İpuçları
SD Karttaki İfadeler Ne Anlama Geliyor? | SD Kart Seçim Rehberi
SD kartların üzerinde bulunan ifadelerin anlamlarını sizler için detaylı olarak aktarıyoruz.
İlginizi çekebilir; 100TL FARKA DEĞER Mİ? | Xiaomi Mi 11 Lite vs Redmi Note 10 Pro – (hwp.com.tr)
SD Karttaki İfadeler Ne Anlama Geliyor? | SD Kart Seçim Rehberi
SD Kartlar konusunda çok farklı özellikler ve durumlar mevcut. Class, UHS gibi sınıflandırmalara ve özelliklere sahip olan kartların aldığınız cihaza en uygun ve en düzgün olanını seçmeniz için MediaMarkt desteği ile hazırladığımız videomuzda SD kartlar hakkında bilgiyi bulabilirsiniz.
İyi seyirler…
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi 9T İncelemesi | En İyi Yerli Üretim Xiaomi !
Xiaomi, yerli üretimine devam ediyor. Kutu açılışını yaptığımız Xiaomi Redmi 9T modelinin incelemesi ile sizlerle birlikteyiz.
Bakmakta fayda var:Kim POCO X3 Pro Almalı?
Yerli üretim olarak üretilen Xiaomi tarafında en güçlü telefon olmayı başaran Xiaomi Redmi 9T sunduğu özellikler bakımında ve bulunduğu segmente göre güzel işler başarıyor diyebiliriz. Ekran tarafında 6.53 inç büyüklüğünde IPS LCD bir panelle geliyor. Full HD+ çözünürlüğe sahip olan model 395ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Ayrıca Corning Gorilla Glass 3 ile korunan ekranın %82.73 ekran gövde oranına sahip.
İşlemci tarafında ise Qualcomm Snapdragon 662 işlemcisini kullanıyor. Grafik tarafında da Adreno 610 GPU işlemciye yardımcı oluyor. 4GB RAM ve 64GB depolama ile birlikte geliyor. Ancak 6GB RAM ve 128GB hafızalı modeli de var. İsterseniz MikroSD Kart desteği sayesinde 512GB’ye kadar hafızayı arttırabiliyorsunuz.
Arka tarafta dörtlü kamera sistemine sahip olan Xiaomi Redmi 9T, ana kamerada 48MP çözünürlüğünde F/1.79 değerine sahip, ikinci kamerası ise 8MP çözünürlüğünde F/2.2 değerine sahip ve 119 derece olan bir geniş açı kamerası. Üçüncü kamerada 2MP çözünürlüğünde F/2.4 değerine sahip makro kamerası yer alıyor. Dördüncü kamera ise 2MP çözünürlüğünde F/2.4 değerinde bir derinlik algılayıcı kamera. Ön tarafta da Redmi 9T bizlere 8MP çözünürlüğünde F/2.05 değerine sahip. Bu kameralar ile 1080p 30fps videolar çekmek mümkün.
Batarya tarafında 6000 mAh değer sunan Redmi 9T 18W hızlı şarj destekliyor. Bu sayede 6000 mAh büyüklüğündeki pili yaklaşık 3 saat gibi bir sürede doldurabiliyor. Kullanıma göre değişebilen pil süresi size 2 günlük bir kullanım süresi sunuyor..
Ses konusunda stereo hoparlör bulunduran model, kendi segmentindeki telefonlardan ayıran bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişini de içerisinde bulunduruyor.
Ağ bağlantıları kısmında Bluetooth 5.0 ve WiFi 5 bağlantılarına sahip olan Redmi 9T güncel teknolojileri içerisinde barındırıyor. Bu sayede veri alışverişinde herhangi bir problem yaşatmıyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
İpuçları
Klima Satın Alma Rehberi | Bu noktalara dikkat edin!
Klima Satın Alma Rehberi ile karşınızdayız. MediaMarkt Türkiye desteğiyle hazırladığımız videoda bu sefer de klima satın alırken dikkat etmeniz gereken noktalara değiniyoruz.
İlginizi çekebilir; Bitcoin paranın yerini alabilir mi? | Nedir bu Bitcoin!
İçindekiler
Klima Satın Alma Rehberi | Bu noktalara dikkat edin!
Klima satın alırken nelere dikkat etmeli?
Yaz dönemine girmiş ve evde fazlasıyla zaman geçiriyorken elbette birçok hanede klima ihtiyacı fazlasıyla arttı. Peki hangi duruma göre evinize en uygun klimayı satın alabilirsiniz? Bu videomuzda temel olarak dikkat etmeniz gereken noktaları aktardık.
1- BTU değeri
Klimalardaki en önemli değer BTU değeridir. BTU, İngilizce British Thermal Unit yani İngiliz Isı Birimi sözcüklerinin kısaltılmasıdır. Özetle BTU, klimanın soğutma kapasitesini göstermektedir. Evinizde ya da ofisinizde kullanacağınız klimanın BTU değerini hesaplama yöntemi olsa da markaların keşif birimlerinden ya da MediaMarkt’taki uzmanlardan bu konuda destek alabilirsiniz. Hatta bu noktadaki en önemli avantajım MediaMarkt’tan alacağınız klimalarda montaj da ücretsiz olarak sunuluyor.
2- Klima türü
Her ne kadar split, yani iki parçalı bir klima türü olan klimalar popüler olsa da klima türlerinde çok farklı ürün ailesi de mevcut. Duvar tipi ve dik duran salon tipi split klimalarda tek dış üniteye bağlı birden fazla klima ile multi yani çoklu split klima da kullanabilirsiniz.
Paket tip klimalar ise genellikle iş yerlerinde kullanılan ünitelerin birleşik olarak yer aldığı ve tavana asılan klimalardır. Pencere tipi klimalar günümüzde az rastlansa da pencereye montajlanan ve yine tüm ünitenin tek parça olduğu klima türü olarak dikkat çeker.
Portatif, yani taşınabilir klimalar ise altındaki tekerlerk eşliğinde mobil olarak kullanılabilir. Gerekli olan odaya rahatlıkla taşınabilen bu klimalarda pencere kiti de önemli bir husus. Çünkü portatif klimaları kullanabilmeniz için bu pencere kitini de gerekli noktalara kurarak bu pencereler arasında taşıma yapabilirsiniz.
Son dönemde mobil, yani portatif klimaları split klimaların dış üniteleri için yer ayrılmayan sitelerde kullanma oranı ciddi oranda artıyor. Görüntü kirliliği vb. sebepler ile projeye dahil edilmeyen büyük dış üniteye izin verilmeyen bölgelerde, kolay kurulum sağlayan pencere kiti eşliğindeki mobil klimaları tercih edebilirsiniz.
3- Bölge ve kişi sayısı
Direkt olarak BTU değerini ilgilendiren bir diğer önemli husus ise klimanın kullanacağı bölge, odanın güneş alma süresi, klimanın günlük çalışma süresi ve odada yer alacak ortalama kişi sayısı olduğunu da belirtelim.
Örneğin Ege ve Akdeniz bölgesinde kullanılacak klimalarda soğutma özelliği daha iyi olan ve özellikle Akdeniz’de yazların çok sıcak ve nemli olması sebebiyle BTU değerinde bir artış olması gerekebilir. İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise çetin geçen kış ayaları için ısıtma değeri de iyi olan bir klima tercih edilmeli. Odanın güneş alma konusu da bir diğer detay. Kişi sayısı pek dikkat edilmese de klimanın en doğru performansı vermesinde etkili olduğu için 2’den fazla kişinin kullanımında da BTU değerinde bir artış olduğunu belirtmeliyiz.
Bu ve klima hakkındaki tüm sorularınıza MediaMarkt’a giderek her mağazada yer alan uzmanlardan detaylı bilgi alabilir, evinize, ofisinize ve en önemlisi bütçenize en uygun klimayı seçmenizde yardım alabilirsiniz.
İyi seyirler…
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Meme coinler yükselişe geçti! Neler oluyor?
SD Karttaki İfadeler Ne Anlama Geliyor? | SD Kart Seçim Rehberi
Huawei’nin gelirlerinde büyük düşüş gerçekleşti!
Xiaomi Mi Mix 4 birkaç özelliği ile ortaya çıktı!
Londra Hardfork’u sonrası yakılan Ethereumların ederi 30 milyon doları aştı!
SD Karttaki İfadeler Ne Anlama Geliyor? | SD Kart Seçim Rehberi
720p Ekranda Sinema Keyfi Yaşanır Mı? | TCL 20 SE ile Sinema Keyfi
Cuma Raporu #166: Berkin’e Veda, Mi 11T, Pixel 6 ve dahası…
Göz Sağlığı – Teknoloji Kullanımı Gözümüze Zarar Veriyor mu? | Doç. Dr. Cenk Çelebi
OPPO Telefonlarda RAM Genişletme Nasıl Yapılır?
SD Karttaki İfadeler Ne Anlama Geliyor? | SD Kart Seçim Rehberi
720p Ekranda Sinema Keyfi Yaşanır Mı? | TCL 20 SE ile Sinema Keyfi
Cuma Raporu #166: Berkin’e Veda, Mi 11T, Pixel 6 ve dahası…
Göz Sağlığı – Teknoloji Kullanımı Gözümüze Zarar Veriyor mu? | Doç. Dr. Cenk Çelebi
OPPO Telefonlarda RAM Genişletme Nasıl Yapılır?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.