SD Karttaki İfadeler Ne Anlama Geliyor? | SD Kart Seçim Rehberi

Xiaomi, yerli üretimine devam ediyor. Kutu açılışını yaptığımız Xiaomi Redmi 9T modelinin incelemesi ile sizlerle birlikteyiz.

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Yerli üretim olarak üretilen Xiaomi tarafında en güçlü telefon olmayı başaran Xiaomi Redmi 9T sunduğu özellikler bakımında ve bulunduğu segmente göre güzel işler başarıyor diyebiliriz. Ekran tarafında 6.53 inç büyüklüğünde IPS LCD bir panelle geliyor. Full HD+ çözünürlüğe sahip olan model 395ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Ayrıca Corning Gorilla Glass 3 ile korunan ekranın %82.73 ekran gövde oranına sahip.

İşlemci tarafında ise Qualcomm Snapdragon 662 işlemcisini kullanıyor. Grafik tarafında da Adreno 610 GPU işlemciye yardımcı oluyor. 4GB RAM ve 64GB depolama ile birlikte geliyor. Ancak 6GB RAM ve 128GB hafızalı modeli de var. İsterseniz MikroSD Kart desteği sayesinde 512GB’ye kadar hafızayı arttırabiliyorsunuz.

Arka tarafta dörtlü kamera sistemine sahip olan Xiaomi Redmi 9T, ana kamerada 48MP çözünürlüğünde F/1.79 değerine sahip, ikinci kamerası ise 8MP çözünürlüğünde F/2.2 değerine sahip ve 119 derece olan bir geniş açı kamerası. Üçüncü kamerada 2MP çözünürlüğünde F/2.4 değerine sahip makro kamerası yer alıyor. Dördüncü kamera ise 2MP çözünürlüğünde F/2.4 değerinde bir derinlik algılayıcı kamera. Ön tarafta da Redmi 9T bizlere 8MP çözünürlüğünde F/2.05 değerine sahip. Bu kameralar ile 1080p 30fps videolar çekmek mümkün.

Batarya tarafında 6000 mAh değer sunan Redmi 9T 18W hızlı şarj destekliyor. Bu sayede 6000 mAh büyüklüğündeki pili yaklaşık 3 saat gibi bir sürede doldurabiliyor. Kullanıma göre değişebilen pil süresi size 2 günlük bir kullanım süresi sunuyor..

Ses konusunda stereo hoparlör bulunduran model, kendi segmentindeki telefonlardan ayıran bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişini de içerisinde bulunduruyor.

Ağ bağlantıları kısmında Bluetooth 5.0 ve WiFi 5 bağlantılarına sahip olan Redmi 9T güncel teknolojileri içerisinde barındırıyor. Bu sayede veri alışverişinde herhangi bir problem yaşatmıyor.