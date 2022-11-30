Apple, dünya çapında akıllı saat pazarında açık ara en popüler markalardan birisi. Yeni bir rapor, özellikle üst düzey modeller söz konusu olduğunda, sadece bilinen bir isim değil, aynı zamanda segmentte bir lider olduğunu ortaya koyuyor.

Counterpoint Research raporuna göre Apple Watch serisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde küresel pazardaki tüm premium akıllı saat satışlarının yüzde 50,6’sını oluşturdu. Raporda temel olarak üst düzey işletim sistemi anlamına gelen “HLOS” akıllı saat modellerinden bahsediliyordu. Bu kategoride pazara hakim olan marka; Samsung, Huawei, Garmin, Fitbit ve Fossil gibi rakiplerle de karşı karşıya geldi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, aynı dönemde %22,3’lük pazar payıyla ikinci sırada yer aldı. Bu, Apple’ın ikinci en popüler üst düzey akıllı saat üreticisine göre pazarda iki kattan fazla liderliğe sahip olduğu anlamına geliyor. Rapora göre, piyasaya oldukça yakın bir zamanda çıkmış olmasına rağmen şirketin Apple Watch Series 8 modeli bu başarıda önemli rol oynadı. Ayrıca, Apple’ın toplam akıllı saat sevkiyatları da geçen yılın aynı çeyreğine göre %50’lik büyük bir artış gördü.

Samsung’un ardından Amazfit (Xiaomi’nin alt markasıdır) %7,1’lik payla pazarda üçüncü sırada yer alırken, Huawei %6,4’lük pazar payıyla dördüncü sırada yer aldı. Garmin %4,5’lik pazar payıyla beşinci sırayı aldı. Bu listenin yalnızca üst düzey işletim sistemli akıllı saatlerden oluştuğunu ve temel işletim sistemlerine sahip giyilebilir cihazlardan oluşmadığını unutmayın. Yani bu liste Noise, Fire-Boltt, boAt ve hatta Xiaomi gibi diğer popüler markaları içermiyor.