Redmi Note 11 serisinden daha önce Redmi Note 11S, Note 11 Pro, Note 11 Pro 5G modellerinin kutu açılışını ve incelemelerini paylaşmıştık. Şimdi ise serinin geri kalan modellerinden yerli üretim olan Redmi Note 11 ile ailenin en güçlüsü Note 11 Pro+ 5G modeli ofisimize ulaştı. Biz de modelleri kutudan çıkarttık ve kutu içeriğine göz attık.
Redmi Note 11 Teknik Özellikleri:
Tasarım: 159.9 x 73.9 x 8.1 mm 179 gram
Ekran: 6.43 inç FHD+ AMOLED 90 Hz
Performans: Snapdragon 680 4G
Kamera: 50MP + 8MP + 2MP + 2MP / 13MP
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 33W Pro
Redmi Note 11 Pro+ 5G Teknik Özellikleri:
Tasarım: 163.7 x 76.2 x 8.3 mm 204 gram
Ekran: 6.67 inç FHD+ Super AMOLED 120 Hz
Performans: MediaTek Dimensity 920
Kamera: 108MP + 8MP + 2MP / 16MP
Batarya: 4500 mAh
Şarj: 120W HyperCharge
#Xiaomi #RedmiNote11 #RedmiNote11Pro+5G