Garanti BBVA ve Türk Telekom siber saldırı hakkında açıklama yaptı

Türkiye siber saldırı altında. Başta Garanti Bankası olmak üzere bazı Türkiye merkezli sitelere siber saldırı yapıldı. Bu yüzden bazı Türk siteler halen sorun yaşıyor.

Türkiye son yılların en etkili siber saldırısına uğruyor. Bugün saat 14.30’da Türk Telekom’un yurtdışı çıkışına yönelik başlayan saldırı akşam saatlerinde Garanti’ye yöneldi. Bankanın internet sitesi, pos makinaları ve ATM’leri devre dışı kaldı. Bankaya yapılan saldırı tüm Türkiye’nin internet trafiğini olumsuz etkiliyor.

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Türkiye siber saldırı altında!

27 Ekim 2019 sabah saatlerinde başlayan ve 100 GB büyüklüğünde olduğu tahmin edilen siber saldırılarda başta Garanti Bankası olmak üzere Türk sitelerinin hedef alındığı görülüyor. Ayrıca bazı kamu kurum ve kuruluşlarının da saldırılardan nasibini aldığı da gelen haberler arasında yer alıyor. Bu saldırılar sonucunda Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell altyapılarında kısmı çökmeler yaşandı.

Garanti bankası tarafından Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşım da şu şekilde; “Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz.”

Öğleden sonraki saatlerde başlayan Türkiye siber saldırı girişimi devam ediyor. Sorun yaşanılan diğer web sitelerinde de kısmi erişim kaybı yaşatan bu durumun ne zaman giderileceği ise henüz bilinmiyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da konunun uzmanları saldırıların DDoS türünde olduğunu ve yurtdışı kaynaklı olduğunu belirtiyor. Bir iddiaya göre bu saldırıların siyasi bir yönü de bulunuyor.