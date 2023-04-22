Bir telefonun ikinci elde değeri, eğer bir iPhone değilse bir ya da iki yıl sonra büyük ölçüde düşüyor. Ancak görünüşe göre Huawei, P60 serisi telefonlar için yeni değer koruma ve yenileme hizmetiyle bunu değiştirmeye çalışıyor. Şirket, Çin’de 99 yuan (280 TL) başlangıç fiyatıyla müşterilerine bu hizmeti satın alan müşterilerine harika avantajlar sunuyor! Artık hep Huawei müşterisi olacaksınız!

Huawei Telefonlarının Değer Kaybetmesinin Önüne Geçiyor!

Telefonlarının değer kaybını en aza indirmek isteyen ve müşterilerinin hep Huawei ekosistemi içerisinde kalmasını isteyen şirket, bu hizmeti satan alanlara, mevcut telefonlarla değiştirdiklerinde 2024 yılında aynı serideki yeni nesil telefonda %50 indirim alma şansı sunuyor.

Yani bir Huawei P60 satın alır ve üzerine bu ek hizmeti satın alırsanız, seneye Huawei P70 serisi çıktığında yeni modellere çok daha uygun fiyatlarla sahip olabileceksiniz. Bu da P70 serisini almak isterseniz, ikinci elde telefonunuzu satmakla uğraşmayacağınız ve Huawei’nin telefonunuzu çok avantajlı fiyatlarla yenileyeceği anlamına geliyor.

Ancak, orijinal cihazın değer koruma ve yenileme için geri dönüşüm standartlarını karşılaması gerekiyor. Başka bir deyişle, mevcut P60 serisi telefonunuzun indirimden yararlanabilmesi için kondisyon olarak iyi bir durumda olması gerekiyor.

Huawei’nin bu hizmetinin fiyatları Huawei P60 için 99 Yuan (14 dolar), Huawei P60 Pro için 169 Yuan (24 dolar) ve Huawei P60 Art için 199 Yuan (29 dolar). Şirket, henüz bu hizmetini küresel pazarda kullanıma sunmamış olsa da, küresel pazardaki kullanıcıların da bu hizmeti duyduktan sonra bir an önce deneyimlemek istediklerini söylemek mümkün.

Bu hizmet, şirketin daha güçlü bir müşteri tabanı oluşturmasına ve gelecekteki telefonları için daha fazla satış sağlamasına yardımcı olabilecek akıllı bir hareket. Huawei, aynı ürün grubu içinde indirimli yükseltmeler sunarak müşterileri markasına sadık kalmaya teşvik ediyor ve bu da eski modellere olan talebi yüksek tutabilir.

Bizler de Huawei’nin bu yeni hizmetini çok beğendik. Umuyoruz ki, diğer üreticiler de benzer uygulamaları benimser ve yeni nesil modellere çok daha uygun fiyatla erişebiliriz.

İlginizi Çekebilir: Huawei Yeni Nesil Otonom Sürüş Sistemini Duyurdu! Bir İlk Oldu!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei bunu ülkemize getirmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!