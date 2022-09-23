Satürn’ün güzel halkaları bu gaz devinin alametifarikasıdır. Ancak halkalara bakacak olursak, gezegenin yörüngesinde dolanan eski bir uydunun kalıntılarını gördüklerini hayal bile edemezler. Science bilim dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma bunu gösteriyor.

Araştırmacılar bu sonuca ulaşmak için NASA’nın 2004-2017 yılları arasında gezegenin etrafını dolaşan Cassini misyonu tarafından toplanan verileri kullandılar. İlk başta gökbilimcileri şaşırtan şey gezegenin eğimiydi.

Gezegenin ekseninden yaklaşık 27 derecelik bir sapma var ve bu da komşularının, özellikle de Neptün’ün çekim etkisinden kaynaklanıyor olabilir, ancak yörünge aracı farklı bir hikaye anlattı: iki komşu yıllar önce çoktan ayrılmıştı.

Ancak veriler yeni bir hipoteze işaret etmektedir. Satürn halkalarının yaklaşık 160 milyon yıl önce ortaya çıkmış olması gerektiğini tespit ettiler, bu kulağa çok fazla gibi gelebilir, ancak karşılaştırma için Satürn 4,5 milyar yaşında.

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Bu da gaz devinin yörüngesinde dönen tüm bu büyük miktardaki materyalin bugün bildiğimiz diskler halinde yayılmadığı anlamına geliyor. Bunun yerine büyük olasılıkla bir ayın içinde toplanmıştı.

Araştırmacılar, Chrysalis adı verilen bu eski uydunun gezegene çok yaklaştığı ve güçlü yerçekiminin etkisiyle parçalandığı sonucuna vardılar. Kayıp ay teorisi devin olağandışı eğimini de açıklamaktadır.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde profesör ve araştırmanın yazarı Jack Wisdom, “Tıpkı bir kelebeğin krizaliti gibi, bu uydu da uykudayken aniden aktif hale geldi ve halkalar ortaya çıktı” diyor.

Kaynak: The Guardian, MIT