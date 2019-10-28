Haber
Garanti BBVA ve Türk Telekom siber saldırı hakkında açıklama yaptı
27 Ekim tarihinde Türkiye’ye yönelik gerçekleştirilen siber saldırı sonrası, en çok etkilenen iki şirket tarafından açıklamalar yayımlandı.
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Geçtiğimiz gün gerçekleşen siber saldırı sonrasında en çok etkilenen iki şirket olan Garanti BBVA ve Türk Telekom açıklamalar yayımladı. 100 Gb’lık bir DDoS saldırısı gerçekleşirken, Türk Telekom ve Garanti BBVA bu saldırıya yoğun mesai ile karşı koymaya çalıştı. Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamada ‘Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz.’ dendi.
Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz.
— Garanti BBVA (@GarantiBBVA) 27 Ekim 2019
Saldırıdan etkilenen bir diğer şirket olan Türk Telekom, önlemlerin alındığına vurgu yaparken bu tür saldırılara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi. Türk Telekom adına açıklamalarda bulunan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ‘Ülkemizin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir.’ dedi.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi CC9 Pro, beş kameralı dizaynıyla geliyor!
Xiaomi Mi CC9 Pro, geçtiğimiz ay sızıntılar çıkmaya başlamıştı. Cihazın beş kameralı kurulum ve 30W hızlı şarj desteğiyle geleceği iddia ediliyor.
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Cihazla ilgili diğer bir söylenti ise Xiaomi’nin afişinde de doğruladığı 108MP kamera kurulumuna sahip dizaynla geleceği belirtiliyor. Telefonun 5 Kasım’da geleceği söyleniyor.
Mi CC9 Pro’nun sızdırılan görsellerinde ayrıca toplamda 5 kamera bulunuyor ve bu dizayn dikine şekilde tasarlanmış. Yayınlanan posterdeki diğer bir ipucu ise çift LED flashın cihaza dahil olduğunu gösteriyor. En alt tarafta ise, telefonun üzerine de kazınmış olan 5X optik zoom desteğine sahip telefoto kamera konumlandırılmış.
Xiaomi’nin CC serisi, akıllı telefon severlerin çok çeşitli fotoğrafları çekebilmesini sağlıyor. Geniş açılı manzaralar, 5X yakınlaştırılmış yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, Samsung ISOCELL Bright HMX sensörle birlikte etkileyici gece çekimleri, makro çekimler, ve donanımsal portre modu gibi özellikler sunuyor.
108MP kamera yeni bir teknoloji değil. Aynı ana kamera çözümünü Mi Mix Alpha’da kullanıldığını görüyoruz. Bu teknolojiyi geliştirmeye Samsung’da katılmaya başladı. Geçen aylarda, Samsung Electro-Mechanics’in periskop tipi lens üzerinde çalışıyor. 5X optik zoom ve aynı sensöre sahip 108MP çözünürlüklü kamera görüyoruz.
Fakat bu kombinasyonu Samsung’un S11 ailesi ile birlikte kullanacağını söyleyebiliriz. Koreli şirket, rakip telefon şirketlerin bu tip bir AR-GE çalışmasının tekrar yaratmaya çalışmasına anlam veremiyor. Xiaomi’nin rekabet yaratmak için beş kameralı bir kurulum modelinin tercih etme nedenlerinden biri de bu olabilir. Birbirinden uzak olarak konumlandırılmış üç ayrı lens farklı sahne modları için uygun kullanım yollarından biri olabilir.
Etkinlikte, ayrıca yeni Xiaomi Mi TV ve yeni Xiaomi akıllı saatini tanıtması bekleniyor.
Genel
Türkiye siber saldırı altında!
Türkiye siber saldırı altında. Başta Garanti Bankası olmak üzere bazı Türkiye merkezli sitelere siber saldırı yapıldı. Bu yüzden bazı Türk siteler halen sorun yaşıyor.
Türkiye son yılların en etkili siber saldırısına uğruyor. Bugün saat 14.30’da Türk Telekom’un yurtdışı çıkışına yönelik başlayan saldırı akşam saatlerinde Garanti’ye yöneldi. Bankanın internet sitesi, pos makinaları ve ATM’leri devre dışı kaldı. Bankaya yapılan saldırı tüm Türkiye’nin internet trafiğini olumsuz etkiliyor.
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Türkiye siber saldırı altında!
27 Ekim 2019 sabah saatlerinde başlayan ve 100 GB büyüklüğünde olduğu tahmin edilen siber saldırılarda başta Garanti Bankası olmak üzere Türk sitelerinin hedef alındığı görülüyor. Ayrıca bazı kamu kurum ve kuruluşlarının da saldırılardan nasibini aldığı da gelen haberler arasında yer alıyor. Bu saldırılar sonucunda Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell altyapılarında kısmı çökmeler yaşandı.
Garanti bankası tarafından Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşım da şu şekilde; “Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz.”
Öğleden sonraki saatlerde başlayan Türkiye siber saldırı girişimi devam ediyor. Sorun yaşanılan diğer web sitelerinde de kısmi erişim kaybı yaşatan bu durumun ne zaman giderileceği ise henüz bilinmiyor.
Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da konunun uzmanları saldırıların DDoS türünde olduğunu ve yurtdışı kaynaklı olduğunu belirtiyor. Bir iddiaya göre bu saldırıların siyasi bir yönü de bulunuyor.
Diğer
Huawei CEO’su iPad kullanıyor!
Huawei CEO’su Ren Zhengfei‘nin iPad kullandığı ortaya çıktı. Zhengfei, havalimanı güvenlik noktasında iPad ile kameralara takıldı. Huawei ve Apple arasındaki rekabet devam ederken CEO’nun iPad kullanması tepki çekti.
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Akıllı telefon şirketleri önemli bir rekabet içerisinde bulunurken sadece sektörün büyük oyuncuları değil aynı zamanda küçük şirketlerde en iyiler sıralamasında yer alabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta bu rekabet kimi zaman şirket yetkilileri tarafından da gündeme getiriliyor. Ancak bu kez yaşanan bir olay tüketicilerin kafalarında soru işaretleri yaratacakmış gibi görünüyor.
Huawei’nin CEO’su Ren Zhengfei, açık sözlü ve efendi oluşuyla dikkatleri şimdiye kadar üzerine çekmişti. Zhengfei yaptığı açıklamalarda çocuklarının Huawei değil Apple’ı kullandıklarını ve onlara birer iPhone edindiğini açıklamıştı. Fakat öyle görülüyor ki Zhengfei’nin ailesinde Apple’ı kullanan yalnızca çocukları değil, kendisi de bulunuyor.
Sosyal medya, Ren Zhengfei’nin havalimanı güvenlik biriminden geçerken ki fotoğrafını konuşmaya başladı. Fotoğrafta, Zhengfei’nin kontrol noktasında çantasındaki teknolojik ürünleri çıkarttığı ve bu ürünlerden bir tanesinin de bir iPad olduğu açıkça görülebiliyor.
Zhengfei’nin Apple tableti kullanma nedeni bilinmiyor. Huawei’nin CEO’su bu durumu çok da önemsemiyor olabilir ya da tablet alanında Apple’ın daha iyi olduğu kanaatinde olabilir. Zhengfei, neden iPad kullandığına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak Huawei CEO’sunun iPad kullanması, sosyal medya kullanıcılarının kafalarını karıştırmış durumda.