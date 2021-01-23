Akıllı Telefonlar
Samsung 3nm için devasa bir yatırım yapıyor
Çinli bazı haber kaynaklarının aktardığı bilgiye göre Samsung, 3nm yarı iletken işlemciler için ABD’nin Texas eyaletine 10 milyar dolarlık yatırım yapıyor.
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ARM mimarili 5nm işlemciler, son model amiral gemisi akıllı telefonlarla beraber piyasada yer edinmeye başladılar. ARM tarafından geliştirilen işlemci mimarilerini kullanan şirketler Snapdragon 888, Exynos 2100 ve A14 Bionic gibi ürünlerle 5nm kullanıcılara sundu. Şimdi ortada yeni bir yarış var o da 3nm. Nm yani nanometre matematiksel bir ölçü birimidir. İşlemcilerde gördüğümüz değer ise, işlemcinin boyutunu gösterir. Neden önemli olduğuna özet geçmek gerekirse, işlemcinin nanometresi ne kadara küçük olursa boyutu o kadar küçük oluyor ve tükettiği enerji miktarı da o kadar azalıyor. Bu aynı zamanda daha az ısınma ve daha hızlı soğutma anlamlarına da geliyor. Bu verimlilik yarışında hız kazanmak isteyen Samsung, 3nm sürecini hızlandırmak için devasa bir yatırıma hazırlanıyor.
Samsung 3nm yatırımını Texas’ta yapacak
Dünya’nın en büyük yarı iletken çip üreticisi Tayvanlı TSMS gibi rakiplerinden önde olmak isteyen Samsung, 3nm işlemciler için ciddi bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Çin’deki bazı haber kaynaklarına göre Güney Koreli teknoloji devi şirket, ABD’nin Texas eyaletinde, 10 milyar dolarlık rekor bir yatırıma hazırlanıyor. Şirket bu sayede üretim kapasitesini arttırarak, daha fazla ABD’li kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Yatırıma hız kesmeden devam eden Güney Koreli Şirket, inşaata bu yıl içinde başlamayı ve üretim için gerekli ekipmanların 2022 yılında hazır olmasını hedefliyor. Planlara göre fabrika 2023 yılında tam anlamıyla faaliyete geçmiş olacak. Bakalım Samsung, 3nm işlemcilerle rakiplerine fark atabilecek mi? Mobil tarafında Qualcomm’un, Masaüstü ve laptop işlemcileri konusunda da AMD’nin özellikle 7nm süreciyle başlattığı ve rakiplerinin elini zorladığı bu küçülme sürecinin yarattığı rekabet, yine kullanıcıya yarayacak gibi görünüyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
Focos, iPhone 12 ProRAW desteğiyle güncellendi!
Focos, iPhone’da Portre Modu kullanılarak çekilen derinlik alanına sahip görüntüleri düzenlemek için gelişmiş araçlar sunan, iOS için popüler bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Uygulama, iPhone 12 Pro kullanıcıları için mevcut olan Apple ProRAW görüntü desteği de dahil olmak üzere bazı ilginç yeni özelliklerle güncellendi.
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Uygulamanın 2.4.1 sürümü hem RAW hem de Apple ProRAW formatları için destek ekliyor. RAW kelimesi fotoğrafçılıkta, fotoğrafa, makine tarafından hiçbir müdahalede bulunulmadığını ve fotoğrafın herhangi bir işleme tabi tutulmadığını anlatan bir terimdir. Yani bu formatta, fotoğraftaki gölgeler, ışıklar ve bunun gibi birçok ayrıntı daha fazla korunuyor. Focus artık RAW görüntülerini pozlama, sıcaklık ve ton haritasını tam olarak değiştirme seçenekleriyle düzenleyebiliyor.
Uygulamanın ana ekranı, fotoğraflarınızı bulmanızı kolaylaştırmak için yeniden tasarlandı ve artık Dosyalar uygulamasında, iCloud Drive’da veya diğer uyumlu uygulamalarda depolanan fotoğraflara göz atabileceğiniz dosya gezginine hızlı erişim sağlıyor. iPad’deki uygulama arayüzü de ayarlandı ve bu güncelleme ile bazı hatalar düzeltildi.
Focus 2.4.1 sürüm notları:
- Yeni tasarlanan ana sayfa ile, bokeh efekti düzenlemek için albümlerden fotoğraf seçmek daha kolay. Ek olarak, artık fotoğrafları doğrudan Dosyalar uygulamasından açabilirsiniz.
- RAW ve ProRAW formatları için destek eklendi. Artık poz/sıcaklık/ton haritasını kayıpsız olarak ayarlayabilir ve RAW görüntüleri düzenleme arayüzüne aktarmadan önce EXIF’i kontrol edebilirsiniz.
- Çoğu cihazda çıkış çözünürlüğü olarak maksimum 20M piksel desteği sağlandı.
- Yeni kaydırıcı kontrolü ile iPad için tasarlanmış gelişmiş düzenleme arayüzü.
- Silgi yama aracına döner ve ayrıca yeni bir “geri yükleme” fırçası getirir.
- iPad için sol elle düzenleme modu eklendi. Luis Maldonado için teşekkür ederiz.
- Ön plan bokeh sorunu, dalgalı çizgiler düzeltildi.
