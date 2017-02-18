Şehir Simülasyonu Olan Cities: Skyline, Xbox One Platformuna Geliyor

Şehir Simülasyonu Olan Cities: Skyline, Xbox One Platformuna Geliyor

18 Şubat, 2017 Oyun 0 yorumlar

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Çok sevilen şehir planlama simülasyonu Cities: Skylines, Microsoft’un 2015 yılının Ağustos ayındaki duyurusunun ardından sonunda Xbox One’a geliyor.

Xbox One sahipleri Cities: Skyline’a After Dark DLC paketi ile kavuşacak. Ancak işin ilginç yanı böylesi bir oyunun klavye ve mouse olmadan nasıl oynanacağı bilinmiyor. Steam üzerindne bir çok oyuncu da oyunun kontrolcü desteği olmamasından dolayı yakınıyordu.

Oyunun bilgisayar versiyonuyla arasında bazı farkların olması bekleniyor. Bu farkların nedeni ise kontrolcü desteği için yaşanan problemler. Büyük bir ihtimalle konsol sahipleri çok detaylı yol düzenlemelerine sahip olmayacaklar. Ancak yine de bilgisayarda çok sevilen bu oyunun konsol oyuncuları için de gelmesi önemli bir artı.

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