleri denemesi ve geri bildirimde bulunması için Android geliştirici sürümlerini paylaşıyor. Ayrıca firma, önümüzdeki aylarda Google I/O’yu çevrimiçi olarak düzenlemeyi planlıyor. Etkinlikte şirket, Android 12 güncellemesini ve beta sürümlerini resmi olarak tanıtacak. Dahası, Google Pixel 5a’nın da bu etkinlikte tanıtılmasını bekliyoruz.
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Google Pixel 6 serisi ne zaman ve hangi yeniliklerle gelecek?
Google’ın bir sonraki amiral gemisi serisi olmasını beklediğimiz Google Pixel 6 serisi, tahmini olarak önümüzdeki ekim ayında piyasaya çıkacak. Firma, Pixel serisinde çok fazla sızıntı vermesiyle tanındığı için yakın zaman içinde bu konuda daha fazla detay görebiliriz. Pixel 3’ten bu yana Pixel serisi akıllı telefonların lansman tarihleri birkaç ay önceden ortaya çıkıyor. Pixel 6’nın tasarımı konusunda bazı söylentiler mevcut. Ancak bundan daha önemlisi, bugün seri ile ilgili bazı yeni teknik detaylar ortaya çıktı. Ayrıca bu söylentiler şirketin geleceği açısından da büyük önem taşıyor.
9to5Google’a göre bu yıl Pixel serisi akıllı telefonlar, Google’ın özel yonga setini kullanacak. Rapora göre “Raven” ve “Oriole” kod adlarını taşıyan bir sonraki Pixel 6 serisi akıllı telefonlar yepyeni bir kullanıcı deneyimi sunacak. Ayrıca bu cihazlar “Slider” olarak bilinen platformun bir parçasıdır. Bu platform, gelecekteki Chromebook cihazlarında da kullanılacaktır. Görünüşe göre Google, geçtiğimiz yıl Apple’ın piyasaya sürdüğü M1 çipine rakip olmayı hedefliyor. Apple’ın silikon tarafına yaptığı büyük yatırımlara Google, Pixel 6 serisinde sunacağı yeni çip ile karşılık verecek gibi gözüküyor.
Google’ın geliştirdiği yeni çip, “Whitechapel” kod adını taşımakta. Bu yonga seti üzerindeki sistem, görünüşe göre Samsung ile iş birliği içinde geliştiriliyor. Bu nedenle çip, tasarım ve mimariyi bazı yazılım bileşenleri ile birlikte Samsung Exynos işlemcilerle paylaşabilir. Bu, Exynos sevmeyen kullanıcıların kesinlikle hoşuna gitmeyecek bir şey. Exynos tabanlı çipler, geliştirme konusunda oldukça sorunlu çiplerdir. Hem geliştirmesi zor hem de verimliliği düşük olan bu çiplerin Goobgle tarafından baz alınması sıkıntılara yol açacaktır. Ayrıca bu, Google’ın özel ROM anlayışını da değiştirebilir.
Pixel 6 serisi, hangi segmente hitap edecek?
Şirketin, Google Pixel 6 ve Pixel 6a‘yı sene içinde piyasaya sürmesi beklenmekte. Google, geçtiğimiz seneden beri XL modellerini piyasaya sürmüyor. Bu nedenle, bu sene de Pixel 6 XL modelini beklemiyoruz. Firma, XL modelini bırakmasıyla birlikte amiral gemisi akıllı telefon pazarından da ayrılmış oldu. Pixel 5, Qualcomm Snapdragon 765G yonga setiyle birlikte gelmişti. Bu nedenle, özel çipin orta segmente mi yoksa amiral gemisi segmente mi geliştirileceği de merak konusu. Önümüzdeki aylarda gerçekleşmesini beklediğimiz Google konferansında, belki de bu çip ile ilgili ipuçları duyabiliriz.
Pixel 5 teknik özellikleri
- Ekran: 6 inç OLED ekran, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 432 ppi, Corning Glass 6, HDR10+, 90Hz ekran tazeleme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- Grafik Birimi: Adreno 620
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB (UFS 2.1)
- Arka Kameralar: 12.2 MP, f/1.7, 27mm (geniş), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS
16 MP, f/2.2, 107˚ (ultra geniş açı), 1.0µm
- Ön Kamera: 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4.0″, 1.12µm
- Batarya: 18W hızlı şarj destekli 4080 mAh batarya
- İşletim Sistemi: Android 11
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip2 modelinin bataryası ortaya çıktı!
Samsung katlanabilir telefonları ile alakalı yeni detaylar sunmaya devam ediyor. Galaxy Z Flip2 modelini geliştiren Güney Kore devi, cihazını bu yıl içerisinde kullanıcıları ile buluşturacak. Artık geri sayıma geçilen katlanabilir akıllı telefon, ile alakalı yeni birkaç bilgi daha ortaya çıktı. Merakla beklenen cihazın batarya kapasitesi ve bataryanın görüntüleri ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy Z Flip2 çift batarya ile piyasaya çıkacak!
