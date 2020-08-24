Haber
Serious Sam Classic: The First Encounter, GOG’da ücretsiz oldu!
Ülkemizde pek bilinmeyen fakat global çapta belirli dönem indirimleri ve ücretsiz hediyeleriyle ses getiren GOG üzerinde bugün itibariyle Serious Sam Classic: The First Encounter adlı nostalji yapım ücretsiz oldu. 2001 yılında çıkış yapan yapım, özellikle ülkemizde ciddi bir kitle edinen Serious Sam serisinin dikkate değer ilk oyunu olarak göze çarpıyor. Steam üzerinde 11 TL gibi bir fiyata satılan yapım, tabiri caizse tüm bilgisayarlarda çalışabilir gibi duruyor.
İlginizi çekebilir: Cyberpunk 2077, ücretsiz DLC paketleriyle birlikte gelecek!
Nasıl elde edilir?
Ücretsiz elde etme avantajı sadece iki günlüğüne aktif olacak. Bugünden başlayarak 26 Ağustos TSİ 16:00’a kadar devam edecek olan kalıcı ücretsiz fırsatını nasıl elde edebileceğinizi sizler için anlattık:
İlk olarak burada bulunan bağlantıyı kullanarak oyunun GOG sayfasına erişin.
Karşınıza çıkan ekranda ‘Go to Giveaway’ butonuna tıklayarak hesap oluşturun veya mevcut hesabınıza giriş yapın.
Butona tıkladıktan sonra yönlendirildiğiniz sayfada orta kısımda uzun ve ince şekilde çıkan yeşil renkle Get It FREE yazan butona tıklayın.
Bu aşamadan sonra butona tıkladığınızda “Success!! Serious Sam: The First Encounter will appear in your account soon.” yazısıyla karşılaşıyorsanız oyun hesabınıza artık eklendi.
Son olarak kütüphanenize giderek, oyunu indirmeye başlayabilirsiniz.
Akıllı TV
Google’ın yeni Android TV çubuğu, çok yakında tanıtılabilir
Google tarafından yakında piyasaya sürülecek yeni Android TV çubuğu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bu gelişme, Sabrina kod adlı yeni cihazın çok yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.
İlginizi çekebilir: Google Pixel 5, teknik özellikleriyle ortaya çıktı!
Google’ın birkaç aydır basit bir Chromecast’ten daha öte; standart TV’leri adeta bir Android cihaza dönüştürecek çok daha kapsamlı işlevsel bir cihaz üzerinde çalıştığını biliyoruz. Şu ana kadar Sabrina kod adıyla gündemde olan bu cihazla alakalı bugün yeni detaylar ortaya çıktı.
Google, bugün ABD Federal İletişim Kurulu’na GZRNL ve G9N9N model kodlarına sahip iki cihaza ait çeşitli belgeler gönderdi. ABD’de yasalar gereği, kablosuz özelliği olan bir cihazın satışa sunulabilmesi için evvela Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından onaylanması gerekir. İşte söz konusu cihazla alakalı detaylar, Google’ın FCC’ye gönderdiği belgeler sayesinde netlik kazandı.
FCC’nin internet sitesindeki belgelerden anladığımız kadarıyla Google, GZRNL kod adlı ürünü etkileşimli medya akış cihazı olarak; G9N9N kod adlı ürünü ise sadece bir kablosuz cihaz olarak tanımlıyor. Bu tanımlardan yola çıkarak, GZRNL kod adlı cihazın yakında tanıtılması beklenen Android TV çubuğu, G9N9N’nin ise bu cihazın kumandası olduğunu söyleyebiliriz.
Ayrıca FCC’nin belgelerini detaylı olarak incelediğimizde göze çarpan detaylardan biri, etkileşimli medya akış cihazı olarak tanımlanan GZRNL ürününe ait yuvarlatılmış köşelere sahip bir etiket oldu. Bu etiketten anlaşıldığı üzere Google, yeni cihazını Tayland’da üretmiş. Ayrıca etiketin fotoğrafta görünen şekli eğer cihazın kendisiyle aynıysa, büyük ihtimalle Google’ın yeni Android TV çubuğu küçük ve kompakt yapıda kare bir tasarıma sahip olacak.
