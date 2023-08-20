Google, yaklaşan Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modelleri için kamera deneyimini kökten değiştirecek bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre, Google Pixel 8 serisi kamera özelliklerinde önemli yenilikler sunacak ve aynı zamanda kullanıcı arayüzünde de büyük bir değişikliğe gidecek. İşte yeni Google Kamera uygulamasından ilk izlenimler!

Google Pixel 8 Serisi İle Yenilikçi Kamera Arayüzü Geliyor!

Google’un Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinde kullanmayı planladığı kamera sensörleri büyük ilgi çekiyor. Özellikle Pixel 8 Pro’da daha büyük ve daha yeni bir 50MP Samsung GN2 sensörünün kullanılacağı ve ultra geniş açılı kamerada 64MP sensörün tercih edileceği iddia ediliyor. Bu değişikliklerin daha kaliteli görüntüler sunması bekleniyor. Ancak, yenilikler yalnızca donanım ile sınırlı kalmayacak.

Son paylaşılan ekran görüntüleri, Google’ın yeni kamera kullanıcı arayüzünü gözler önüne seriyor. Yenilenmiş arayüz, fotoğraf ve video modlarını daha iyi ayıran bir tasarıma sahip. Kullanıcılar artık bu modlar arasında geçiş yapmak için ayrı bir anahtar ve seçim çubuğu kullanabilecekler.

Google aynı zamanda kamera deklanşörü getirmeyi ve galeri düğmesinin konumunu da değiştirmeyi planlıyor. Bu değişiklik, bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir ancak genel olarak daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Aynı düzeni Samsung ve iPhone cihazlarda da görüyoruz.

Yeni arayüzle birlikte Uzun Pozlama ve Action Pan gibi kamera modları da vurgulanacak. Bunlar ayrı bir şekilde fotoğraf modunda görüntülenecek. Bununla birlikte, video modunda öne çıkan özellikler de özel seçenekler olarak sunulacak.

Bu güncelleme, Pixel telefonların kamera uygulamasının arayüzünde uzun süredir beklenen bir yeniliği temsil ediyor. Ancak, bu yeni kamera kullanıcı arayüzünün geçmiş Pixel telefonlarına da getirilip getirilmeyeceği henüz net değil. Google’un bu adımla Pixel serisinin kamera deneyimini daha da ileri taşımayı amaçladığı kesin.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Google Kamera arayüzünü nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!