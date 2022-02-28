iPhone SE 3 beklenenden Çok Daha Uygun Fiyatla Çıkabilir!

Akıllı telefon piyasasindaki birçok firma, heryıl, başta amiral gemisi modeller olmakla, farklı segmentlere ait birkaç modeli kullanıcılara sunuyor. Buna örnek olarak Xiaomi, Oppo, Samsung ve diğer birçok firmayı gösterebiliriz. Ancak dünyanın en değerli şirketlerinden olan Apple tarafında işler farklı yürüyor. Şirket, heryıl iPhone adı altında akıllı telefon modellerini tanıtıyor. Ve bu modeller de hem fiyat, hem de özellikler bakımından amiral gemisi modeller sayılıyor. Bazen iPhone SE gibi nispeten ucuz cihazlar çıkarsa da, yine de rakiplerine göre hem fiyat hem de özellik bakımından üst segment cihazlar sayılıyor. Ama Apple, artık nispeten uygun fiyatlı rakipleriyle baş etmek ve yüksek satış rakamları yakalamak için Apple tarafından görmeye alışmadığımız fiyattan bir iPhone tanıtabilir.

Yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen Apple iPhone SE’nin 2020’deki selefinden daha ucuz olabileceğine dair göstergeler var. iPhone SE’nin üçüncü versiyonu, yani iPhone SE 3’ün muhtemelen öncekiyle aynı tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Ama geliştirilmiş özellikleri ve ortaya çıkan yeni fiyat söylentileri cihazı daha alınabilir kılıyor. Aynı zamanda iPhone SE 3 daha düşük fiyatla piyasaya çıksa bile, bu, cihazın kalitesinden veya iPhone’lardan alışkın olduğumuz uzun kullanım ömründen taviz verileceği anlamına gelmiyor.

Uygun fiyatlı iPhone SE 3 ile ilgili bilgiler, analist John Donovan’ın, ürünün iPhone SE2’den yaklaşık 100 $ daha az olan 300 $ civarında satılabileceğini öngören bir raporundan alınmıştır. Ama bu fiyatın Apple’ın özel bir paketle mi, yoksa normal bir şekilde sunacağı henüz belli değil. Yakın tarihli bir başka raporda da iPhone SE 3’ün fiyatının 300 dolar civarında olacağı söylenmişti.

Fiyatlandırmanın nasıl olacağı kesinleşmese de, gerçek şu ki, Apple, iPhone SE 3 ile orta segmentte yüksek sayıda cihaz satmayı hedefleyecek. Apple, akıllı telefon pazarının üst düzey segmentinde bir merkezi güç olmasına rağmen, Android üreticilerin çok güçlü oldukları orta sınıf segmentde nasıl performans gösterdiğini görmek heyecanverici olacak. iPhone SE 3’ün 5G bağlantısıyla ve genel olarak geliştirilmiş performans ve geliştirilmiş bir tasarımla geleceğini bekliyoruz. Yeni modelin, iPhone 13 serisinde gördüğümüz A15 Bionic çipinden güç alması muhtemel.

Peki sizce yeni iPhone SE 3, bu fiyatla Android telefon üreticileriyle rekabet edebilecek mi?

Konuyla ilgili daha fazla ayrıntı için: Apple iPhone SE 3, Mart Ayında Geliyor!