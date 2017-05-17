Seagate Dronelar İçin Özel Yüksek Performanslı Disk Geliştirdi

Seagate drone ile çekilen görüntülerin depolanması için yeni bir taşınabilir disk geliştirdi ve bu disk 4K çözünürlükte 60 saatlik görüntüyü depoluyor.

Seagate havadan çekim yapabilen uzaktan kumandalı araçların çekim kalitesi artınca böyle bir çözümün gerekebileceğini düşünmüş olabilir. Çünkü kaliteli görüntüyü depolamak son derece zor.

Şirket bu durumu tersine çevirmek için dünyanın önde gelen drone üreticilerinden DJI ile birlikte çalıştı. Sonuçta ise ortaya çıkan disk kaydedilen video ve fotoğrafları eş zamanlı olarak depolayabiliyor. Fly Drive adını alan disk 2 TB büyüklüğünde. Bu da yaklaşık olarak 250 uçuşa denk gelen bir depolama alanı anlamına geliyor.

Şirketin taşınabilir disklerinden sorumlu Türkiye Yöneticisi Erhan Arslan sahada çekim yapıldığı sırada SD kart, kart okuyucular ve kablolarla uğraşmanın zor olduğu ve disk üzerinde yer alan SD kart okuyucusu sayesinde çekilen görüntülerin diske hızlı bir şekilde aktarılabildiğini açıkladı.

Hem macOS hem de Windows ile uyumlu olarak çalışan Fly Drive’ı alanlara Adobe Premiere Pro CC iki ay ücretsiz olarak sunulacak.