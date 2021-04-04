Akıllı Telefonlar
iPhone 12, 5G desteği sayesinde iPhone 11’den daha çok satıyor!
Kısa süre önce Apple, 2021’in ilk çeyrek mali raporunu paylaştı. Raporda gelirlerin yıllık %21 artışla 111.4 milyara ulaştığı ortaya çıktı. Bu istatistik, Apple‘ın birinci çeyrek gelirinin 100 milyar doları aştığı ilk çeyrektir. Daha da ilginci firma, Çin’de de satış gelirlerini önemli oranda arttırdı. Şirket, bu bölgede yıllık bazdaki gelirini %57 arttırarak büyük bir iş başardı. Bununla birlikte Çin gelirleri, toplam gelirin %19’unu oluşturuyor. Diğer bir deyişle Çinli müşteriler artık Apple ürünlerini daha aktif bir şekilde kullanıyor.
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iPhone 12 serisinin satışları şirket tarafından nasıl değerlendiriliyor?
Cupertino merkezli şirket, şimdiye kadar 100 milyonun üzerinde iPhone 12 modeli sattı. Apple’ın CFO’su Luca Maestri’ye göre yeni iPhone müşterileri arasında iPhone 12, %98’lik paya sahiptir. Aslında Apple’ın iPhone satışları düzenli olarak artmıyor. Bazı dönemlerde firma büyük düşüşler yaşadı. 2017 yılının Ekim-Aralık ayları arasında kırılan rekorun ardından firma düzenli olarak düşüşe geçti. Ancak iPhone 12 serisi ile birlikte bu düşüş devri kapandı ve satışlarda önemli derecede artış görüldü. Bu nedenle, iPhone 12’nin iPhone 6’dan sonra en çok satan Apple telefon olduğunu söylemek mümkün.
Huawei’nin ABD tarafından yasaklanmış olması nedeniyle şirketin pazar payı düşüşe geçti. Apple da Huawei’nin düşen pazar payının bir kısmını kendi hanesine aktardı. Bu nedenle şirket, özellikle Çin bölgesinde önemli satışlara ulaştı. Her ne kadar Huawei uzun zamandır bu ambargolara direniyor olsa da yine de kan kaybetmeye devam ediyor.
Bugün ortaya çıkan verilere göre iPhone 12 serisi, iPhone 11 serisinden daha fazla satıyor. Bunun asıl nedeni, şirketin yeni seri ile birlikte getirdiği 5G teknolojisidir. Ayrıca yeni iPhone serisi, Beidou navigasyonunu destekleyen ilk akıllı telefon. Bununla birlikte Çin’deki iyi satışların bir başka nedeni de yine 5G’dir. Bu da zamanında Huawei‘nin milliyetçilik ile değil teknoloji ile satış yaptığının kanıtı oldu.
Apple’ın Çin pazarındaki gidişatı nasıl yorumlanıyor?
iPhone 12 serisinde en çok satan cihazlar, Pro ve Pro Max modelleridir. Bununla birlikte “Mini” takısına sahip olan cihaz, serideki en az satış yapan telefon oldu. Serinin Çin satışlarına bakıldığında satış hacmi büyük olmasına rağmen ilk sırayı alamadı. Huawei, %38.3’lük oran ile pazar payında birinci sırada. Apple ise %11.1’lik pazar payıyla beşinci sırada yer alıyor. Huawei ürünlerinin satışları ambargo sebebiyle önemli oranda düştü. Ayrıca çip krizi sebebiyle firma yeterince telefonu piyasaya süremedi. Bu nedenle Huawei’nin yerini Oppo, Xiaomi, Vivo gibi üreticiler aldı. Bununla birlikte Apple da Çin pazarında önemli bir yere kavuştu. Firma, pazar payında beşinci olsa bile en azından artık Çin pazarındaki rekabete dahil olabilecek.
iPhone 12 teknik özellikleri
- Ekran: 6,1 inç, 2532 x 1170 piksel çözünürlük, 460 ppi piksel yoğunluğu
- İşlemci: Apple A14 Bionic
- RAM: 4 GB
- Depolama Alanı: 64 GB, 128 GB ya da 256 GB
- Ön Kamera: 12 MP
- Arka Kamera: Geniş açılı 12 MP f/1.6, ultra geniş açılı 12 MP f/2.4, smart HDR 3, gece modu
- Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning
- Batarya: 2815 mAh, 20W hızlı şarj desteği
- İşletim Sistemi: iOS 14
iPhone 12 Pro ve Pro Max teknik özellikleri
- Ekran:
- iPhone 12 Pro: 6,1 inç Super Retina OLED
- iPhone 12 Pro Max: 6,7 inç Super Retina OLED
- İşlemci: Apple A14 Bionic
- RAM: 6 GB
- Depolama Alanı: 128 GB, 256 GB ya da 512 GB
- Ön Kamera: 12 MP
- Arka Kamera: Geniş açılı 12 MP f/1.6, ultra geniş açılı 12 MP f/2.4, telefoto kamera 12 MP f/2.2, TOF 3D LiDAR sensör, smart HDR 3, gece modu
- Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning
- Batarya:
- iPhone 12 Pro: 2815 mAh, 20W hızlı şarj desteği
- iPhone 12 Pro Max: 3687 mAh, 20W hızlı şarj desteği
- İşletim Sistemi: iOS 14
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Akıllı Telefonlar
Oppo A74 5G modelinin fiyatı belli oldu!
Oppo A74 5G modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Giriş seviyesine 5G getirmeye hazırlanan akıllı telefonun tanıtımından önce çoğu teknik detayı ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefon Avusturalyalı bir teknoloji mağazasının internet sitesinde satışa hazır. Bu listeleme sayesinde cihaz ile alakalı pek çok bilgi resmi olmadan ortaya çıktı. Ayrıca akıllı telefonun ön sipariş fiyatı da belli oldu.
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Oppo A74 5G tanıtılmadan ortaya çıktı!
Oppo akıllı telefon dünyasındaki yerini sağlama almaya çalışıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi, hemen hemen her Android işletim sistemli üretici gibi, çoğu seviyede rekabet edecek bir ürün çıkarmayı başarıyor. Giriş seviye akıllı telefon rekabetine yeni bir üye hazırlayan Oppo, yakında cihazını tanıtmayı hedeflerken, ilginç bir gelişme yaşandı. Firmanın yeni telefonu A74 5G, daha resmi tanıtımı gerçekleşmeden bir alışveriş sitesinde listelendi. Neredeyse bütün detayları ortaya çıkan akıllı telefonun ön sipariş fiyatı bile belli oldu. Normal şartlarda, 13 Nisan tarihindeki etkinlik ile tanıtılacak olan akıllı telefonun heyecanı bir nevi kaçtı gibi gözüküyor. Avusturalyalı JB Hi-Fi isimli internet sitesinde listelenen akıllı telefon, an itibariyle sipariş edilebilir durumda. 449 Avusturalya dolarına satışa çıkan akıllı telefon, global pazarda 340 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Bununla birlikte giriş seviye bir akıllı telefon için cihazın fiyatını yüksek bulanlar da mevcut.
Giriş seviyedeki bazı rakiplerine göre neredeyse iki katı fiyata sahip olan akıllı telefon, 5G özelliğine de sahip olacak. Kullandığı işlemci sayesinde giriş seviyedeki ender 5G‘li cihazlardan biri olacak olan Oppo A74 5G, görünüşe göre orta seviyeyi de gözüne kestirmiş. Akıllı telefon zaten fiyatıyla da bunun sinyallerini bizlere gösteriyor. Qualcomm yapımı Snapdragon 480 işlemcisine sahip olacak akıllı telefon, performans olarak giriş seviyedeki rakiplerine nazaran daha güçlü ve “ayrıcalıklı” olacak. Bunun nedeni olarak ise, akıllı telefonun yeni nesil bir işlemciye sahip olması ve 5G gösteriliyor. Bunların yanı sıra çoğu teknik özelliği belli olan akıllı telefonun, görüntüleri de haliyle ortaya çıktı. Bu sayede tasarım detaylarına göz atma fırsatı da elimize geçti. Akıllı telefonun resmi tanıtım tarihi 13 Nisan, satışlar da Avusturalyalı sitenin açıklamasına göre o tarihten sonra başlayacak.
