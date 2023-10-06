Metaverse gibi sanal dünyalar artık her geçen gün hayatımızın daha da parçası haline geliyor. Büyük markalar buralarda geri kalmamak için uğraşıyor. Bu markalardan birisi de BMW. BMW şu aralar yeni iX2’yi tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak bu tanıtım öncekilerden farklı olacak. Çünkü BMW yeni otomobilini Fortnite üzerinden tanıtmaya hazırlanıyor. Detaylara bakalım.

BMW, Fortinite’da bir ada oluşturdu. Ve adanın her tarafına çok sayıda paskalya yumurtası bıraktı. Bu paskalya yumurtalarının arasında BMW’nin ikonik dört silindirli genel merkez binası, BMW Welt ve BMW Müzesi yer alıyor. Bunların haricinde belirli görevleri yerine getirdiğinizde bir BMW iX2 özelleştirebiliyorsunuz. Özelleştirmelerde otomobili farklı renklere boyayabilir, farklı jantlar takabilir ya da bagaja çeşitli içerikler yerleştirebilirsiniz.

Adaya ulaşmak için Hypnopolis’e gidip şu ada kodunu girmeniz gerekiyor: 3541-0917-2429.

Bu etkinlik birçok kişiye saçma gelebilir. Çünkü günümüzde otomobil tanıtımları insanların fiziksel bir binaya gidip oradaki sunumu izlemesi ve devamında otomobili görmesi ile oluyor. Ancak dünya özellikle pandemiden sonra fazlasıyla sanallaşıyor. BMW’de bunun farkında olduğu için BMW iX2’nin etkinliğini alışılmışın dışında sanal bir ortamda gerçekleştiriyor. İlerleyen zamanlarda başka markalardan da benzer etkinlikler görebiliriz.