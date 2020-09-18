Apple
Shazam, iOS kontrol merkezine entegre ediliyor
Shazam, 2017 yılında Apple tarafından satın alınmıştı. Shazam uygulaması, herhangi bir şarkının ve sanatçının adını birkaç saniye içinde tespit edebilme özelliğine sahip.
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Shazam’a erişiminde büyük kolaylık sağlanacak
MacRumors’un aktardığı bilgilere göre; Apple’ın geliştiriciler için sunduğu iOS 14.2 beta sürümünde, Shazam’ın iOS kontrol merkezine entegre edildiği söyleniyor.
Shazam’a olan ihtiyaç anlık olarak gelişebildiği için, uygulamayı kısa sürede açabilmek oldukça önemli. Şu anda iPhone modellerinde Shazam’ı başlatmak için uygulamaya gitmek ya da Siri’ye komut vermek gerekiyor. Son güncelleme ile bu sorun tamamen ortadan kalkacak gibi gözüküyor.
Apple’ın söz konusu beta sürümüne müzik ile ilgili birkaç yenilik daha eklediği belirtiliyor. Örneğin, müzik çalmadığınız anda da, iOS kontrol merkezinde Apple Music önerileri gözükecek. Çalmakta olan şarkıyı gösteren araç “Now Playing Widget”, yeniden tasarlanmış müzik kontrol butonlarıyla karşımıza çıkacak.
iOS 14.2 final sürümünün yakın zamanda dağıtımına başlanması bekleniyor.
Apple
Apple, Micro-LED panellere geçmeyi düşünüyor
Cupertino merkezli teknoloji şirketi Apple, bu senenin başında üretmeyi planladığı fitness bilekliği için mini-LED teknolojisi barındıran bir ekran patenti aldı. Söylentilere göre yakın bir dönemde Apple’ın, micro-LED panelleri geçmesi bekleniyor.
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Mini-LED patenti söylentileri güçlendirdi
Patently Apple tarafından paylaşılan Apple’ın Fitness bilekliği için aldığı mini-LED ekran patenti, Apple’ın tüm cihazlarında kullanılmaya başlanabilir. Bu yılın başında alınan patentle beraber Apple, MacBook’lardan iPad’lere dek hatta önümüzdeki yıl çıkartması beklenen Watch 7 serisinde dahi micro-LED ekranları kullanabilir. Ancak şirket tarafından gelen bir açıklama bulunmuyor. Bir süre daha Apple’ın cihazlarında LCD tabanlı ekranları görmeye devam edeceğiz.
İlk olarak mini-LED teknolojisini benimseyeceği düşünülen Apple’ın bu teknolojiyi birkaç cihazında test edeceği ardından da diğer ürünlerinde kullanacağı öne sürülüyor. Apple’ın şu an bu teknolojiyle alakalı bazı sıkıntılar yaşaması, çok yakın gelecekte bu ekranları ürünlerinde görebilme olasılığımızı bir hayli azaltıyor.
Apple yatırımlarını sürdürüyor
Teknoloji devi Apple’ın bu ekran teknolojisine geçmeye hazırlandığına dair söylentilerin Tayvan’da satın aldığı micro-LED ekran şirketine yaptığı 330 milyon dolarlık yatırımla tekrar alevlendiğini söylemek yanlış olmaz. Halihazırda kullanmakta olduğu LCD panellerle de oldukça başarılı olan şirket, ilk olarak Watch serisinin yedinci jenerasyonunda micro-LED ekranları kullanmaya başlayabilir. Apple’ın LCD panellerden ne zaman vazgeçip Micro-LED teknolojisini benimseyeceğini ilerleyen süreçte göreceğiz.
Apple
iPad ile geçen 10 yıl
iPad, 2010 yılından beri hayatımızda olan en önemli tablet serisi. Sürekli daralma eğilimde olan tablet pazarına rağmen; iPad’in tüm hızıyla yoluna devam ettiğine şahit oluyoruz.
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iPad’e kimse şans vermiyordu
iPad ilk olarak piyasaya sürüldüğüne, kimlerin bir tablete ihtiyaç duyup alacağı merak konusuydu. Birçok kesim tarafından, iPad’i piyasaya süren Apple’ın yanlış bir yolda ilerlediği düşünülüyordu. Geçtiğimiz on yıllık sürece baktığımızda, yarım milyar adet gibi inanılmaz bir satış rakamına ulaşıldığı görülüyor.
iPad’in başarılı olmasının en büyük sebebi olarak, fiyatının neredeyse sabit kalıyor olmasını gösterebiliriz. 2010 yılında piyasaya sürülen iPad’in fiyatı 499 dolar iken; 2020 model iPad’in fiyatı 329 dolar, iPad Air 4’ün fiyatı ise 599 dolar. Baz model fiyatında ise ciddi bir azalma söz konusu.
