Sega Bir Diğer Klasik OutRun’ın Müziklerini Spotify’a Ekledi

Sega ile geçirdiğiniz harika günlere dönmek isterseniz bunu müzik dinleyerek yapabilirsiniz ve gerçekten tatmin edici bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Sega 80 ve 90lı yıllardan kalma neredeyse yaklaşık 20 klasik oyununun müziklerini Spotify’a ekledi. Burada yer alan oyunların arasında OutRuni Virtua Fighter, Fantasy Zone ve NiGHTS gibi efsane oyunlar yer alıyor.

Şirket daha önce Sonic the Hedgedog, Golden Axes, Skies of Arcadia ve Jet Set Radio gibi efsane oyunlarının müziklerini Spotify’a eklemişti. Eğer oyunların müziklerini seviyorsanız Spotify’ın sadece oyun müziklerinin yer aldığı platformu http://www.spotify-gaming.com adresini ziyaret edebilirsiniz.