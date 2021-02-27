Sanal Hafta Sonu Kampanyaları MediaMarkt’ta

Sanal hafta sonu fırsatları mediamarkt.com.tr’de tek tıkla evinizde! Akıllı telefonlardan televizyonlara, küçük ev aletlerinden beyaz eşyalara kaçırılmayacak fırsatlar ve kampanyalar MediaMarkt’ta.

Bakmakta fayda var: Xiaomi, Türkiye’deki yeni mağazalarını Adana ve Gebze’de açtı

reklam

Hafta sonu günlerini evlerimizde geçirdiğimiz bu günlerde teknoloji alışverişlerimizi de online olarak internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. “Stokları Eritiyoruz” kampanyasının devamı niteliğinde olan bu “Sanal Hafta Sonu” kampanyası için sizin için ürünler seçtik ve listeledik.

Sanal hafta sonu için seçtiğimiz bazı ürünler:

24,1 Megapiksel EOS 2000D ile DSLR kalitesinde fotoğraflar ve sinematik Full HD filmler çekebilirsiniz. Ayrıca otomatik sahne algılama moduyla işinizi de kolaylaştıracak olan bu model ile Wi-Fi, NFC ve Canon Connect uygulaması ile anında uzaktan çekim yapın ve paylaşın. Sizde bu modelin detaylarına bakmak ve 3699TL’ye satın almak isterseniz buradaki linkten ulaşabilirsiniz.

Intel i5 1035G1 işlemcisiyle birlikte 8GB RAM sunan modelde 240GB M.2 SSD eşlik ediyor. Ayrıca Windows 10’u da içerisinde bulunan model 1920×1080 Full HD çözünürlüğünde. Ek olarak Intel UHD Graphics 620 grafik birimiyle de günlük işlemlerinizi rahatça yapabilme imkânı sunuyor. Sizde bu modelin detaylarına bakmak ve 5699TL’ye satın almak isterseniz buradaki linkten ulaşabilirsiniz.

Google Asistan ve yerleşik Chromecast özellikleriyle televizyonunuzda bir şeyler izlemek artık daha keyifli. Ek olarak 4K çözünürlük desteği de bulunan Mi Box S ile Netflix, Amazon Prime içerikleri tüketmek çok kolay. Ayrıca Dolby desteğiyle birlikte sunduğu ses ve görüntü de üst seviye. Sizde bu modelin detaylarına bakmak ve 579TL’ye satın almak isterseniz buradaki linkten ulaşabilirsiniz.

4K çözünürlüğe sahip bir televizyon arıyorsanız, ayrıca içerisinde Android tv de bulunsun isterseniz bu modele bakmanızda fayda var. Ayrıca VESTEL 55UA9600, 55” lik ekran boyutuyla tercih edilmesi gereken modeller arasında yer alıyor. Sizde bu modelin detaylarına bakmak ve 5499TL’ye satın almak isterseniz buradaki linkten ulaşabilirsiniz.