- Görüntüleri diğer uygulamalarla paylaştıktan sonra arayüzde oluşan takılma sorunu düzeltildi
Focos burada Portre Fotoğraflarını düzenlemenin ötesine geçiyor, çünkü uygulama aynı zamanda herhangi bir fotoğraf için yapay derinlik haritası oluşturmak adına AI kullanıyor. Eğer Portre Modu’nu kullanarak fotoğraf çekmeyi seviyorsanız, bu uygulama kesinlikle denemeye değer.
Focus uygulaması, App Store’da ücretsiz olarak sunuluyor, ancak tüm özellikleri kullanmak adına ömür boyu lisans için 119,99 Türk Lirası talep ediyor.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A12 modeli Türkiye’de satışa sunuldu
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, merakla beklenen yeni akıllı telefonu Galaxy A12 modelini Türkiye‘de satışa sundu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Lansmanının üzerinden oldukça uzun bir zaman geçen Samsung’un Galaxy A12 modeli, damla çentikli standart bir tasarıma sahip. Temel ihtiyaçlar için çıkarılmış olan akıllı telefon, artık Türkiye’de de elde edilebiliyor.
Samsung Galaxy A12 modeli, 6.5 inç büyüklüğünde damla çentikli 1600 × 720 piksel HD+ çözünürlük sunan bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Cihazın önünde bulunan söz konusu çentikte ise 8 MP’lik çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.
Telefonun arka kısmında ise dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulumda; 48 Megapiksel ana kamera, 5 Megapiksel ultra geniş açı, 2 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel derinlik algılayıcısı yer alıyor.
Gücünü MediaTek yapımı Helio P35 işlemciden alan Samsung Galaxy A12, birden çok RAM seçeneği (3GB / 4GB / 6 GB) ve 32GB / 64GB / 128 GB şeklinde üç ayrı depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca yan tarafında bir parmak izi okuyucusuna sahip olan akıllı telefon 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.
Samsung Galaxy A12 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç, 1600 × 720 piksel, HD+ Infinity-V
- İşlemci: MediaTek yapımı Helio P35
- RAM: 3GB / 4GB / 6GB
- Depolama: 32GB / 64GB / 128 GB
- Ön Kamera: 8MP
- Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 5.000mAh, 15W şarj
- Boyutlar: 164 x 75,8 x 8,90 mm
- Ağırlık: 205 gram
- İşletim Sistemi: Android 10
- Bağlantı: USB Type-C, 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD),
- Renkler: Beyaz, Yeşil, Siyah,
- Fiyat: 2899 TL
Beyaz, Yeşil ve Siyah renkleri olmak üzere üç farklı renk seçenekleriyle gelen Samsung Galaxy A12 modeli ülkemizde büyük bir satış kanalında 4 GB RAM / 128 GB dahili depolama versiyonu 2899 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.
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Akıllı Telefonlar
Poco X2 Android 11 güncellemesi alıyor
Xiaomi’nin uygun fiyatlı akıllı telefon markalarından biri olan Poco’nun son telefonu Poco X2, Android 11 güncellemesi alıyor.
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Dünya’nın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, artan maliyetlerini karşılamak ve satışını yaptığı telefonlardan kar edebilmek amacıyla ne yazık ki eski “ucuz” fiyat etiketlerine sahip değil. Çinli akıllı telefon üreticisinin adını duyurmasını sağlayan ve oldukça sevilen amiral gemisi Mi modelleri geçtiğimiz yıllarda 400 dolar gibi fiyatlara sahipken, son modeller diğer markalarla benzer fiyatlandırmalara sahip. Bunun kullanıcıları üzen bir gelişme olduğunu bilen Xiaomi, durumu kontrol altına almak için Redmi ve Poco gibi alt markalarını kullanıyor. Bunlardan özellikle Poco F1 isimli ilk akıllı telefonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Uygun fiyatlı modelleriyle ön plana çıkan markanın son telefonlarından Poco X2, Android 11 güncellemesi alıyor.
Poco X2, Android 11 güncellemesi
Ağustos ayında MIUI 12 güncellemesi alan Poco X2, Android 11 güncellemesi de almaya başlıyor. MIUI 12.1.2.0 RGHINXM koduna sahip güncelleme, 2.4 GB’lık bir dosya boyutuna sahip. Telefona Android 11’e özel yetenekler kazandıracak olan güncelleme, aynı zamanda Ocak ayı güvenlik yamasına da sahip. Şu an için sadece Hindistan bölgesine özel olan güncellemenin, çok kısa sürede diğer bölgelerde de global dağıtımının başlaması bekleniyor. Xiaomi’nin hem doğrudan Mi modellerinde hem de Poco, Redmi gibi alt marka modellerinde yeni özellikleri gerek MIUI, gerek Android güncellemeleriyle kullanıcılarına sunması oldukça takdir edilesi bir durum. Özellikle başka markalarda yeni telefonların bile bunu alamadığını düşünürsek.
Telefonun özellikleri
Peki güncelleme alan telefonun özellikleri neler? (Telefon bazı pazarlarda Redmi K30 adıyla piyasaya sürüldü.
- 67 inç IPS LCD FHD+ ekran
- Qualcomm Snapdragon 730G
- 27W hızlı şarj özelliğine sahip 4500 mAh batarya
- 6 GB LPDDR4X RAM / 64 GB’tan başlayan depolama seçenekleri
- 64 MP, 8 MP,2 MP, 2MP şeklinde dörtlü arka kamera dizilimi
- 20 MP ve 2 MP ikili ön kamera
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Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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