Bu Sefer Çok Farklı Bir Ransomware Saldırısı İnternette Dolanıyor

Tipik bir ransomware saldırısında bilgisayarında yer alan dosyalar bir şekilde saldırganlar tarafından şifrelenir ve karşılığında para istenir.

Ancak bu seferki ransomware saldırısı çok farklı bir şekilde karşımıza çıktı. Daha doğrusu bu saldırının adı “Rensenware”. Rensenware’de bildiğimiz gibi çalışıyor. Bilgisayarda bulunan dosyalar şifreleniyor yalnız sizden şifre anahtarı için para istenmiyor.

Fidye vermek yerine Touhou Seirensen isimli anime tarzı bir shooter oyunu oynamanız ve Lunatic modda 0.2 milyar puan kazanmanız isteniyor. Rensenware ilk olarak Malware Hunter Team tarafından fark edildi ve görünen o ki sadece bir şaka olarak ortay çıkmış.

//www.youtube.com/watch?v=HL9uMqNdOpU

İşin kötü tarafı ise rensenware’in kodları internette yer alıyor. Yani herkes kolay bir şekilde birilenin bilgisayarına kolay bir şekilde saldırabilir. Ancak GitHub’da rensenware şifrelemesini bypass eden bir araç yer alıyor. Bu iş Tvple Eraser isimli bir Twitter kullanıcısından çıktı. Kullanıcı yaptığından pişman olduğundan dolayı GitHub’da bypass aracını yayınladı ve bir de özür diledi.