Günümüz iPad’lerin en göz alıcı özelliklerinin başında elbette ki Retina ekranları geliyor. İlk iPad’de ise LCD ekran kullanılıyordu. İlk modeldeki ekran çözünürlüğü oldukça düşüktü; 1024 x 768 çözünürlüklü bir ekranda, toplam 786.432 adet piksel bulunuyordu. Bugünün iPad’i ise; 10.2 inç ekranda, 3.5 milyon piksel ihtiva ediyor. İlk iPad’de inç başına düşen piksel yoğunluğu sadece 132 idi. 2020 model iPad’de ise bu değer tam olarak iki kat artmış durumda: 264.
İlk modelin ağırlığı, şu anki iPad’lere kıyasla yarım kilo kadar daha fazlaydı. Kalınlığı ise 13.40 mm idi. Bu değerlerden de anlaşılacağı üzere, günümüz iPad’lerine göre oldukça kalın ve ağır bir yapıda olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.
İlk iPad’in herhangi bir kameraya sahip olmadığını da belirtelim. Geçtiğimiz son on yılda; kamera ve kalem gibi özellikleri de bünyesine katan iPad, büyük bir yol kat etmiş durumda. Değişen bunca şeye rağmen, cihazın kullanım amacı neredeyse aynı kaldı diyebiliriz.
Steve Jobs devrimi
Steve Jobs, Apple’a geri döndükten sonra, ikili bir strateji uygulanmaya başlandı: Temel kullanıcılar için masaüstü, profesyonel kullanıcılar için masaüstü; temel kullanıcılar için dizüstü, profesyonel kullanıcılar için dizüstü. Oldukça basit bir karar gibi gözükse de, teknoloji dünyası için adeta bir dönüm noktası oldu.
Steve Jobs, 1997 yılından bahsederken; ‘‘Çok fazla ürün vardı. 15 ürün platformu ve her birinin birçok çeşidi vardı. Daha bu ürünleri biz bile tam olarak bilmiyorduk, başkalarına nasıl önerecektik?’’ ifadelerini kullanıyor.
Apple, 1997 yılında 30 çeşit ürünle pazara giriş yapmış; başarılı olmanın yolunun, çok fazla ürün çeşidi ile pazara girmek olduğunu düşünmüştü. Bu stratejinin sonu büyük bir hüsranla bitti. Mac serisi haricinde, diğer ürünlerin satışı adeta yok gibiydi.
Steve Jobs, telefon ve dizüstü bilgisayar arasındaki boşluğu fark etmiş ve bunun üzerine yoğunlaşmıştı. iPad fikrinde karar kıldığında, bunun ne denli başarılı olacağını kendisi de tam olarak öngöremiyordu. Son on yıl açıkça gösteriyor ki, bu boşluk muazzam bir şekilde kapatılmış oldu.
2011 yılında kaybettiğimiz müthiş deha Steve Jobs, Apple’ın 90‘lı yıllardaki rüyasını gerçeğe çevirdi diyebiliriz. Bugün, iPad dahil olmak üzere, her çeşit Apple ürününe yoğun bir ilgi var.
Apple
AirPower Mini, ilk kez görüntülenmiş olabilir!
İnternete sızan bir videoda yer alan cihazın, Apple’ın üzerinde çalıştığı AirPower Mini isimli kablosuz şarj pedi olduğu iddia edildi. Diğer söylentiler de cihaz için öne sürülen iddiayı destekler nitelikte görünüyor.
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Yaklaşık 18 ay önce AirPower’dan vazgeçen Apple’ın arkaplanda kablosuz şarj üniteleri üzerinde çalıştığı biliniyordu. İnternete düşen son video, Apple kanadından bir kablosuz şarj cihazı ya da ünitesinin geleceği söylentilerini tekrar alevlendirmeye yetti.
AirPower Mini prototipi olabilir
9To5Mac sitesine gönderilen bir videoyla beraber ortaya çıkan cihazın, AirPower Mini olduğu öne sürüldü. Videodaki cihaz, diğer şirketlerin ürettiği kablosuz şarj cihazlarından daha küçük görünüyor. Apple tarafından 3. parti üretici şirketlere gönderilmiş bir kablosuz şarj cihazı geliştirme modeli olduğu düşünülen cihazın bir prototip olması da kuvvetle muhtemel.
Video claims to show Apple magnetic wireless charger prototype. More at @9to5mac pic.twitter.com/BDReuIIW4C
— Jordan Kahn (@JordanKahn) September 17, 2020
Diğer sızıntılar da cihazı destekler nitelikte
Apple tarafından gelen bir diğer sızıntı ise bu cihazın bir kablosuz şarj aparatı olma ihtimalini arttırır nitelikte. iPhone 12 serisinde arka kısıma yerleştirileceği iddia edilen halka şeklindeki mıknatısın bu cihazla tam olarak uyacağı ve bu şekilde şarj işleminin gerçekleştirileceği ifade ediliyor.
Sektördeki haberleriyle tanınan Ming-Chi Kuo da sene başında Apple’ın ufak boyutlu bir kablosuz şarj cihazı üzerinde çalıştığını gündeme getirmişti. Ekim ayında gerçekleştirilmesi beklenen iPhone 12 lansmanıyla beraber bu cihazın AirPower Mini olup olmadığı ortaya çıkmış olacak.