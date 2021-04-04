iPhone 12, 5G desteği sayesinde iPhone 11’den daha çok satıyor!

Kısa süre önce Apple, 2021’in ilk çeyrek mali raporunu paylaştı. Raporda gelirlerin yıllık %21 artışla 111.4 milyara ulaştığı ortaya çıktı. Bu istatistik, Apple‘ın birinci çeyrek gelirinin 100 milyar doları aştığı ilk çeyrektir. Daha da ilginci firma, Çin’de de satış gelirlerini önemli oranda arttırdı. Şirket, bu bölgede yıllık bazdaki gelirini %57 arttırarak büyük bir iş başardı. Bununla birlikte Çin gelirleri, toplam gelirin %19’unu oluşturuyor. Diğer bir deyişle Çinli müşteriler artık Apple ürünlerini daha aktif bir şekilde kullanıyor.

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iPhone 12 serisinin satışları şirket tarafından nasıl değerlendiriliyor?

Cupertino merkezli şirket, şimdiye kadar 100 milyonun üzerinde iPhone 12 modeli sattı. Apple’ın CFO’su Luca Maestri’ye göre yeni iPhone müşterileri arasında iPhone 12, %98’lik paya sahiptir. Aslında Apple’ın iPhone satışları düzenli olarak artmıyor. Bazı dönemlerde firma büyük düşüşler yaşadı. 2017 yılının Ekim-Aralık ayları arasında kırılan rekorun ardından firma düzenli olarak düşüşe geçti. Ancak iPhone 12 serisi ile birlikte bu düşüş devri kapandı ve satışlarda önemli derecede artış görüldü. Bu nedenle, iPhone 12’nin iPhone 6’dan sonra en çok satan Apple telefon olduğunu söylemek mümkün.

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Huawei’nin ABD tarafından yasaklanmış olması nedeniyle şirketin pazar payı düşüşe geçti. Apple da Huawei’nin düşen pazar payının bir kısmını kendi hanesine aktardı. Bu nedenle şirket, özellikle Çin bölgesinde önemli satışlara ulaştı. Her ne kadar Huawei uzun zamandır bu ambargolara direniyor olsa da yine de kan kaybetmeye devam ediyor.

Bugün ortaya çıkan verilere göre iPhone 12 serisi, iPhone 11 serisinden daha fazla satıyor. Bunun asıl nedeni, şirketin yeni seri ile birlikte getirdiği 5G teknolojisidir. Ayrıca yeni iPhone serisi, Beidou navigasyonunu destekleyen ilk akıllı telefon. Bununla birlikte Çin’deki iyi satışların bir başka nedeni de yine 5G’dir. Bu da zamanında Huawei‘nin milliyetçilik ile değil teknoloji ile satış yaptığının kanıtı oldu.

Apple’ın Çin pazarındaki gidişatı nasıl yorumlanıyor?

iPhone 12 serisinde en çok satan cihazlar, Pro ve Pro Max modelleridir. Bununla birlikte “Mini” takısına sahip olan cihaz, serideki en az satış yapan telefon oldu. Serinin Çin satışlarına bakıldığında satış hacmi büyük olmasına rağmen ilk sırayı alamadı. Huawei, %38.3’lük oran ile pazar payında birinci sırada. Apple ise %11.1’lik pazar payıyla beşinci sırada yer alıyor. Huawei ürünlerinin satışları ambargo sebebiyle önemli oranda düştü. Ayrıca çip krizi sebebiyle firma yeterince telefonu piyasaya süremedi. Bu nedenle Huawei’nin yerini Oppo, Xiaomi, Vivo gibi üreticiler aldı. Bununla birlikte Apple da Çin pazarında önemli bir yere kavuştu. Firma, pazar payında beşinci olsa bile en azından artık Çin pazarındaki rekabete dahil olabilecek.

iPhone 12 teknik özellikleri

Ekran: 6,1 inç, 2532 x 1170 piksel çözünürlük, 460 ppi piksel yoğunluğu

6,1 inç, 2532 x 1170 piksel çözünürlük, 460 ppi piksel yoğunluğu İşlemci: Apple A14 Bionic

Apple A14 Bionic RAM: 4 GB

4 GB Depolama Alanı: 64 GB, 128 GB ya da 256 GB

64 GB, 128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: 12 MP

12 MP Arka Kamera: Geniş açılı 12 MP f/1.6, ultra geniş açılı 12 MP f/2.4, smart HDR 3, gece modu

Geniş açılı 12 MP f/1.6, ultra geniş açılı 12 MP f/2.4, smart HDR 3, gece modu Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning Batarya: 2815 mAh, 20W hızlı şarj desteği

2815 mAh, 20W hızlı şarj desteği İşletim Sistemi: iOS 14

iPhone 12 Pro ve Pro Max teknik özellikleri