Google, yeni Android TV çubuğuyla alakalı sessizliğini koruyor olsa da, FCC’nin onayına sunduğu yeni evraklar çok yakında cihazın tanıtılabileceğini gösteriyor.
Genel
MSI’dan “Okula Dönüş” indirimleri!
Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarıyla öne çıkan MSI, okula dönüş 2020 kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında hem oyun oynamak isteyen, hem de içerik üretmek isteyenler için %25’e varan indirimler yer alıyor. Bu makalemizde, indirime giren modellerden dikkat çekenleri genel özellikleriyle sıralayacağız.
İndirime giren tüm MSI dizüstü bilgisayarlarına buradan ulaşabilirsiniz
OYUNCULAR İÇİN ÖNE ÇIKAN MSI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR MODELLERİ
MSI GS66 STEALTH
Ofisimizde 2 yıldır Ersin Akman’ın kullandığı GS65 Stealth modelinin (https://youtu.be/mNDnNnPps2Y) yeni versiyonu diyebileceğimiz GS66 Stealth, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle tam bir oyun canavarı diyebiliriz. Zira modelde RTX 2060 ekran kartı, 512 GB SSD kapasitesi ve 10. nesil Intel i7-10750H işlemci gibi özellikler sıralanıyor.
Bir MSI imzası haline gelen Steelseries imzalı klavye geleneği GS66 ‘da da devam ediyor. Steelseries Engine 3 yazılımı ile her tuşa bağımsız olarak istediğiniz rengi atayabiliyor, farklı efektler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Macro ve oyunlara özel profilleme seçeneklerini kullanma imkanı da sunuyor. Aynı zamanda bu program ile SteelSeries’e ait diğer tüm aksesuarlarınızı da kontrol etme imkanı veriyor. Ses konusunda ise DYNAUDIO imzalı ses sistemi sayesinde, sadece oyunlarda değil film izlerken veya müzik dinlerken de yüksek ve kaliteli bir deneyim yaşıyorsunuz.
Genel olarak MSI GS66 Steath; dizüstü bilgisayarından çok yüksek performans bekleyen, her oyunu üst düzey grafik ayarlarda rahatça oynamayı bekleyen ve aynı zamanda yaklaşık 2 kg ağırlığıyla taşırken de sorun çıkarmayacak bir model isteyen kullanıcılar için çok iyi bir seçenek. Ayrıca model 99.9w/saat ‘lik sivil havacılıkta uçağa alınabilecek maksimum pil seviyesi sunan bir dizüstü bilgisayar.
MSI GF75 Thin
Dizüstü bilgisayarım hem performanslı, hem de ince ve hafif olsun diyenlere hitap eden bir model MSI GF75 Thin. Ayrıca 17.3 inç ekran boyutuna sahip olduğu için, büyük ekran isteyen ve 15.6 inç modelleri tercih etmeyen kullanıcılar için de oldukça mantıklı bir seçenek. Ekran konusunda cihazın 120 Hz tazeleme hızı sunuyor olması da önemli. Zira yüksek FPS değerlerine ulaştığınızda buna tazeleme hızıyla uyum sağlayan ekran, yırtılmalar olmadan akıcı bir görüntüyü size sunabiliyor.
Cihazda şu anda en güçlü mobil işlemcilerden biri olan 10. Nesil Intel Core i7-10750H yer alıyor. Buna ek olarak diğer teknik özelliklerde GTX 1650 ekran kartı, 256 GB SSD ve 1 TB mekanik disk, 8 GB RAM sıralanıyor. Tabii ki oyun performansı kadar cihazın soğutma sistemi de bir hayli öne taşıyor. Burada MSI 4 adet ısı borusu, 2 adet fan ve 4 çıkış ile yük altında bile serin çalışma vadediyor.
