Redmi Note 11 serisinden daha önce Redmi Note 11S, Note 11 Pro, Note 11 Pro 5G modellerinin kutu açılışını ve incelemelerini paylaşmıştık. Şimdi ise serinin geri kalan modellerinden yerli üretim olan Redmi Note 11 ile ailenin en güçlüsü Note 11 Pro+ 5G modeli ofisimize ulaştı. Biz de modelleri kutudan çıkarttık ve kutu içeriğine göz attık.

Redmi Note 11 Teknik Özellikleri:

Tasarım: 159.9 x 73.9 x 8.1 mm 179 gram

Ekran: 6.43 inç FHD+ AMOLED 90 Hz

Performans: Snapdragon 680 4G

Kamera: 50MP + 8MP + 2MP + 2MP / 13MP

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 33W Pro

Redmi Note 11 Pro+ 5G Teknik Özellikleri:

Tasarım: 163.7 x 76.2 x 8.3 mm 204 gram

Ekran: 6.67 inç FHD+ Super AMOLED 120 Hz

Performans: MediaTek Dimensity 920

Kamera: 108MP + 8MP + 2MP / 16MP

Batarya: 4500 mAh

Şarj: 120W HyperCharge

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