Sharp katlanabilir telefonunu ortaya çıkardı!

Ekran ve akıllı telefon üreticisi Sharp 6.18 inç ekranlı katlanabilir telefonunun prototipini ortaya çıkardı. Telefon görüntüsü itibariyle geleneksel akıllı telefon tasarımını andırıyor.

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Sharp katlanabilir telefonuyla neler sunacak?

Samsung ve Huawei gibi üreticilerin katlanabilir telefonlarının aksine standart akıllı telefonlara benzeyen cihaz, 6.18 inçlik makul ekran büyüklüğüyle de dikkat çekiyor. 1440 x 3040 piksel çözünürlüğündeki bir AMOLED ekranın kullanıldığı telefon tam ortasında bulunan menteşe sistemiyle katlanıyor. Şirket cihazın 300.000 defa sorunsuzca katlanıp açılabildiğini iddia ediyor.

Üretici katlanabilir telefonlarını birkaç yıl içinde satışa sunmayı planladıklarını belirtiyor. Bu, katlanabilir telefon yarışına katılmak için oldukça uzun bir süre. Şirketin ismini akıllı telefon üretiminden ziyade ekran üreticiliğiyle duyurduğunu düşünürsek bu rötar şaşırtıcı değil.