Son olarak GF75 Thin modeline benzer olarak eğer hem daha küçük hem de daha uygun fiyatlı bir model bakıyorsanız yine indirimde olan GF63 Thin modeline de göz atabilirsiniz.
MSI GL75 LEOPARD
17.3 inç büyük ekranda 144 Hz tazeleme hızı sunan ekran, RTX 2060 ekran kartı ve Intel i7-10750H işlemcisiyle bir oyuncunun isteyeceği her şeyi bünyesinde barındıran bir model GL75 Leopard.
Tasarımına baktığımızda kırmızı arka aydınlatmalı klavye, MSI’ın imzası haline gelen agresif tasarım hatları ve büyük hava çıkışları gibi detaylar göze çarpıyor. Cihazdaki işlemci ve ekran kartı ikilisi, günümüzün tüm oyunlarını en üst grafik ayarlarında rahatlıkla oynabileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca ekran tarafında 144 Hz desteği, yüksek FPS değerlerine uyum sağlayarak çok daha akıcı bir görüntü elde edebileceğinizi ifade ediyor.
Bu arada modelin daha farklı konfigürasyon sunan bir diğer modeli de yine indirim kampanyasında.
İÇERİK ÜRETİCİLERİ İÇİN MSI FIRSATLARI
PRESTIGE 14 A10SC-019TR
Prestige serisinden bir modeli geçtiğimiz aylarda ofisimizin çekim ve kurgu işlerini yapan sevgili Aslı incelemişti. Bu seri, içerik üretenlerin ihtiyaç duyacağı doğru renkler veren ekranları, taşınabilirliği yüksek tasarımları ve performanslı olmasına rağmen serin çalışabilmeleriyle öne çıkıyor. Daha önce Aslı’nın yaptığı kullanım tecrübesi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
MSI Prestige 14 A10SC modeli, sunduğu teknik özelliklerin yanı sıra 1.29 kg ağırlığıyla ultra taşınabilir bir model. Ayrıca 14 inç boyutlu bir dizüstü bilgisayar olduğundan, çantanızda taşıdığınızı dahi hissetirmeyen cinsten bir ürün. Sözünü ettiğimiz 14 inçlik ekran 4K çözünürlüklü ve renk konusunda çok iddialı bir model. Çünkü AdobeRGB %100 renk gamı, Delta E>2, True Color teknolojisi ve CalMan onayı ile geliyor. Bu özellikler sayesinde bir grafik üzerinde çalışırken veya bir video kurgularken doğru renk görüyorsunuz.
Birden fazla Thunderbolt 3 yuvası sunan model, bu sayede dilediğiniz zaman dizüstü bilgisayarını birden fazla ekrana yansıtabilmenize olanak sağlıyor. Performans tarafında ise Intel® Core™ i7-10710U işlemci ve GTX 1650 ekran kartı karşımıza çıkıyor. Modelde 512 GB NVMe SSD yer alırken, 50 Whr batarya 10 saate kadar kesintisiz bir çalışma performansı vadediyor.
Ayrıca kampanya kapsamıda olan Prestige 15 modeline de buradan göz atabilirsiniz.
Creator 17M A10SD-247TR
Profesyonel içerik tasarımcıları için üretilen Creator; video düzenleme, 3D animasyon, fotoğrafçılık ve grafik tasarım gibi iş kollarına hitap ediyor. Dışarıdan bakıldığında sadeliğin getirdiği bir şık tasarım dikkat çekiyor. Ancak bu sadeliğin altında MIL-STD-810G sertifikası ile askeri standartlarda test edilmiş bir dayanıklılık yatıyor.
