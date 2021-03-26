Sepet Dolusu fırsatlar MediaMarkt’ta

Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, dizüstü bilgisayarlardan televizyonlara onlarca üründe fırsatlar 26-31 Mart tarihlerinde MediaMarkt’ta ve mediamarkt.com.tr’ de teknoloji severleri bekliyor.

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Mart ayının son günlerindeyken teknoloji ihtiyacımız da zaman zaman artabiliyor. Telefon, bilgisayar, yazıcı, saç düzleştirici vb. Birçok ürünleri de gün içerisinde sıklıkla kullanıyoruz. Bu ürünlerde haliyle zaman içerisinde bozulabiliyor veya kazayla kırılıp iş göremez hale gelebiliyor. Biz de sizler için işinize yarayabilecek ürünlerden bir kaçını listeledik.

Sizin için seçtiğimiz ürünler ve kampanyalar:

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Ütü yapmaktan sıkılanlar veya bu ütü yapılan zamanı daha iyi değerlendirmek isteyenler için iyi bir tercih olarak öne çıkıyor. Buharlı düzleştirici sayesinde; özellikle elbise ve gömlek giymeden rötüş yapmak isteyenlere büyük kolaylık yaşatıyor. Sizde bu ürünü incelemek ve 399TL’ye satın almak için buraya bakabilirsiniz.

Günlük işlemlerinizi kolayca yapmak, film, dizi ve bunun gibi video içerikleri izlemek, ofis işlerinizi yapmanızı sağlayacak giriş segmenti bir bilgisayar arıyorsanız bu modele bakmanızda fayda var. Windows 10 ile gelen, 128GB hafızaya sahip LENOVO IdeaPad 3’ e göz atmak ve 3.199 TL’ye satın almak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.

Eğer bir telefon alma niyetiniz varsa ve bu telefon Apple iPhone ürünleri içinse bu kampanyayı değerlendirmenizi öneririz. Çünkü MediaMarkt’tan alacağınız Apple iPhone ürünlerinde Denizbank kredisi ile faizsiz masrafsız 3 taksitle ödeme fırsatı var. Sizde bu kampanyadan faydalanmak ve Apple iPhone telefonlarını incelemek için buradaki linke bakabilirsiniz.

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır…