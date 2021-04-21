Genel
SGS, HUAWEI FreeBuds 4i’ye Smart Green Medal sertifikası verdi
SGS, HUAWEI FreeBuds 4i’ye Smart Green Medal sertifikası verdi. 2020’de HUAWEI’nin amiral gemisi kulaklıkları HUAWEI FreeBuds Pro, SGS tarafından verilen dünyanın ilk Smart Green Medal sertifikasını almıştı.
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Standart araştırma ve geliştirmede kapsamlı deneyime sahip, uluslararası alanda tanınan bir denetim, değerlendirme, test ve belgelendirme kuruluşu olan SGS, HUAWEI’nin akıllı ses ürünlerinin yeşil standartları üzerine araştırma ve geliştirmesinin başlangıcından bu yana, ses ürünlerinin yüksek çevre standartlarına ulaşmasına yardımcı olmak için aktif olarak profesyonel tavsiye ve çözümler sağlamaya devam ediyor.
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SGS bünyesindeki uzmanlar, normal ürünlerin sertifikasyonundan farklı olarak, Smart Green Medal sertifikası gerekliliklerini yerine getirip getirmediğini anlamak için ürünü malzeme güvenliği, dinleme güvenliği, kullanım güvenliği, radyasyon güvenliği ve pil güvenliği dahil olmak üzere beş kriterden oluşan kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçirdiler.
Normal tüketici ürünü sertifikalarından farklı olan Smart Green Medal sertifikası, ürünü bilimsel olarak değerlendiren daha yüksek bir standarda sahip ve sektörde yaygın olarak kabul görüyor. SGS’nin sertifikasyonu tüketicilere yalnızca daha çevreci, daha sağlıklı, daha güvenli ve daha iyi ses ürünleri sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda tüm akıllı ses ürünleri sektörünü çevreci standartları sürdürme konusunda motive ediyor.
Yeşil ürün konsepti
HUAWEI, kendisini sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye ve sürekli yeşil ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojik yeniliklerle kullanıcıların sağlığını ve çevreyi korumaya odaklanarak ilerliyor. Uzun süren geliştirmelerin ardından, yeşil teknoloji ve çevre koruma kavramı HUAWEI’nin ürün planlama, tasarım, araştırma ve geliştirme, üretim, teslimat, işletim ve bakım süreçlerinin tüm yönlerine entegre edildi.
HUAWEI, SGS Sertifikasyonunu elde etmek için, HUAWEI FreeBuds 4i’nin ürün ömrünün her aşamasında çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek için çeşitli gereksinimleri yerine getirdi. Cihaz, üretim sürecinde sürdürülebilir malzemelerin seçilmesi sayesinde çevresel etkilerini en aza indirecek şekilde tasarlamaya dikkat etti. Örneğin, biyo bazlı malzemeler içeren plastik parçalara ek olarak hem ambalaj hem de kullanım kılavuzu soya mürekkebi ile basıldı. Malzemelerin geri dönüştürülebilirliğini ve geri kazanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmak için belirli zararlı maddelerin kullanımı büyük ölçüde azaltma konusunda hassasiyet gösterdi. HUAWEI FreeBuds 4i tasarlanırken, cihazların güç tüketimini azaltmaya yardımcı olan enerji tasarrufu sağlayan bileşenler ve yazılımlar kullanıldı. Pil, HUAWEI FreeBuds 4i’nin güvenli performansını garantilemek için aşırı sıcaklık testi veya sıkma testi gibi çeşitli senaryolarda da teste tabi tutuldu.
HUAWEI FreeBuds 4i kullanımının konforunu artırmak açısından cihaz, daha rahat bir kullanım deneyimi sunmak için hafif ve esnek PEEK + PU polimer diyafram kullanıyor. Ar-Ge uzmanları, kulak kanalının şekline doğal olarak uyum sağlayabilmesi için silikon kulak ucunun boyutunu bilimsel yöntemlerle ayarlayarak, kullanıcının herhangi bir rahatsızlık yaşamamasını sağlıyor.
HUAWEI FreeBuds 4i’nin SAR değeri, radyasyon güvenliği açısından tüketicilerin sağlığını korumak için uluslararası SAR standardının yüzde 40 daha azına göre tasarlandı.