Oppo A74 5G teknik özellikleri
Giriş seviye için 5G özelliği ile gelen akıllı telefon, Snapdragon 480 işlemcisi ile piyasaya çıkıyor. Ayrıca akıllı telefon 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte akıllı telefonun 128 GB depolama alanı ile piyasaya çıkacağı ortaya çıktı. İnternet sitesinde listelenen akıllı telefon, başka RAM ve depolama alanı kombinasyonuna sahip olmayacak. Tasarım detayları da ortaya çıkan Oppo A74 5G, 6.5 inçlik ekran ile piyasaya çıkacak. Bu ekranda ise LCD AMOLED panel yer alacak. Ayrıca ekranın yenileme hızının da 90 Hz olacağı kesinleşti. Delikli ekran teknolojisine sahip olacak akıllı telefonda, ekranın sol üst tarafında bir adet ön kamera yer almakta. Yapay zeka destekli ön kameranın 16 MP olacağı ortaya çıktı. Arka tarafta ise bizleri tam dört adet kamera karşılamakta. Bu kameralar ise sırasıyla 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, ve özellikleri henüz belli olmayan iki adet 2 MP değerinde lensten oluşmakta.
Tüm bunların yanı sıra resimlerde parmak izi okuyucusu yan tarafta olsa da cihazın detaylarında sensörün ekran içinde olacağı belirtiliyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, iddialara göre 33W‘lık hızlı şarj desteğine sahip olacak. Ayrıca akıllı telefon piyasaya Android 11 işletim sistemi ile çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonun birde 4G‘li versiyonu olacak. Snapdragon 633 işlemcisi ile piyasaya çıkması beklenen akıllı telefon, 5G‘li model ile aynı RAM kapasitesine sahip olacak. Henüz herhangi bir mağazada listelenmeyen akıllı telefon, bazı farklılıklara sahip olacak. 4G özelliğinin yanı sıra cihazın üçlü kamera sistemi ile piyasaya çıkacağı ortaya çıktı. Ayrıca akıllı telefon, 6.43 inçlik AMOLED FullHD+ ekran ile geliyor. Bununla birlikte cihazın parmak izi okuyucusu da ekran içerisinde yer alacak. Fiyatı ne yazık ki belli olmayan 4G versiyonunun daha uygun olacağı tahmin ediliyor. Bakalım Oppo A74 serisi, akıllı telefon dünyasında beklenen etkiyi yapacak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Honor, gelecek marka stratejisini açıkladı!
Bildiğiniz gibi Huawei, Honor markasını ABD‘nin uyguladığı ağır yaptırımlardan kurtarmak için bir başka Çinli firmaya sattı. Bu satışın amacı, bileşen satın alırken ve akıllı telefonlara Google hizmetlerini kurarken firmanın sorun yaşamamasını sağlamak. Henüz Huawei’nin yaptığı bu plan işe yaramamış gibi gözüküyor. Çünkü, Honor Android’in GSM sürümünü yüklemek için henüz onay almış değil. Her şeye rağmen Honor’un iddialı bazı planları var. Son zamanlarda, şirketin CEO’su Weibo sayfası üzerinden gönderiler paylaşıyor. Burada, “Yeni Honor, yeni bir yol” olarak tanımladığı yeni yol haritasından bahsediyor.
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Honor firmasını yeni marka stratejisi nedir?
Honor, Magic serisinde yeni cihazlar çıkarmaya devam etmeyi planlıyor. Bu cihazlar, yıl içerisinde sırasıyla çıkış yapacak. Magic serisi, yeni teknolojiler için deneysel test alanı olmaya devam edecek. Yeni amiral gemileri sadece Honor’a dönüştürülmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni görüntü işleme algoritmalarının geliştirilmesiyle kamera tarafında da yeni atılımlar gerçekleşecek. Şirketin planı, “estetik bir standart” ve “yüksek kaliteli işçilik” sunmaktır. Ayrıca diğer temel amaç, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı ekranlar ve diğer akıllı aygıtları içerecek yeni bir ekosistem oluşturmak. Her cihaz birbiriyle etkileşime girecek ve kullanıcılar bu cihazları kullanırken konforlu ve rahat hissedecek.
