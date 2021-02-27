Genel
Sanal Hafta Sonu Kampanyaları MediaMarkt’ta
Sanal hafta sonu fırsatları mediamarkt.com.tr’de tek tıkla evinizde! Akıllı telefonlardan televizyonlara, küçük ev aletlerinden beyaz eşyalara kaçırılmayacak fırsatlar ve kampanyalar MediaMarkt’ta.
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Hafta sonu günlerini evlerimizde geçirdiğimiz bu günlerde teknoloji alışverişlerimizi de online olarak internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. “Stokları Eritiyoruz” kampanyasının devamı niteliğinde olan bu “Sanal Hafta Sonu” kampanyası için sizin için ürünler seçtik ve listeledik.
Sanal hafta sonu için seçtiğimiz bazı ürünler:
Canon Dijital SLR Fotoğraf Makinesi
24,1 Megapiksel EOS 2000D ile DSLR kalitesinde fotoğraflar ve sinematik Full HD filmler çekebilirsiniz. Ayrıca otomatik sahne algılama moduyla işinizi de kolaylaştıracak olan bu model ile Wi-Fi, NFC ve Canon Connect uygulaması ile anında uzaktan çekim yapın ve paylaşın. Sizde bu modelin detaylarına bakmak ve 3699TL’ye satın almak isterseniz buradaki linkten ulaşabilirsiniz.
CASPER X400.1035-8U00T-S-F 14″ Laptop
Intel i5 1035G1 işlemcisiyle birlikte 8GB RAM sunan modelde 240GB M.2 SSD eşlik ediyor. Ayrıca Windows 10’u da içerisinde bulunan model 1920×1080 Full HD çözünürlüğünde. Ek olarak Intel UHD Graphics 620 grafik birimiyle de günlük işlemlerinizi rahatça yapabilme imkânı sunuyor. Sizde bu modelin detaylarına bakmak ve 5699TL’ye satın almak isterseniz buradaki linkten ulaşabilirsiniz.
XIAOMI Mi Box S 4K Android TV Box Media Player
Google Asistan ve yerleşik Chromecast özellikleriyle televizyonunuzda bir şeyler izlemek artık daha keyifli. Ek olarak 4K çözünürlük desteği de bulunan Mi Box S ile Netflix, Amazon Prime içerikleri tüketmek çok kolay. Ayrıca Dolby desteğiyle birlikte sunduğu ses ve görüntü de üst seviye. Sizde bu modelin detaylarına bakmak ve 579TL’ye satın almak isterseniz buradaki linkten ulaşabilirsiniz.
VESTEL 55UA9600 55″ LED TV
4K çözünürlüğe sahip bir televizyon arıyorsanız, ayrıca içerisinde Android tv de bulunsun isterseniz bu modele bakmanızda fayda var. Ayrıca VESTEL 55UA9600, 55” lik ekran boyutuyla tercih edilmesi gereken modeller arasında yer alıyor. Sizde bu modelin detaylarına bakmak ve 5499TL’ye satın almak isterseniz buradaki linkten ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
OPPO F19 Pro Birçok Açıdan Netleşti
Yaklaşık 5 ay önce resmiyet kazanan F17′lerin devamı niteliğindeki F19 serisinin Pro‘su netleşti. İşte OPPO F19 Pro ve teknik detayları!
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2020 yılının Eylül ayında oluşturulan OPPO “F” serisi yeni modeller ile genişliyor. İlk olarak F17 ve F17 Pro olmak üzere iki cihaz halinde tanıtılan seri, bir süredir gündeme gelen F19 serisiyle kendini güncelleyecek. İlk serinin aksine F19’da üç cihaz bulunacak. Bu da hem çeşitliliği arttıracak, hem de F19 serisini güçlendirecek. Peki OPPO F19 serisinin ortanca modeli, yani OPPO F19 Pro neler sunacak?
Yeni seri OPPO F19, F19 Pro ve F19 Pro Plus olmak üzere üç cihazdan oluşacak. Bu üç cihazdan ikisi artık neredeyse netleşmişlen, F19 modeli hakkında bildiklerimiz sınırlı. Yani F19 Pro ve F19 Pro Plus hakkında oldukça yeterli bir bilgi birikimimiz var; ancak biz bu yazımızda OPPO F19 Pro modeline değineceğiz.
OPPO F19 Pro Bir Önceki “Pro” ile Oldukça Benzer
Özellikleri bakımından F17 Pro ile büyük benzerlik gösteren F19 Pro 6.4 inçlik bir ekrana sahip. Bu ekran FHD+ çözünürlükte olurken AMOLED hazzını kullanıcılara tattırıyor. AMOLED ile doğru orantılı olarak da ekran altı parmak izi sensörü bu modelde söz konusu.
