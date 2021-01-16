Sapphire fansız Radeon RX 5700 XT ekran kartını yayınladı

Coelacanth Dream tarafından gelen bilgilere göre Sapphire yeni GPRO X070 8GB GDDR6 ekran kartını yayınladı. AMD Radeon RX 5700 XT kartı temelli cihaz, daha çok profesyonel iş yükü için düşünülmüş.

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GPRO X070 8GB GDDR6 ekran kartı dört ısı borulu pasif bir soğutma sistemine sahip. Çift slotlu olan Sapphire kartı, soğuyabilmek için ise bilgisayarın kendi aktif hava akışından yararlanıyor. 281.94 x 133.75 x 34.5 boyutlarındaki kartın ağırlığı da 800g.

Cihazın içerisindeki silikon ise Navi 10 olarak karşımıza çıkıyor ve karta 40 işlem ünitesi imkanı tanıyor. Bu da toplamda 2.560 shader işlem birimi anlamına geliyor. Aynı RX 5700 XT gibi 8GB GDDR6 hafızaya sahip olan kart 256bit veri yolu sunuyor. Hafızanın çalışma hızı ise 14Gbps olarak görülürken böylece 448Gbps’a kadar bant genişliği hızı sağlanıyor.

GPRO X070 8GB GDDR6 içerisinde ikili bir BIOS sistemi entegre eden Sapphire, varsayılan olanında kartın AMD’nin referans ayarlamalarına göre çalışmasını sağlamış. Bu da yaklaşık 1.605MHz saat hızı, 1.905MHz ise turbo modundaki hızı anlamına geliyor. İkinci mod olan verimlilik modu ise kartı 1.500MHz saat hızı ve 1.750MHz turbo saat hızı ile çalıştırıyor.

Normal RX5700 XT 225W ısı tasarım gücü ile gelse de GPRO X070 kartında bu oran 180W. PCIe slotu haricinde grafik kart gücünü ise 8pin ve 6pinlik PCIe güç bağlayıcısından alıyor. Son olarak daha çok işlem grafik kartı olarak düşünülmüş olsa da GPRO X070 8GB GDDR6, bir HDMI ve üç tane de DisplayPort girişi barındırıyor.

Kartın fiyatı için ise kartın özellikleri dolayısıyla Sapphire ile iletişim kurmak gerekiyor.