Şimdilik paylaşılan bu yol haritası sadece sloganlardan ibaret gibi gözüküyor. Huawei’den ayrılmasının ardından Honor, iki adet yeni akıllı telefon piyasaya sürdü. Bu cihazlar, Honor V40 5G ve V40 Light Luxury Edition olarak adlandırıldı. Henüz Google ile bir anlaşma sağlanamadığı için cihazlarda GMS bulunmuyor. Google ile olan sıkıntıların ne zaman çözüleceği de henüz bilinmiyor. Şirketin piyasadaki ilerlemesini zaman içerisinde yapılan atılımlar ile görebileceğiz.
Geçtiğimiz ayın başında, Honor’un CEO’su George Zhao’nun Çin medyasına yaptığı bir açıklamada bağımsız bir şirketin karşı karşıya olduğu zorluklar ve gelecek planları hakkında konuştuğunu görmüştük. Bu konuşmanın ardından firma, yeni cihazları için diğer şirketlerle görüşmelere başladı. Bunlardan ilki, Honor MagicBook serisi için ekipman tedariği konusunda AMD ve Intel ile görüşmeler başladı. Görüşme sırasında George Zhao, yeni ekipler oluşturmaktan ve araştırma-geliştirmeye yatırım yapmaktan bahsetti. Ayrıca şirketin bazı yeni ofisler açmayı planladığı da bilinmekte.
Honor’un çıkardığı V40 5G ve V40 Light Luxury Edition’ın ardından firmadan yeni cihazlar bekliyoruz. Yaz aylarına doğru şirketin yeni bir seri tanıtması muhtemel gözüküyor.
V40 5G teknik özellikleri
- İşlemci: MediaTek Dimensity 1000+
- Ekran: 6,72 inç Full HD+ 120 Hz OLED
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB/256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + Lazer AF
- Ön Kamera: 16 MP + Renk sıcaklığı sensörü
- Batarya: 3900 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 10
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS
V40 Light teknik özellikleri
- İşlemci: MediaTek Dimensity 800U
- Ekran: 6.67 inç FHD+ 90 Hz OLED
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 / 256 GB
- Arka kamera: 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü
- Ön kamera: 32 MP
- Batarya 3800 mAh, 66W hızlı şarj desteği
- İşletim sistemi: Android 10 tabanlı Magic UI 4.0
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Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion 2 Pro modelinin bataryası belli oldu!
Lenovo Legion 2 Pro modeli için geri sayıma geçti. Oyuncu telefonları piyasasında etkin olmak isteyen teknoloji devi, yeni cihazı ile oyuncuları karşılamaya hazırlanıyor. Çok yakında tanıtımı gerçekleşecek oyun odaklı akıllı telefonun bazı yeni teknik detayları da kesinleşti. Oyuncu telefonunun batarya kapasitesi ve şarj desteği ortaya çıktı. Cihaz bir önceki nesle nazaran daha büyük batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca bu pil azımsanmayacak hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak.
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Lenovo Legion 2 Pro kuvvetli bir batarya ile piyasaya çıkacak!
Oyuncu odaklı akıllı telefonlar, gelişmeye devam ediyor. Özellikle video oyun dünyasının gelişmesi ile birlikte bildiğiniz üzere piyasada birçok “oyuncu odaklı” ürün ortaya çıkmıştı. Gıda sektörüne dahi giren bu ürünlerin akıllı telefon piyasasında da var olmasına pek de şaşırmamak gerek. Zira çoğu Android işletim sistemli akıllı telefon üreticisi, oyuncuları da kendilerine çekmek istiyor. Mobil oyun pazarının gelişmesiyle birlikte talebin arttığı bu piyasada mevcut yarışmacılar ürün yelpazelerini genişletiyorlar. Bu firmalardan biri olan Lenovo da, Legion serisine yeni bir üye kazandırmak için kolları sıvadı. Legion 2 Pro modeliyle oyuncuları karşılayacak teknoloji devi, yeni cihazını yakında tüm dünyaya duyuracak. Tanıtımına az bir süre kala da cihaz ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak oyuncu telefonunun batarya kapasitesi ve şarj teknolojisi kesinleşti.