Doğal çevrenin yanı sıra kullanıcıların sağlık ve güvenliğini korumaya kararlı olan HUAWEI, teknolojik ilerleme yoluyla tüketicilerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi, sektörün sürdürülebilir gelişimini teşvik etmeyi ve sektörün daha çok çevre bilincine sahip olmasına öncülük etmeyi amaçladığını duyurdu.
Genel Performansı Hakkında;
HUAWEI FreeBuds 4i, 10 mm dinamik sürücü ve kompakt gövdeye yerleştirilmiş kompozit diyafram ve üç seviyeli dengeli ses sunmak için yerleşik profesyonel ayar algoritmaları ile azımsanmayacak bir ses kalitesi sunuyor. HUAWEI ses mühendisleri ekibi, mümkün olan en iyi frekans yanıtı parametrelerini elde etmek için kontrollü bir laboratuvar ortamında, gürültülü bir ortamda ve sıradan günlük senaryolarda ses kalitesini ayarladı. Bu çaba, HUAWEI FreeBuds 4i’yi gitar, davul, vokal ve piyano müziği gibi çok çeşitli popüler ses stilleri için uygun hale getirerek, insanların dinleme alışkanlıklarına göre bilimsel olarak optimize edilmiş ses kalitesi sağlamayı başardı. HUAWEI FreeBuds 4i, gürültülü ortamlarda bile daha iyi ses kalitesi sağlamak için bunu aktif gürültü engelleme ile birleştiriyor.Bu durum kullanıcılara müziğin keyfini dorukta yaşama şansı sağlıyor.
Yumurta şekli, HUAWEI FreeBuds 4i’yi kullanıcı için daha rahat hale getiren, kulaklık gövdesinin tabanında bile yuvarlak bir dış yüzeye sahip. Kullanıcının kulakları üzerindeki yükü azaltmak için, kulaklık gövdesinin ağırlığı tekrar tekrar test edilerek kulaklık başına sadece 5,5 gram olacak şekilde ayarlandı. Kulaklıklar ayrıca üç farklı boyutta yumuşak silikon kulaklık ucuna sahip. Son olarak, FreeBuds 4i, hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu olarak tüm işlevleri kullanılabilir şekilde çalışabiliyor.
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Akıllı Telefonlar
Oppo K9 65W hızlı şarj desteği ile geliyor!
Oppo K9 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefon ile alakalı firma Weibo üzerinden bir paylaşım yaptı. Amiral gemisi katili olarak piyasaya çıkacağı düşünülen akıllı telefon ile alakalı bir poster ortaya çıktı. Poster sayesinde cihazın lansman tarihi belli oldu. Akıllı telefon 6 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun hızlı şarj desteği ortaya çıktı. Akıllı telefon önemli ölçüde hızlı şarj desteği ile kullanıcılarının karşısına çıkacak.
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Oppo K9 65W hızlı şarj teknolojisine sahip olacak!
Akıllı telefon dünyasında fiyat performans odaklı ürünlerin sayısı artmaya devam ediyor. Birçok firma artık amiral gemisi katili sayılabilecek akıllı telefonlara ciddi yatırımlar gerçekleştiriyor. Amiral gemisi cihazlar kadar pahalı olmayan ancak performans açısından önemli işler başaran bu akıllı telefonlar, kullanıcılar tarafından da oldukça tercih ediliyorlar. Özellikle gelir düzeyi düşük ülkelerde bu modeller amiral gemilerinden daha fazla popülariteye sahip oluyorlar. Çinli teknoloji devi Oppo da bu kategoriye model getirmeye hazırlanıyor. Akıllı telefon üreticisi K9 için geri sayıma geçti. Fiyat performans odaklı akıllı telefon için çalışmalarını sürdüren firma, cihaz ile alakalı da her geçen gün yeni bilgiler paylaşıyor. Firma geçtiğimiz günlerde Weibo üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşım ile birlikte cihazın tanıtım tarihi belli oldu. Ancak paylaşımın öne çıkan noktası tanıtım tarihi değil. Zira akıllı telefonun kullanıcılarına sunacağı şarj teknolojisi ortaya çıktı.
“09-K Süper Performans” sloganı ile kullanıcılarının karşısına çıkacak olan akıllı telefon, önemli bir şarj teknolojisine sahip olacak. Firma kullanıcılarına 65W’lık bir hız sunmak istiyor. Bununla birlikte firma şarj konusunda akıllı telefona oldukça güveniyor. Weibo paylaşımının altında firma cihazın sadece beş dakikalık şarj ile iki saat açık kalabileceğini takipçilerine duyurdu. Ancak beş dakikalık şarj süresi sonrası iki saatlik deneyim için akıllı telefonu karanlık modda kullanmak gerecek. Bununla birlikte akıllı telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Amiral gemisi katil akıllı telefon, 6 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Akıllı telefon Türkiye saati ile 10.00‘da lansmanı ile piyasaya merhaba diyecek. Posterde tasarım detayları da ortaya çıkan akıllı telefon, büyük yeniliklere sahip olmayacak.
