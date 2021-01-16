Ekran Kartı
Sapphire fansız Radeon RX 5700 XT ekran kartını yayınladı
Coelacanth Dream tarafından gelen bilgilere göre Sapphire yeni GPRO X070 8GB GDDR6 ekran kartını yayınladı. AMD Radeon RX 5700 XT kartı temelli cihaz, daha çok profesyonel iş yükü için düşünülmüş.
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GPRO X070 8GB GDDR6 ekran kartı dört ısı borulu pasif bir soğutma sistemine sahip. Çift slotlu olan Sapphire kartı, soğuyabilmek için ise bilgisayarın kendi aktif hava akışından yararlanıyor. 281.94 x 133.75 x 34.5 boyutlarındaki kartın ağırlığı da 800g.
Cihazın içerisindeki silikon ise Navi 10 olarak karşımıza çıkıyor ve karta 40 işlem ünitesi imkanı tanıyor. Bu da toplamda 2.560 shader işlem birimi anlamına geliyor. Aynı RX 5700 XT gibi 8GB GDDR6 hafızaya sahip olan kart 256bit veri yolu sunuyor. Hafızanın çalışma hızı ise 14Gbps olarak görülürken böylece 448Gbps’a kadar bant genişliği hızı sağlanıyor.
GPRO X070 8GB GDDR6 içerisinde ikili bir BIOS sistemi entegre eden Sapphire, varsayılan olanında kartın AMD’nin referans ayarlamalarına göre çalışmasını sağlamış. Bu da yaklaşık 1.605MHz saat hızı, 1.905MHz ise turbo modundaki hızı anlamına geliyor. İkinci mod olan verimlilik modu ise kartı 1.500MHz saat hızı ve 1.750MHz turbo saat hızı ile çalıştırıyor.
Normal RX5700 XT 225W ısı tasarım gücü ile gelse de GPRO X070 kartında bu oran 180W. PCIe slotu haricinde grafik kart gücünü ise 8pin ve 6pinlik PCIe güç bağlayıcısından alıyor. Son olarak daha çok işlem grafik kartı olarak düşünülmüş olsa da GPRO X070 8GB GDDR6, bir HDMI ve üç tane de DisplayPort girişi barındırıyor.
Kartın fiyatı için ise kartın özellikleri dolayısıyla Sapphire ile iletişim kurmak gerekiyor.
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Nvidia RTX 3000 mobil ekran kartları tanıtıldı!
Nvidia, CES 2021 kapsamında gerçekleştirdiği çevrimiçi sunumda RTX 3000 mobil ekran kartlarını tanıttı. Ampere mimarili RTX 3000 serisi ekran kartlarına sahip oyuncu dizüstü bilgisayarları, 2021’in ilerleyen aylarında tüketicilerle buluşacak.
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Dizüstü bilgisayarlarda RTX 3000 dönemi
Etkinlik kapsamında tanıtılan en güçlü ekran kartı RTX 3080 Mobile oldu. GA104-775 GPU’su üzerine şekillenen ekran kartı, 6144 CUDA çekirdeğine sahip. Baz çalışma frekansı 1245 MHz olan ekran kartı, 1710 MHz’e kadar çıkabiliyor. 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı grafik bellek seçeneğine sahip ekran kartı, 256 bit bellek veri yoluna sahip. Max-P varyantı 150W, Max-Q varyantı 80W güç tüketen RTX 3080 Mobile, 1440p çözünürlükte ultra ayarlarda 100 FPS üstünü hedefliyor.
RTX 3070 Mobile, GA104-770 GPU’su üzerine şekilleniyor ve 5120 CUDA çekirdeğine sahip. 1290 MHz baz çalışma frekansına sahip ekran kartı, 1620 MHz’e kadar çıkabiliyor. 256 bit bellek veri yoluna sahip RTX 3070 Mobile, 8 GB GDDR6 grafik belleğe sahip. Max-P varyantı 125W, Max-Q varyantı 80W güç tüketen ekran kartı, 1440p çözünürlükte, ultra ayarlarda 90 FPS hedefliyor.