Lenovo Çinli sosyal medya sitesi Weibo üzerinde yaptığı paylaşım ile takipçilerine yeni detaylar sunmayı ihmal etmedi. Özellikle mobil oyun konusunda güçlü bir deneyim sunmak isteyen Lenovo Legion 2 Pro modeli, aynı deneyimi batarya kısmında da sunmak istiyor. Zira oyuncular için çıkan özel telefonun, şarj sürelerinin iyi olması beklenmekte. Bu nedenle akıllı telefon üreticisi, cihaza bir önceki nesle nazaran daha büyük bir batarya yerleştirmiş. Ortaya çıkan bilgilere göre oyuncu odaklı akıllı telefon 5500 mAh‘lik batarya kapasitesine sahip olacak. Piyasa şartlarında büyük sayılabilecek bir bataryaya sahip olacak akıllı telefon, şarj konusunda da oyuncuları priz başında pek bekletmeyecek gibi duruyor. Oyuncu odaklı akıllı telefon tam 90W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. Bu da cihazın rakiplerine nazaran her anlamda daha kuvvetli olması anlamına gelebilir. Ancak bir önceki modelde yer alan çift USB-C portunun 45W + 45W’tan 90W sunduğunu unutmamak gerek. Bu nedenle firmanın 90W’ı tek bir porttan verip vermeyeceği henüz kesinleşmedi.
Lenovo Legion 2 Pro teknik özellikleri
Yazının başında da belirttiğimiz üzere akıllı telefon oyuncu odaklı olacak. Bu da performans anlamında cihazın çok kuvvetli olacağı anlamına gelebilir. Zira akıllı telefonun amiral gemisi bir işlemci ile piyasaya çıkacağı hali hazırda biliniyor. Bu yıl çıkan çoğu akıllı telefonda gördüğümüz Qualcomm yapımı Snapdragon 888, Lenovo Legion 2 Pro modelinde de yer alacak. Bu işlemciye de firmanın geliştirdiği çift kanallı soğutma sistemi eşlik edecek. Bununla birlikte cihaz özellikle RAM konusunda çığır açan kapasitelere sahip olacak gibi gözüküyor. Geekbench test platformunda daha önceden de listelenen akıllı telefon 16 GB‘lık RAM kapasitesi ile ortaya çıktı. Eğer bu ihtimal kesinleşirse cihaz tüm akıllı telefon piyasalarındaki bu kapasiteye çıkan ender cihazlardan biri olabilir. Görünüşe göre oyuncu odaklı akıllı telefonların asıl hedefi, bilgisayarlar olacak.
Tasarım detayları da üç aşağı beş yukarı belli olan cihaz, 6.92 inçlik ekran ile piyasaya çıkacak. Bu ekranda FullHD+ AMOLED panele yer verilmesi bekleniyor. Öte yandan oyuncu odaklı akıllı telefon 144 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Bu da mobil oyun sevdalıların daha seri bir deneyim yaşamalarını mümkün kılacak. Cihaz 12 GB RAM‘li bir modele daha sahip olacak. Ayrıca 128/256/512 GB‘lık depolama alanı seçeneklerini de kullanıcılarına sunacağı ortaya çıktı. Ancak sadece 16 GB RAM‘li modelin 512 GB depolama alanı ile kombinasyon olacağı iddia ediliyor. Oyuncu odaklı akıllı telefonun fiyatı henüz ortaya çıkmadı. Ancak 8 Nisa tarihinde yapılacak etkinlikle birlikte fiyatı da öğrenmiş olacağız. Bakalım akıllı telefon oyuncu odaklı ürünler piyasasında öne çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
- Ekran : 6.92 inç Full HD+ AMOLED 144 Hz
- İşlemci: Snapdragon 888 Soc
- RAM: 12/16 GB
- Depolama alanı: 128/256/512 GB
- Batarya: 5500 mAh
- Şarj teknolojisi: 90W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C 3.2
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