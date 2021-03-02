Sennheiser’dan yeni fiyat/performans ürünü: HD 250BT

Kaliteli ses dendiğinde akla gelen markalardan Sennheiser, yeni fiyat/performans ürünü HD 250BT ile premium ses kalitesini iyi bir fiyata müzikseverler ile buluşturuyor. Ayrıca HD 25 DJ kulaklığının tasarımına sahip olan HD 250BT serisi, tek sefer şarjla 25 saatlik pil ömrü ve dinamik bass özelliğiyle teknolojik bir çözüm getiriyor.

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Sennheiser, HD 250BT ile premium ses kalitesini iyi bir fiyatla müzikseverlerle buluşturmaya hazır. Aynı zamanda Sennheiser’ın yeni fiyat/performans ürünü HD 250BT serisi; Sennheiser’ın ünlü sürücü teknolojisi ile dinamik bass ve yüksek kaliteli ses sağlayan bir ses deneyimi vadediyor.

Sennheiser’dan dayanıklı ve hafif tasarım

25 saatlik pil ömrü ve gelişmiş kablosuz teknolojisiyle HD 250BT kulaklık; en yoğun yaşam tarzlarına ayak uydurabilen bir tasarıma sahip. Ek olarak 125 gram ağırlığındaki kulaklık, piyasadaki rakiplerine göre hafif yapısıyla öne çıkarken; AAC, aptX™ ve aptX™ Low Latency kodek desteği ile, gecikmesiz bir ses deneyimini kullanıcılara yaşatıyor.

Şık ve hafif tasarımıyla; metroda, sokakta, evde, kısaca müziğe ihtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızda olan HD 250BT; gün boyu kullanıma uygun yapısıyla yeni müzik partneriniz olmaya aday.

Sennheiser’dan müzikseverlere; kendinizi DJ gibi hissedeceksiniz

HD 25 DJ kulaklığının tasarımına sahip olan HD 250BT kulaklık; teknik üstünlüğünün yanında kullanıcılarına kendilerini dünyanın en önemli DJ’lerinden biri gibi hissetme şansı da veriyor. Ayrıca müzikseverlere Smart Control uygulama desteği ile ekolayzır ayarlarını değiştirme ve batarya durumunu öğrenme imkanı da veriyor. Bluetooth® 5.0 desteğine sahip HD 250BT, telefon görüşmelerinde de iyi bir performansa sahip.