Oppo K9 üçlü arka kamera kurulumu ile geliyor!
Daha önceden de belirttiğimiz üzere paylaşılan poster sayesinde akıllı telefonun tasarım detayları da ortaya çıktı. Arka taraftan bir nevi ilk kez görüntülenen cihaz, piyasadaki çoğu akıllı telefona benzer nitelikte. Arka tarafta “09-K Süper Performans” yazısı yer alırken, aynı zamanda üçlü kamera kurulumu da dikkat çekiyor. İlk gelen bilgilere göre akıllı telefonun 64 MP ana kameraya sahip olacak. Posterde yer alan görselde cihazın arka kameralarını çerçevelediği alanda bu bilgi yer alıyor. Bununla birlikte cihazın diğer kameraları ile alakalı kesinleşen bir bilgi yok. Akıllı telefonda üç kamera ile LED flaşı gökkuşağı renklerine sahip bir şerit ayırıyor. Bu bilgiler dışında detaylı teknik özellikleri belli olmayan cihazın, yakında yeni bilgiler ile bizleri karşılayacağı iddia ediliyor. Delikli ekran teknolojisine sahip olacak cihazın ekran boyutu henüz belli değil. Ancak 6 inçten fazla olacağına kesin diyebiliriz. Ayrıca ön kamera da delikli ekranın sol üst tarafında yer alıyor. Bununla birlikte ön kameranın değeri de henüz belli olmadı.
Ayrıca cihazın AMOLED ekran paneli ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte cihazın parmak izi okuyucusu da ekran içinde yer alacak gibi gözüküyor. Amiral gemisi katili olarak adlandırılacak olan akıllı telefon, işlemci konusunda da iki seçenekten birini seçecek. Bu seviye akıllı telefonlar çoğunlukla Dimensity 1100 ve Snapdragon 870 işlemcilerini kullanıyorlar. Firmanın da K9 modeli için bu iki işlemciden birini seçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak hangi işlemcinin kullanılacağına dair en ufak bir ipucu dahi ortaya çıkmadı. Bu özelliklerin yanı sıra cihazın RAM ve depolama alanı kapasiteleri belli değil. 6 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek lansman ile kullanıcılarının karşısına çıkacak Oppo K9, tanıtımın tek başrolü olmayacak. Firma aynı tanıtımda gerçek kablosuz kulaklığı Oppo Enco Buds modelini de hayranlarının karşısına çıkaracak. Bakalım akıllı telefon, gerçekten de amiral gemisi rekabetinden kullanıcı çalmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Genel
Instagram yeni taciz önleme araçları ekliyor!
Instagram, son zamanda yaptığı yeniliklerle kendinden çokça söz ettiriyor. Şimdi de kötü amaçlı DM’leri engellemek için yeni taciz önleme araçları ekliyor. Uygulama ayrıca mesaj istekleri için yeni filtreleme araçları ekliyor.
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Instagram, doğrudan mesajlarda tacizi önlemek için yeni özellikler ekliyor. Değişiklikler, ileti isteklerini filtrelemenin yeni yollarını ve aynı kullanıcıyı birden çok hesap arasında engelleme yeteneğini de içeriyor.
Güncelleme, Instagram’ın İngiltere’deki futbolcuların uygulamada aldıkları ırkçı mesajlar hakkında konuştuktan sonra özel mesajlarda tacizle ilgili politikalarını sıkılaştırmasının ardından geldi. Instagram o zaman, özel mesajlarda kötüye kullanımı önlemenin, şirketin yorumlarında kullandığı otomatik araçları kullanmaması nedeniyle bir zorluk oluşturduğunu söyledi.
Uygulama ayrıca, hali hazırda takip etmediğiniz kişilerden gelen mesajlar için ayrı gelen kutusu olan “mesaj isteklerinde” kötüye kullanımı önlemek için de yeni bir araç ekliyor. Instagram, kullanıcıların “saldırgan kelimeler, ifadeler ve emojiler içeren” mesaj isteklerini otomatik olarak gizlemelerini sağlayan yeni bir filtreleme aracı ekliyor. Şirket, engellenen kelimelerin bir listesini bulmak için zorbalık karşıtı kuruluşlarla çalıştığını, ancak kullanıcıların listeye kendi kelimelerini de ekleyebileceğini de belirtiyor.