Katlanabilir akıllı telefonlar ve tabletler gün geçtikçe yaygın bir hale geliyor. Birçok akıllı telefon üreticisinin dahil olduğu bu rekabette yenilikçi ürünler ön planda. Samsung, Motorola ve Huawei‘nin öncü olduğu bu sistemde yeni katılımcılar gelmeye devam ediyor. Ayrıca mevcut yarışmacılar da ürün yelpazelerini genişletiyor. Bu firmalar arasında yer alan Samsung da, Galaxy Z Flip2 modeli için kolları sıvadı. İstiridye kabuğu tasarımı ile dikkat çeken seri, katlanabilir olması nedeniyle boyut anlamında da önemli işler başarıyor. Bu sene içerisinde kullanıcılarını karşılayacak katlanabilir akıllı telefon ile alakalı da yeni detaylar ortaya çıktı. Tasarımının yanı sıra güçlü donanımı ile de dikkat çeken seri, kendine has hayran kitlesini oluşturmuş bulunmakta. Bir takım sertifika sitelerine şimdiden uğramaya başlayan katlanabilir akıllı telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı.
Çift bataryaya sahip olacak katlanabilir akıllı telefon, toplamda 3300 mAh‘lik pil ile piyasaya çıkacak. Bataryanın bu konuda bir önceki model olan Galaxy Z Flip‘ten herhangi bir farklılığı bulunmuyor. İki bataryadan biri olan EB-BF711ABY kod adlı pil 2370 mAh değerinde. EB-BF712ABY kod adlı diğer pil ise 903 mAh değerinde kullanıcılarını karşılayacak. Akıllı telefon katlanabilir yapısı çift hücreli pile sahip olacak. Bu yüzden akıllı telefon piyasasındaki “normal” rakiplerine nazaran küçük bir batarya ile geliyor. Ancak ergonomik açıdan Samsung‘un bataryayı küçük tutma zorunluluğu da bulunmakta. Safety Korea üzerinde ortaya çıkan pilin, resimleri de görüntülendi. Bunun dışında DEKRA ve 3C üzerinde de ortaya çıkan akıllı telefon, sertifikalar almayı da başardı. Güvenlik konusunda sıkıntı yaratmaya bataryalar kullanıma hazır. Katlanabilir akıllı telefon Samsung‘un yapacağı etkinlikle birlikte yanına Galaxy Fold3 modelini alarak Temmuz 2021‘de kullanıcılarının karşısına çıkacak.
Samsung Galaxy Z Flip2 teknik özellikleri
Son ortaya çıkan batarya kapasitesi ile birlikte akıllı telefonun birçok teknik özelliği belli oldu. Ancak belki de en kritik teknik özelliklerden birkaçına ise henüz ulaşılamıyor. Ancak akıllı telefonun serinin önceki modellerinden geri kalır bir yanının olmayacağı iddia ediliyor. Bir önceki iki model de amiral gemisi işlemciler ile piyasaya çıkmışlardı. Bu nedenle Galaxy Z Flip2 modelinin de amiral gemisi bir işlemci kullanacağı iddia ediliyor. Öte yandan akıllı telefonun daha uygun fiyatlı olarak piyasaya çıkacağını iddia eden ciddi bir kesim de bulunmakta. Ortaya çıkan spekülasyonlara göre firma artan maliyetleri düşürmek isteyebilir. Yine de bu iddialar amiral gemisi işlemci iddiaları kadar kuvvetli değil. Ayrıca akıllı telefonun RAM kapasitesi de henüz ortaya çıkmadı. Ancak yine önceki modeller ile kıyaslarsak, 8 GB RAM seçeneğini cihazda görmemiz oldukça mümkün. Akıllı telefon serisi, amiral gemisi normal cihazlar ile rekabet edebilme konusunda pek de geri kalır olmayacak gibi gözüküyor.
Akıllı telefonun 6.9 inçlik bir katlanabilir ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Ayrıca bu ekranın 120 Hz yenileme hızına sahip olabileceği de konuşulmakta. Delikli ekranla piyasaya çıkacak akıllı telefon bir adet özelliği henüz bilinmeyen ön kamera ile geliyor. Ancak cihazın arka tarafında kaç adet kamera olacağı henüz belli olmadı. 128 ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip olacak akıllı telefon, kullanıcılarına hafıza konusunda pek de sorun yaşatmayacak. Bununla birlikte akıllı telefonun dört adet renk seçeneğine sahip olacağı konuşulmakta. Bu renkler ise açık menekşe, gri, siyah ve bal köpüğü olarak belirlenmiş. Cihaz Android 11 tabanlı OneUI 3.5 arayüzü ile piyasaya çıkacak. Son olarak, akıllı telefonun katlanabilir ekranının bir önceki seriye nazaran daha da dayanıklı olacağı iddia ediliyor. Firmanın bu konudaki geri dönüşleri oldukça ciddiye aldığı bilinen bir gerçek. Bakalım merakla beklenen Samsung Galaxy Z Flip2 piyasada önemli bir yere sahip olabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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