Serinin en uygun fiyatlı üyesi olan RTX 3060 Mobile, GA106 GPU’su üzerine şekilleniyor ve 3840 CUDA çekirdeğine sahip. Baz çalışma frekansı 1283 MHz olan ekran kartı, 1703 MHz’e kadar çıkabiliyor. 192 bit bellek veri yoluna sahip RTX 3060 Mobile, 6 GB GDDR6 grafik belleğe sahip. Max-P varyantı 115W, Max-Q varyantı 60W güç tüketen ekran kartı, 1080p çözünürlükte ultra ayarlarda 90 FPS hedefliyor.
Nvidia RTX 3000 mobil ekran kartlarına sahip dizüstü bilgisayarlar 26 Ocak’tan itibaren 2021 yılının ilerleyen aylarında tüketicilerin beğenisine sunulacak.
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Nvidia GeForce RTX 3060 tanıtıldı, Türkiye fiyatı belli oldu!
Nvidia tarafından CES 2021 kapsamında yapılan çevrimiçi sunumda, RTX 3000 serisinin orta segmentinde yer alacak Nvidia GeForce RTX 3060 tanıtıldı. Daha uygun bütçeli sistem kurmak isteyenler tarafından uzun süredir merakla beklenen ekran kartı, 12 GB belleğiyle dikkat çekiyor.
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Nvidia GeForce RTX 3060 neler sunuyor?
GeForce RTX 3060, Ampere mimarili RTX 3000 serisinin en uygun fiyatlı üyesi olarak dikkat çekiyor. Nvidia’nın GA106-300 grafik işlemcisi üzerine şekillenen ekran kartı, 3584 CUDA çekirdeğine sahip. Baz çalışma frekansı 1.32 GHz olan ve 1.78 GHz’e kadar çıkartabilen ekran kartı, 13 TFLOPs teorik işlem gücüne sahip. RTX 3060’ın en dikkat çekici tarafı ise 12 GB GDDR6 belleğe sahip olması. Zira, RTX 3060’ın iki katından daha yüksek fiyata satılan RTX 3080’de 8 GB bellek bulunuyor. Ayrıca, RTX 3060 Ti ekran kartında da 8 GB bellek mevcut.
192 bit bellek bant genişliğine sahip olan GeForce RTX 3060, 170W TBP değerine sahip. 329 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak olan RTX 3060, Şubat ayının sonunda tüketicilerle buluşacak. Ekran kartının Türkiye fiyatı ise Nvidia tarafından 3200 TL’den başlayan fiyatlarla şeklinde belirtilmiş.
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Nvidia RTX 3000 mobil ekran kartları 12 Ocak’ta tanıtılacak!
Nvidia, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte, Nvidia GeForce RTX 3000 mobil ekran kartlarının 12 Ocak’ta tanıtılacağını onayladı. Paylaşılan videoda görünen oyuncu dizüstü bilgisayarı ve mobil form faktöre sahip Nvidia ekran kartı dikkat çekiyor.
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Nvidia RTX 3000 serisi dizüstü bilgisayarlara geliyor
Şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılara göre, 12 Ocak’ta GA104 GPU’su üzerine şekillenen RTX 3070 Mobile ve RTX 3080 Mobile ekran kartları karşımıza çıkacak. Her iki kart da 8GB GDDR6 bellekle birlikte gelecek. Ayrıca, RTX 3080 Mobile’ın 16GB GDDR6 belleğe sahip bir modeli daha olması bekleniyor. Paylaşılan videoda GeForce RTX logolu bir masaüstü ekran kartının yandan çekimini görüyoruz. Bu görüntünün, etkinlikte tanıtılması beklenen 12GB GDDR6 belleğe sahip olacak RTX 3060 Founders Edition’a ait olduğu tahmin ediliyor.
👀👀👀 pic.twitter.com/AHn0BWTYBh
— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) January 9, 2021
Paylaşılan videoda People Can Fly isimli video oyun geliştiricisinin yeni oyunu Outriders’tan bir görsel dikkat çekiyor. Buna göre, oyunun Nvidia’nın teknolojilerinden yararlanacağını tahmin edebiliriz. 1 Nisan 2021’de çıkış yapacak olan oyunun ücretsiz demosu 25 Şubat’ta yayınlanacak. Nvidia GeForce RTX: Game On etkinliği çevrimiçi olarak 12 Ocak’ta gerçekleştirilecek.
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