Instagram, uygulamada zorbalığı önlemek için daha fazlasını yapmak için birçok kişiden defalarca bu konuda geri dönüşle ve baskıyla karşı karşıya kaldı. Uygulama şu anda 13 yaşından küçük çocuklar için ayrı bir sürümünü oluşturma planları nedeniyle de incelemeyle karşı karşıya. İngiliz demokrat milletvekilleri geçtiğimiz günlerde Facebook’a çocuklar için daha fazla güvenlik önlemi içermesi için baskı yaptı ve her iki partinin üyeleri de sosyal medya şirketinin en genç kullanıcılarını korumak için yeterli çabayı görüp yapmadığını sorguladı.
Dünyada da hızla artan siber zorbalık ileriki günlerde umarız daha da azalarak biter. Bu tarz önlemlerin alınması hem dünya hem de insanlık adına sevindirici ve bir o kadar da önemli gelişmeler. Konunun yakından takipçisi olmanın yanında gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz.
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Apple
Apple tamamen yenilenen iMac’i tanıttı!
Apple merakla beklenen lansmanında tamamen yenilenmiş olan iMac’i tanıttı. Baharın gelişine ithafen canlı renkler, M1 çipi ve 4,5K Retina ekranıyla lansmanın en dikkat çekici ürünlerinden biri olmayı başardı.
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M1 ile Etkinleştirilen Tamamen Yeni Tasarım
Dünyanın en ikonik bilgisayarlarından olan iMac tamamen yeniden tasarlandı. Her açıdan dikkat çekici, daha ince ve daha kompakt bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. M1’in güç verimliliği ile etkinleştirilen mantık kartı ve termikler, önceki nesillere kıyasla önemli ölçüde konsolide edilmiş ve boyutları küçültülmüş, bu da iMac’in yan profilinindeki yapının ortadan kalkmasına olanak tanımış. Kompakt tasarım, iMac’in hacmini yüzde 50 azaltarak daha az yer kaplamasına ve daha fazla yere kolayca sığmasına olanak tanıyor.
Yeşil, sarı, turuncu, pembe, mor, mavi ve gümüş renkleri ile yeni iMac tasarımı, diğer bilgisayarlardan farklı olarak her alanı kişiselleştiryor. iMac, ön kısımda kullanıcıların içeriklerine odaklanmalarına olanak tanıyan daha yumuşak renklere ve daha ince kenarlara sahipken, arka taraf koyu, doygun renklerle öne çıkıyor. Tasarımı tamamlamak için iMac, manyetik olarak bağlanan yeni bir güç konektörü ve güzel bir şekilde örülmüş 2 metre uzunluğunda renk uyumlu bir kabloyla birlikte geliyor.
24 İnç 4.5K Retina Ekran
Yeni iMac, daha dar kenarlıklara ve 11,3 milyon piksele sahip geniş bir 24 inç 4.5K Retina ekrana sahip. P3 geniş renk gamı ve bir milyardan fazla renk ve ayrıca 500 nit parlaklıkla görüntüler canlı ve daha parlak. Bu yeni ekran, daha doğal bir izleme deneyimi için ortam değiştikçe renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlayan True Tone teknolojisine de sahip. Ek olarak, yeni iMac’teki 4.5K Retina ekran, daha fazla konfor ve okunabilirlik için endüstri lideri yansıma önleyici kaplamaya sahip.
