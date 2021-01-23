Samsung 3nm için devasa bir yatırım yapıyor

Focos, iPhone’da Portre Modu kullanılarak çekilen derinlik alanına sahip görüntüleri düzenlemek için gelişmiş araçlar sunan, iOS için popüler bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Uygulama, iPhone 12 Pro kullanıcıları için mevcut olan Apple ProRAW görüntü desteği de dahil olmak üzere bazı ilginç yeni özelliklerle güncellendi.

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Uygulamanın 2.4.1 sürümü hem RAW hem de Apple ProRAW formatları için destek ekliyor. RAW kelimesi fotoğrafçılıkta, fotoğrafa, makine tarafından hiçbir müdahalede bulunulmadığını ve fotoğrafın herhangi bir işleme tabi tutulmadığını anlatan bir terimdir. Yani bu formatta, fotoğraftaki gölgeler, ışıklar ve bunun gibi birçok ayrıntı daha fazla korunuyor. Focus artık RAW görüntülerini pozlama, sıcaklık ve ton haritasını tam olarak değiştirme seçenekleriyle düzenleyebiliyor.

Uygulamanın ana ekranı, fotoğraflarınızı bulmanızı kolaylaştırmak için yeniden tasarlandı ve artık Dosyalar uygulamasında, iCloud Drive’da veya diğer uyumlu uygulamalarda depolanan fotoğraflara göz atabileceğiniz dosya gezginine hızlı erişim sağlıyor. iPad’deki uygulama arayüzü de ayarlandı ve bu güncelleme ile bazı hatalar düzeltildi.

Focus 2.4.1 sürüm notları:

Yeni tasarlanan ana sayfa ile, bokeh efekti düzenlemek için albümlerden fotoğraf seçmek daha kolay. Ek olarak, artık fotoğrafları doğrudan Dosyalar uygulamasından açabilirsiniz.

RAW ve ProRAW formatları için destek eklendi. Artık poz/sıcaklık/ton haritasını kayıpsız olarak ayarlayabilir ve RAW görüntüleri düzenleme arayüzüne aktarmadan önce EXIF’i kontrol edebilirsiniz.

Çoğu cihazda çıkış çözünürlüğü olarak maksimum 20M piksel desteği sağlandı.

Yeni kaydırıcı kontrolü ile iPad için tasarlanmış gelişmiş düzenleme arayüzü.

Silgi yama aracına döner ve ayrıca yeni bir “geri yükleme” fırçası getirir.

iPad için sol elle düzenleme modu eklendi. Luis Maldonado için teşekkür ederiz.

Ön plan bokeh sorunu, dalgalı çizgiler düzeltildi.

Görüntüleri diğer uygulamalarla paylaştıktan sonra arayüzde oluşan takılma sorunu düzeltildi

Focos burada Portre Fotoğraflarını düzenlemenin ötesine geçiyor, çünkü uygulama aynı zamanda herhangi bir fotoğraf için yapay derinlik haritası oluşturmak adına AI kullanıyor. Eğer Portre Modu’nu kullanarak fotoğraf çekmeyi seviyorsanız, bu uygulama kesinlikle denemeye değer.

Focus uygulaması, App Store’da ücretsiz olarak sunuluyor, ancak tüm özellikleri kullanmak adına ömür boyu lisans için 119,99 Türk Lirası talep ediyor.