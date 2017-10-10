Shadow of War’un Diğer Sistem Gereksinimleri de Belli Oldu!

Middle Earth: Shadow of War’ın garip saklama alanı ihtiyacından sonra, diğer PC gereksinimleri de belli oldu.

Daha önce şu haberde duyurduğumuz Middle Earth: Shadow of War’un garip depolama gereksinimin ardından, oyunun diğer sistem ihtiyaçları da ortaya döküldü.

Evet yapım kesinlikle uçuk bir depolama alanı talebinde bulunuyor. Yapımın diğer sistem ihtiyaçları da pek mütevazi değil:

Asgari sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1

İşlemci: Intel i5-2550K, 3.4 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 670 veya Radeon HD 7950

DirectX: Version 11

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 14393.102 veya üstü

İşlemci: Intel Core i7-3770, 3.4 GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 970 or GeForce GTX 1060 veya Radeon R9 290X veya Radeon RX 480

Yapım daha önce de duyurduğumuz gibi ay içerisinde oyun tutkunları ile buluşacak.