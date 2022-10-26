Shutterstock, DALL-E olarak bilinen yapay zekâlı görsel oluşturucunun yaratıcıları OpenAI ile ortaklığını genişleteceğini duyurdu. Platform, sitenin kullanıcıları için Shutterstock.ai olarak adlandırılan ve yapay zeka tarafından üretilen görsellerin içerik oluşturucular için gelir elde etmesine ve aynı zamanda yapay zekanın kendisini eğitmesine olanak tanıyacak yeni bir araç başlatmayı hedefliyor.

OpenAI ve Shutterstock ilk olarak 2021 yılında stratejik bir ortaklığa girmiş ve bu ortaklık DALL-E’nin yeteneklerinin eğitilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olmuştu:

OpenAI CEO’su Sam Altman, “Shutterstock’tan lisansladığımız veriler DALL-E’nin eğitimi için kritik öneme sahipti” dedi. “Shutterstock’un API’miz aracılığıyla ilk dağıtımlardan biri olarak DALL-E görüntülerini müşterilerine sunmasından heyecan duyuyoruz ve yapay zeka sanatçıların yaratıcı iş akışlarının ayrılmaz bir parçası haline geldikçe gelecekteki işbirliklerini dört gözle bekliyoruz.”

Platformun kendisi yalnızca içerik oluşturucular için yeni bir gelir akışı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Shutterstock’un yapay zekanın gelişimine önemli ölçüde yardımcı olanlara tazminat ödemesine de olanak tanıyacak.

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Shutterstock, bu yeni ortaklıkla OpenAI’nin kusursuz görsel üretimini de platforma entegre etti ve müşterilerinin “Hayal Gücünüzün Hızında Yaratıcılık” sloganıyla markalaştırdıkları görselleri anında üretmelerine olanak tanıdı.

Shutterstock ayrıca yapay zekanın geliştirilmesinde etik açıdan en iyi uygulamaların takip edilmesini sağlamaya kararlı olduğunu ve yapay zeka tarafından üretilen içerik için bile kullanım haklarıyla ilgili politikaların geliştirilmesine yardımcı olacağını doğruladı.

Kaynak: Shutterstock