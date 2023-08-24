Bazı insanlar için, bir şarkının melodisini hatırlamak sözleriyle uğraşmaktan daha zor olabilir ve bu özellikle beğendiğiniz bir şarkı ise can sıkıcı bir deneyime dönüşebilir. Bu nedenle, birçoğumuz şarkıyı mırıldanarak hatırlamaya çalışırız çünkü genellikle gerçek melodiyi yakalamak daha kolaydır. YouTube ise bu sorunu çözmek istiyor ve artık dinlediğiniz şarkıyı mırıldanarak bulmanıza yardımcı olan bir özellik sunuyor.

YouTube, yeni deneysel özellikleriyle platformunu daha kullanıcı dostu hale getirme konusunda adım atmış görünüyor. Google, yeni bir mırıldanma özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu özellik henüz deneme aşamasında olduğu için kesin olarak nasıl çalışacağı konusunda emin olamayabiliriz. Bu özellik, aradığınız şarkıyı mırıldanarak bulmanın yanı sıra, bir parça da kaydederek tanımlama özelliğine sahip olacak.

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Eğer YouTube kullanıcısıysanız ve bu özelliği bu yıl içinde denemek istiyorsanız, YouTube Sesli Arama özelliğini açmanız gerekecek. Bu yapıldıktan sonra, aradığınız şarkıyı en az üç saniye boyunca mırıldanmanız veya kaydetmeniz yeterli olacak. Şarkı algılandığında, ilgili içeriğe yönlendirileceksiniz.

Ancak, bu özelliğin şu anda deneysel olduğunu ve yalnızca Android kullanan YouTube kullanıcılarının “küçük bir yüzdesi” tarafından erişilebildiğini unutmayın. Bu da demek oluyor ki, genel kullanıcı kitlesine ulaşmak için biraz beklemek gerekebilir. Ayrıca, Google’ın bu deneysel özelliği daha sonra değiştirebileceğini de göz önünde bulundurmalısınız. Son olarak, bu özellik şu anda Müzik bölümünde değil, bu yüzden kullanmak için biraz daha sabretmeniz gerekebilir.

Başka bir yeni özellik ise “kanal rafı.” Bu özellik, abone olduğunuz içerik oluşturucularının videolarını otomatik olarak bir rafa eklemesini sağlıyor. Böylece, her yeni videoyu aramak için içerik oluşturucunun kanalına gitmek zorunda kalmıyorsunuz. Özellikle çok sayıda içerik oluşturucuya abone olan ve zaman zaman içerikleri kaçıran kullanıcılar için oldukça kullanışlı olabilecek bir özellik olarak görünüyor.