17.3 inç büyük ekran sunan modelde sRGB %100 renk doğruluğu ve 144 Hz tazeleme hızı bulunuyor. Ayrıca ekran çerçeveleri oldukça ince olduğundan, kullanıcılar göze batan kalın çerçeveler yerine ekran deneyimini daha güzel bir şekilde yaşayabiliyor. Modelde oyuncu dizüstü bilgisayarlarında da çok performanslı olduğu için tercih edilen Intel i7-10750H işlemci, 16 GB RAM ve GTX 1660 Ti ekran kartı yer alıyor. Yani ürün aslında bir oyuncu dizüstü bilgisayarı olmasa bile, oyuncu modellerinden farksız olan teknik özellikleriyle rahatlıkla her oyunu da oynatabilir durumda.
Modern serisi dizüstü bilgisayarlar
Kampanya kapsamında Modern serisinden üç farklı model indirimde. Bunlar MODERN 14 B10RASW-203TR, MODERN 14 A10M-1044XTRve Modern 15 A10RAS-060XTR
Bu serinin özelliklerine genel bir bakış atacak olursak, yine ultra taşınabilir ve aynı zamanda performanslı ürünlerle karşılaşıyoruz. Modellerin incecik çerçeveleri ekranın olduğundan daha güzel görünmesini sağlıyor. Ayrıca boyut olarak 14 inç ve 15 inç gibi farklı seçenekler sunuluyor. Ekranda şirketin True Color teknolojisi de işlerinizde doğru renk alabilmeniz adına düşünülmüş.
NOT: Bu içerik MSI desteğiyle hazırlanmıştır.
Akıllı Telefonlar
POCO X3 geliyor; teknik detaylar sızdırıldı
Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren POCO, en son F2 Pro modeliyle karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise ortaya çıkan bilgiler, firmanın POCO X3 adlı yeni bir model üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor.
İlginizi çekebilir: POCO, OnePlus Nord’a rakip telefon duyurabilir!
Xiaomi’nin alt markası POCO, X serisine en son X2 modeliyle yeni bir üye kazandırmıştı. Bugünlerde ise, şirketin bu yıl piyasaya sürdüğü POCO X2′nin halefi olacak yeni bir model ortaya çıktı. POCO X3 kod adıyla bilinen cihaz şimdiden sertifikasyon sürecini dahi tamamlamış durumda.
Cihazla alakalı detaylar, ilk olarak Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından yayınlanan belgelerle birlikte ortaya çıktı. FCC’nin paylaştığı belgeler, M2007J20CG model numarasına sahip olacak POCO X3′le alakalı en azından arkasını gösteren bir fotoğrafa da ev sahipliği yapıyor. Fotoğraftan anlaşıldığı üzere POCO X3, şu anda piyasadaki hiçbir Xiaomi marka akıllı telefona benzemeyen eşsiz bir arka kapak tasarımına sahip olacak.
Cihazın ortasında büyük bir FOCO amblemi ve kamera modülü için ayrılan yuvarlatılmış kenarlara sahip dikdörtgen bir bölüm yer alıyor; bu bölümde 64 MP AI Super Camera yazısının da dikkatlerden kaçmadığını ekleyelim. Şu an için sadece ana kameraya ait detaylar belli olsa da, cihazda en az 3 tane kamera olacağı düşünülüyor. Bu bağlamda POCO X3 modelinin kamera noktasında iddialı olduğunu söyleyebiliriz.
POCO X3, kutudan varsayılan olarak MIUI 12 arayüzüyle çıkacak. Ayrıca 5.160 mAh bataryayla güç ihtiyacını gideren bu telefonun, 33W hızlı şarj desteğine sahip olduğu da ortaya çıkan diğer detaylar arasında. Ayrıca bir Twitter kullanıcısının paylaştığı ve cihazların SAR testini gösteren rapora göre POCO’nun tanıtacağı tek telefon X3 değil. Zira raporda, M2007J20CT model numaralı başka bir cihazdan daha bahsediliyor.
Upcoming POCO smartphone comes with 5160mAh battery and 33W Fast charging. pic.twitter.com/8SnEL4RbvJ
— the_tech_guy (@_the_tech_guy) August 24, 2020