M1’in Performansı iMac’e Geliyor
M1 ve macOS Big Sur’un gücü ve performansıyla yeni iMac, uyku modundan anında uyanıyor, günlük görevler daha hızlı ve daha akıcı hale geliyor ve uygulamaları hızla başlatıyor. Safari’de, kullanıcılar aynı anda daha da hızlı göz atabilir ve yüzlerce sekmeyi çalıştırabilir ve Fotoğraflar’da, kullanıcılar görüntülerinde düzenlemeler yapabilir. Apple Arcade ile, büyük iMac ekranındayken özel oyunların keyfini çıkarabilirler ve kullanıcılar, iş akışlarını bozmadan doğrudan iMac’lerinde çeşitli iPhone ve iPad uygulamalarını çalıştırabilirler. macOS ayrıca, kullanıcıların iMac, iPhone ve diğer Apple aygıtlarında sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan güçlü iCloud ve devamlılık özellikleri sunuyor. Yeni iMac, macOS Big Sur deneyimini de iyi bir seviyeye taşıyor. Zarif tasarımı, Mac’e yeni bir güç ve güzellik düzeyi getiriyor ve kullanıcıların 24 inç 4.5K Retina ekranı deneyimlemelerine olanak tanıyor. macOS Big Sur, kullanıcılara daha fazla kontrol sağlıyor ve Safari, Mesajlar ve Haritalar gibi önemli uygulamalarda geliştirmelerle beraber geliyor. Apple’a göre standart iMac’ten farklı olarak:
- Yüzde 85’e kadar daha hızlı CPU performansı,
- Affinity Photo ve Photoshop gibi belirli uygulamalar için 2 kata kadar daha hızlı GPU performansı ve en hızlı 21,5 inç iMac’teki en güçlü ayrık grafiklerden yüzde 50’ye kadar daha hızlı,
- Final Cut Pro’da beş adede kadar 4K görüntü akışını veya bir 8K görüntü akışını 5 kare düşürmeden düzenleme yeteneği ve
- M1’de 16 çekirdekli Neural Engine’den yararlanan uygulamalarda 3 kata kadar daha hızlı makine öğrenimi sunuyor.
Bir Mac’te Şimdiye Kadarki En İyi Kamera, Mikrofon ve Hoparlörler
iMac, düşük ışıkta yüksek kaliteli video ve harika performans sunan şimdiye kadarki en iyi Mac olan 1080p FaceTime HD kameraya sahip. iMac ayrıca M1 çipindeki ve Neural Engine’deki görüntü sinyali işlemcisinden yararlanarak kamera görüntü kalitesini daha iyi gürültü azaltma, daha fazla dinamik aralık ve geliştirilmiş otomatik pozlama ve beyaz dengesi ile geliştiriyor. Kamerayı tamamlamak için yeni iMac, daha net aramalar ve ses kayıtları için stüdyo kalitesinde üç mikrofona sahip. Mikrofonlar, sistemin geri kalanından gelen geri bildirimi azaltacak şekilde konumlandırılırken, arka plan gürültüsünü görmezden gelmelerine ve kullanıcının sesine odaklanmalarına olanak tanıyor. Sonuç olarak, konuşmalar daha doğal ve kayıtlar daha net oluyor.
Yeni iMac ayrıca bir Mac’te şimdiye kadarki en iyi ses sistemine sahip. İstenmeyen titreşimleri azaltırken bas tepkisi için yan yana yerleştirilmiş iki çift güç woofer’a sahip. Her çift, yüksek performanslı bir tweeter ile dengelenmiş. Böylece, artiküler bas, orta ve yüksek tonlarla bir ses sahnesi üreten altı hoparlörlü bir ses sistemi ortaya çıkıyor. Tüm bu hoparlör yenilikleri, gelişmiş algoritmalarla birleştiğinde, iMac’in Dolby Atmos ile video oynatırken uzamsal sesi desteklemesini sağlıyor. 4,5K Retina ekranıyla birlikte iMac, her alanı bir içerik tüketim yerine dönüştürebiliyor.
Touch ID, Renk Uyumlu Aksesuarlarla Birlikte iMac’e Geliyor
Kullanıcılar iMac ile renk uyumlu alüminyum kasalara sahip üç Magic Keyboard modelinden birini seçebiliyor. Ve ilk kez, Touch ID iMac’e geliyor. Magic Keyboard kablosuz klavye, M1’de Secure Enclave ile doğrudan iletişim kuran özel bir güvenlik bileşeni kullanıyor ve kullanıcıların parmak izi verilerini uçtan uca korumak için şifreli bir kanal oluşturuyor. İster Mac’lerinin kilidini açıyor ister Apple Pay ile satın alıyor, hızlı, kolay ve güvenli bir deneyimin suuyor. Ek olarak, Touch ID, Hızlı Kullanıcı Değiştirme’ye de yarıyor. Böylece kullanıcılar sadece bir parmak dokunuşuyla farklı bir kullanıcı profiline geçebiliyorlar. Ayrıca Touch ID ve Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard’un yanı sıra renk uyumlu Magic Mouse ve s Magic Trackpad’i de seçebiliyorlar.
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