Shadow of War’un Diğer Sistem Gereksinimleri de Belli Oldu!

Middle Earth: Shadow of War’ın garip saklama alanı ihtiyacından sonra, diğer PC gereksinimleri de belli oldu.
Daha önce şu haberde duyurduğumuz Middle Earth: Shadow of War’un garip depolama gereksinimin ardından, oyunun diğer sistem ihtiyaçları da ortaya döküldü.
Evet yapım kesinlikle uçuk bir depolama alanı talebinde bulunuyor. Yapımın diğer sistem ihtiyaçları da pek mütevazi değil:
Asgari sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1
- İşlemci: Intel i5-2550K, 3.4 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 670 veya Radeon HD 7950
- DirectX: Version 11
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 14393.102 veya üstü
- İşlemci: Intel Core i7-3770, 3.4 GHz
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 970 or GeForce GTX 1060 veya Radeon R9 290X veya Radeon RX 480
Yapım daha önce de duyurduğumuz gibi ay içerisinde oyun tutkunları ile buluşacak.
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