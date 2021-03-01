Asus ROG Phone 5, 18 GB RAM’li versiyona da sahip olacak!

Asus ROG Phone 5 ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Akıllı telefon Geekbench‘te ortaya çıkan sonuçlara göre 18 GB RAM ile gelecek.

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18 GB RAM’li Asus ROG Phone 5 modeline hazır olun!

Asus oyuncu telefonları konusunda işini ince eleyip sık dokumaya devam ediyor. Piyasadaki en önemli alternatiflerden biri olan firma, yeni modeli ROG Phone 5 ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Akıllı telefon, geçtiğimiz günlerde yine Geekbench platformuna uğradı. Yeniden teste giren oyuncu telefonu görünüşe göre farklı versiyonlara sahip olacak. Akıllı telefon tekli çekirdek performansında 1113 puan almayı başardı. Ayrıca çoklu çekirdek performansında da cihaz 3468 puan aldı. Ancak asıl olay cihazın aldığı puanlar değil. Zira akıllı telefon Geekbench sonuçlarına göre tam 18 GB RAM kapasitesine sahip olacak.

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Geçtiğimiz haftalarda 16 GB RAM‘li bir model ile daha Geekbench‘e uğrayan Asus ROG Phone 5, rekabeti farklı boyutlara taşıma derdinde. 12 GB‘lık bir sürümünün daha olduğu ortaya çıkan akıllı telefon, neredeyse bilgisayarlara kafa tutacak. Bununla birlikte akıllı telefon Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Tam anlamıyla performans canavarı olacak oyuncu telefonu 10 Mart tarihinde kullanıcılarını karşılayacak. Bakalım oyuncu telefonu 2021‘e damga vurmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.