Gücünü MediaTek Helio P90‘dan alan telefon arka tarafta dört adet kameraya sahip. Bu kameraların çözünürlükleri 48MP + 8MP + 2MP + 2MP olarak sıralanırken ön taraftaki kamera 16MP çözünürlükte.
4.310 mAh pile ek olarak 30W hızlı şarj desteğini beraberine getiren telefonun muhtemel fiyatı 271 dolar seviyesinde. Bu fiyatın 6GB RAM /64GB depolama seçenekli sürüm için geçerli olduğunu belirtelim.
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Genel
PlayStation 5 için ilave SSD desteği yazın geliyor!
PlayStation 5 oyun konsolu için ilave SSD desteğinin ne zaman geleceği belli oldu. Sony yaz mevsiminde depolama alanı sorununu çözecek.
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PlayStation 5 kullanıcıları depolama alanlarını arttırabilecek!
Oyun dünyasının en önemli aktörlerinden biri de kuşkusuz oyun konsolları. Sony, Microsoft ve Nintendo’nun başı çektiği bu rekabette, firmalar oyuncular için en iyisini yapmaya çalışıyorlar. PlayStation 5 ile yeni nesil oyun kavramını bir adım öteye taşımayı hedefleyen Sony, kullanıcılarını sevindirecek bir geliştirme ile bizleri karşılıyor. Oyun konsoluna 825 GB SSD yerleştiren firma, kullanıcılarına bu kapasiteyi arttırma imkanı verecek. Yaz mevsimi geldiğinde Sony, konsol içinde yer alan ilave SSD portlarını aktif hale getirecek.
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Hali hazırda sistem ile birlikte oyuncuya sadece 667 GB‘lık bir alan kalmakta. Özellikle son dönemde artan boyutlar nedeniyle bu depolama alanı yetersiz kalabiliyor. Bu nedenle geliştirme yapma kararı alan Sony, PlayStation 5 içinde yer alan ilave portları aktif hale getirecek. Bu sayede kullanıcılar ilave depolama alanı ekleme imkanına sahip olacaklar. Ancak kullanıcıların Gen 4 özellikli bir SSD almaları gerekmekte. Öte yandan ilave SSD‘nin soğutma sistemi nedeniyle fan sesini de arttıracağı gelen bilgiler arasında.
Genel
Yeni Maserati GranTurismo, kamuflajlı olarak görüntülendi!
Maserati, bir süre önce mevcut GranTurismo‘nun üretimini, bir final sürümü ile durdurduğunu duyurmuştu. Şimdilerde ise marka, GranTurismo ve GranCabrio modellerinin yeni nesilleri üzerinde çalışıyor. Dışarıdan bakınca Alfa Romeo Giulia gibi görünen bu araç, aslında bir Maserati GranTurismo prototipi.
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Bu durumu doğrulayan bazı büyük işaretler var. Bunlar, normal Giulia’ya kıyasla daha uzun burnu ve biraz daha genişleyen çamurlukları. Genişleyen çamurlukların sebebi ise diğer bir işaret olan genişleyen iz açıklığı.
Söz konusu prototipin Maserati’ye ait olduğunu gösteren diğer bir işaret ise arkadaki plakada yer alan “trident“. Ayrıca ön camdaki etikette yazan “M189” kodu, gelecek nesil GranTurismo’ya ait olan kasa kodu. Yani bu sıraladığımız kanıtlarla aracın bir Alfa Romeo değil, Maserati olduğu su götürmez bir gerçek.
Aracın tasarımı, prototiplerde oldukça gizli fakat bir ipucumuz var. 2014 yılında tanıtılan Maserati Alfieri konseptine bakarak bir şeyler tahmin edebiliriz. Alfieri’nin oranlarına baktığımızda, haberimizdeki prototip ile büyük oranda örtüştüğünü görmek mümkün. Prototipin kabini ise hiç bir ipucuna sahip değil. Bildiğimiz Giulia kabini.
Yeni nesil Maserati GranTurismo ve GranCabrio, hem benzinli hem de elektrikli olarak gelecek. Benzinli motor seçeneğinin, Maserati MC20‘deki 630 beygirlik 3.0 litrelik çift turbolu V6 olacağı söyleniyor. Elektrikli motor seçeneğinin ne zaman geleceği ise henüz belli değil. Bu motorlar, üreticinin “Folgore” (İtalyancada “yıldırım” demek) aktarma organlarını taşıyacak. Arkada iki, önde bir adet olacak şekilde konumlandırılan elektrik motorları ile araçlar dört çeker deneyimi sunacak.
Kaynak: Carscoops
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