Depolama birimi üreticisi Seagate, ticaret kısıtlamalarını ihlal ederek Huawei’ye 1,1 milyar dolar değerinde sabit disk sürücüsü gönderdiği için ABD Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan 300 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı. ABD, Huawei’yle iş yapanları cezalandırmakta kararlı!

Tarihin En Büyük Cezası Verildi!

Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) tarafından yürütülen bir soruşturmada, Seagate’in Ağustos 2020’de yürürlüğe giren ve Çinli şirkete satışları kısıtlayan bir kurala rağmen, ihracat lisansı almadan Ağustos 2020 ile Eylül 2021 arasında Huawei’ye 7,4 milyon adet sabit disk gönderdiği belirlendi.

300 milyon dolarlık ceza, BIS tarafından bugüne kadar verilen ve bir ceza davasına bağlı olmayan en büyük para cezası. BIS yetkilileri, Seagate’in sabit diskleri satarken elde ettiği kârın verilen cezanın iki katından daha fazla olduğunu söylüyor. Seagate, ABD ticaret kısıtlamalarının HDD’ler için geçerli olmadığını iddia etmesinin ardından Huawei’nin tek sabit disk tedarikçisi haline gelmişti.

Huawei ilk olarak Mayıs 2019’da, şirketin iletişim teknolojisinin Çin hükümetinin Amerikan ağlarında casusluk yapmasına yardımcı olabileceği endişesiyle ABD’nin ticaretteki kara listesi olan Varlık Listesi’ne alındı.

Bu kısıtlamalar Ağustos 2020’de BIS’in Huawei’ye satılan ABD teknolojisiyle üretilmiş bazı yabancı ürünlere lisans zorunluluğu getirmesiyle genişletildi. Seagate, sabit disklerinin kısıtlamalara tabi olmadığını iddia etti ve Huawei ile iş yapmaya devam ederek şirketin tek HDD sağlayıcısı oldu.

İhracat Uygulama Müsteşar Yardımcısı Matthew Axelrod, “Huawei ulusal güvenliğimize zarar veren davranışları nedeniyle Tüzel Kişi listesine alındıktan ve rakipleri doğrudan yabancı ürün kuralımız nedeniyle onlara satış yapmayı durdurduktan sonra bile, Seagate Huawei’ye sabit disk sürücüleri göndermeye devam etti.” dedi.

Anlaşma hükümlerine göre Seagate 300 milyon dolarlık cezayı 31 Ekim 2023 tarihinden başlayarak beş yıl boyunca 15 milyon dolarlık üçer aylık taksitler halinde ödeyecek. Şirket ayrıca çok yıllı bir denetim ve beş yıllık askıya alınmış bir “ret emri”ni kabul etti. Bu emir, herhangi bir taksiti ödememesi veya denetim gerekliliklerini tamamlamaması halinde Seagate’in ürünlerini ihraç etmesini engelleyebilir.

Seagate CEO’su Dave Mosley yaptığı açıklamada “BIS ile bu anlaşmaya varmanın ve bu konuyu çözüme kavuşturmanın Seagate’in, müşterilerimizin ve hissedarlarımızın yararına olduğuna inanıyoruz. Söz konusu sabit disk sürücüsü satışlarını gerçekleştirdiğimiz sırada ilgili tüm ihracat kontrol yasalarına uyduğumuza inanmakla birlikte, BIS ile iletişime geçmenin ve bu konuyu çözüme kavuşturmanın en iyisi olduğuna karar verdik.” ifadelerini kullandı.

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