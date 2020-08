Serious Sam Classic: The First Encounter, GOG’da ücretsiz oldu!

Ülkemizde pek bilinmeyen fakat global çapta belirli dönem indirimleri ve ücretsiz hediyeleriyle ses getiren GOG üzerinde bugün itibariyle Serious Sam Classic: The First Encounter adlı nostalji yapım ücretsiz oldu. 2001 yılında çıkış yapan yapım, özellikle ülkemizde ciddi bir kitle edinen Serious Sam serisinin dikkate değer ilk oyunu olarak göze çarpıyor. Steam üzerinde 11 TL gibi bir fiyata satılan yapım, tabiri caizse tüm bilgisayarlarda çalışabilir gibi duruyor.

Nasıl elde edilir?

Ücretsiz elde etme avantajı sadece iki günlüğüne aktif olacak. Bugünden başlayarak 26 Ağustos TSİ 16:00’a kadar devam edecek olan kalıcı ücretsiz fırsatını nasıl elde edebileceğinizi sizler için anlattık:



İlk olarak burada bulunan bağlantıyı kullanarak oyunun GOG sayfasına erişin.

Karşınıza çıkan ekranda ‘Go to Giveaway’ butonuna tıklayarak hesap oluşturun veya mevcut hesabınıza giriş yapın.

Butona tıkladıktan sonra yönlendirildiğiniz sayfada orta kısımda uzun ve ince şekilde çıkan yeşil renkle Get It FREE yazan butona tıklayın.

Bu aşamadan sonra butona tıkladığınızda “Success!! Serious Sam: The First Encounter will appear in your account soon.” yazısıyla karşılaşıyorsanız oyun hesabınıza artık eklendi.

Son olarak kütüphanenize giderek, oyunu indirmeye başlayabilirsiniz.