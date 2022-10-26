Daha öncesinde HUAWEI, Türkiye lansmanıyla yeni nova 10 serisi ile birlikte Mate 50 Pro modelini de tanıtmıştı. Ancak nova 10 serisinin fiyatı açıklanmışken Mate 50 Pro’nun fiyatını ise lanse etmemişti. Şimdi ise amiral gemisi telefonun fiyatı belli oldu!

Bakmakta fayda var: HUAWEI MATE 50 PRO ELİMİZDE! | Kutu Açılışı ve İlk Bakış

Geçtiğimiz günlerde sizlere kutu açılışını yaparak telefonun özelliklerini anlatmıştık. İsterseniz buradaki linkten videoyu izleyebilirsiniz.

HUAWEI Mate 50 Pro neler sunuyor?

HUAWEI Mate 50 Pro, 120Hz yenileme hızı, 300Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 1440Hz PWM karartma ile 6.74 inç FHD+ OLED panele sahip. HDR Canlı ve 3D Görünüm spektral modları da destekliyor. HUAWEI Mate 50 Serisi, özel olarak geliştirilmiş XMAGE kamera görüntüleme sistemine sahip. Firma, XMAGE’nin ışık, cihazlar, elektrik ve bilgi işlem üzerine odaklandığını söylüyor. Yeni görüntüleme sistemi, canlı renklere, ince ayrıntılara vb. sahip fotoğraflar üretiyor.

Değişken diyafram teknolojisine sahip 50MP ana kamera bulunuyor. RYYB sıralı renk matrisi ve OIS içeren 64 MP periskop zoom kamerası 200X süper yakınlaştırma yapabiliyor. Makroyu destekleyen 13 MP ultra geniş açılı kamera da bulunan telefon Mate 50 Pro segmentindeki en iddialı kamera paketlerinden birisine sahip.

Snapdragon 8+ Gen 1 (4G) işlemciden güç alırken, 4700 mAh pil kapasitesi ile geliyor. Mate 50 Pro, 66W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj ve 7.5W ters kablosuz şarj özelliklerine sahip.

HUAWEI Mate 50 Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

Mate 50 Pro Türkiye’de iki farklı depolama seçeneği ve üç farklı renkle beraber geliyor. Siyah ve gümüş renkli seçenekleri sadece 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahipken 32.999 TL fiyat etiketine sahip. Turuncu renkli özel model ise 8GB RAM ve 512GB depolamaya sahip. Ayrıca özel versiyonda ek olarak Kunlun Glass koruma ve 6 metreye kadar dayanıklılık sunan IP68 Sertifikası bulunuyor. Turuncu renkli özel versiyonun fiyatı ise 37.999 TL olarak Online Mağaza’da açıklanmış durumda.

Peki siz HUAWEI Mate 50 Pro’nun fiyatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Amiral gemisi segmentindeki diğer rakiplerinin fiyatlarına göre nasıl buldunuz? Yorumlara bekliyoruz.