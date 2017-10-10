Shadow of War PC İçin 100GB İndirme Gereksinimi Duyuyor!

Orta Dünya’nın yeni oyunu olacak Shadow of War, Mordor’dan sonra yeni heyecanlar ve gelişmiş oyun deneyimi sunacakken PC’de 100GB depolama alanına sahip olacak olması dikkat çekiyor.

Ülkemizde son yılına gireceğimiz AKN/AKK muhabbetinde ilk adımı TürkNet atmışken oyunların da depolama alanları artıyor. Dün demo oynanmaya açılan Gran Turismo Sport’un 43GB yer istemesi bizleri akşam 2’de indirme işlemi yapmaya zorlarken özellikle Shadow of War bu noktada efsane olacak.

İnceleme için IGN editörü Dan Stapleton tarafından Steam üzerinden indirilen oyunun 97.7GB’lık bir indirme sunması ülkemizdeki birçok oyuncunun canını sıkacak gibi. PS4 versiyonunda ise 63.93GB depolama alanı isteyen oyunu ön satıştan satın alan kullanıcıların bilgisayarlarındaki 100GB yeri ve aynı zamanda gece 2’den sonra indirmeye hazırlamaları gerekebilir.

Bakalım Assassin’s Creed Origins ve Gran Turismo’nun tam sürümü ne kadar depolama alanı isteyecek.