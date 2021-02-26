Genel
Xiaomi, Türkiye’deki yeni mağazalarını Adana ve Gebze’de açtı
Türkiye genelinde 23 farklı şehirde toplam 47 Mi Store ile kullanıcılarına hizmet veren Xiaomi, yeni yatırımlarıyla yıl sonuna kadar bu sayıyı 100’e taşımayı hedefliyor.
Bakmanızda fayda var: Redmi K40 ve K40 Pro, Çin’de yapılan bir lansmanla duyuruldu!
Xiaomi, hizmet verdiği bölgelerin yerel bir parçasına haline gelme misyonunu gerçekleştirmek için Türkiye’deki çalışmalarını adım adım sürdürüyor.
Çalışmalara ilişkin Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk: “2018 yılında Vadi İstanbul’da açılışını yaparak başladığımız Mi Store yatırımlarımıza 2019 ve 2020 yılında yoğun bir şekilde devam ettik. Ayrıca pandemiye rağmen kullanıcılarımıza hizmet götürmek için durmadan çalıştık. Şu anda 23 farklı şehirde 47 Mi Store ile hizmet veriyoruz. 2021’e de hızlı bir başlangıç yapmış ve Ocak ayında Edirne Erasta ile İstanbul Olivium’da Mi Store’larımızı açmıştık. Ek olarak şimdi de Adana M1 ve Gebze Center alışveriş merkezlerinde Mi Store’larımızı açmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de Kayseri, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon, Balıkesir, İnegöl, Bakırköy, Ataşehir gibi şehir ve ilçelerde Mi Store açılışlarımız olacak” dedi.
Aynı zamanda sözlerini 2021 hedefleriyle sürdüren Öztürk: “Bu sene hemen hemen Türkiye’nin çoğu şehrini Mi Store ve yetkili mağazalarımızla birlikte Xiaomi markasının birbirinden güzel ve ilham verici cep telefonu ve ekosistem ürünleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin adil fiyatlarla kolay bir şekilde yüksek teknolojili Xiaomi ürünlerine ulaşması ve deneyimlemesi önceliklerimizin başında geliyor. Bunu sağlayan en büyük destekçilerimiz de kendi Mi Store’larımızdır” diye ekledi.
Genel
Samsung Galaxy Tab S7 Lite Geekbench üzerinde görüntülendi!
Samsung Galaxy Tab S7 Lite, Geekbench‘te ortaya çıktı. Orta seviye tabletin bazı teknik özellikleri de böylece ortaya çıkmış oldu.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Samsung Galaxy S21 Ultra, DxOMark’a göre en iyi ekrana sahip
Samsung Galaxy Tab S7 Lite Snapdragon 750G ile piyasaya çıkacak!
Samsung tablet piyasasında var olmaya devam ediyor. Güney Kore devi oldukça önemsediği bu rekabette daha fazla kullanıcıya ulaşma hedefinde. Özellikle Apple‘ın baskın olduğu bu yarışta firma, daha fazla ürün çıkartıyor. Bu sayede teknoloji devi daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Galaxy Tab S7 Lite modelini geliştiren firma, cihazı ile birlikte Geekbench platformuna uğradı. Tablet, tekli çekirdek performansında, 650 puan alırken, çoklu çekirdek performansında ise 1694 puanı hanesine yazdırdı.
Akıllı telefonunuzu değiştirmek istiyorsunuz fakat uygun model mi bulamıyorsunuz? Sizler için oluşturduğumuz fiyat performans canavarı ürünlere, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Ayrıca Geekbench sayesinde cihazın bazı teknik özellikleri de belli oldu. Samsung Galaxy Tab S7 Lite Snapdragon 750G işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Öte yandan Geebench‘te listelenen tabletin, S7 Lite modelinin 5G‘li versiyonu olacağı iddia ediliyor. Ancak şu an için 4G‘li versiyon ile alakalı bir bilgi ortaya çıkmadı. Bununla birlikte tablet 4 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Yine de tabletin 6 ve 8 GB RAM kapasitesi başka versiyonlarının da olacağı tahmin ediliyor. Android 11 ile piyasaya çıkacak tablet, bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 Ultra, DxOMark’a göre en iyi ekrana sahip
Samsung şirketinin en yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S21 Ultra ekran performansı için DxOMark’ın incelemesine girdi. Samsung’un amiral gemisi Galaxy S21 Ultra, sunduğu özelliklerin yanında ekran performansı ile de dikkat çekiyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Samsung Galaxy A51 modelinin DxOMark puanı belli oldu
Galaxy S21 Ultra, 6,8 inç büyüklüğünde bir ekran sunuyor. 1440 x 3200 piksel çözünürlüğe sahip olan bu ekran, 120 Hz ekran yenileme hızı sunan Dynamic AMOLED 2X panel sayesinde bir akıllı telefonun sunabileceği en iyi görüntü deneyimlerinden birini vadediyor.
Samsung Galaxy S21 Ultra modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,8 inç ekran paneli, 1440 x 3200 çözünürlük, 516 ppi piksel yoğunluğu
- İşlemci: Snapdragon 888 ya da Exynos 2100
- RAM: 12 GB ya da 16 GB
- Depolama Alanı: 128 GB, 256 GB ya da 512 GB
- Ön Kamera: 40 MP
- Arka Kamera: Geniş: 108 MP f/1.8 + Ultra geniş: 12 MP f/2.2 + Periskop Telefoto: 10 MP f/4.9 + Telefoto: 10 MP f/2.4
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2
- İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1
- Batarya: 5.000 mAh (25W kablolu hızlı şarj veya 15W kablosuz şarj veya 4,5W tersine şarj)
Son olarak Samsung Galaxy S21 Ultra DxOMark ekran testiyle zirveye yerleşti. En iyi ekrana sahip akıllı telefon olan cihaz, testten 91 puan almayı başardı. Aynı zamanda listenin ikinci sırasında da Galaxy Note 20 Ultra yer alıyor.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Genel
Epic Games, Sunless Sea oyununu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Sunless Sea oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Valheim, 3 haftada 4 milyondan fazla sattı
Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 31,00 TL olan Sunless Sea adlı oyunu ücretsiz yaptı.
Sunless Sea, strateji, rogue-like, RPG ve macera oyunlarının ögelerini karıştıran türlerin bir karışımı. Oyun sırasında yeni bölgeler keşfeder, kaynakları topluyor, diplomasi yapıyor ve savaş yürütüyoruz. Oyun doğrusal ilerlemiyor verdiğiniz kararlar oldukça önemli. Yolculuğunuz başarılı da olabilir, başarısız da olabilir. Ayrıca yeraltı kolonilerini özgürleştirmeye mi yoksa onları kalıcı olarak Britanya İmparatorluğu’na mı tabi kılmaya karar veren de siz olacaksınız.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Sunless Sea oyunu için minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP veya daha yenisi
- İşlemci: 2Ghz veya daha iyisi
- Bellek: 1 GB RAM
- Ekran Kartı: en az 1280×768 çözünürlük veya DirectX destekli bir ekran kartı
- Depolama: 700 MB boş alan
Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Sunless Sea oyununu henüz indirmediyseniz 04.03.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Ersin Akman, 5 gün önce
-
Yazan: indirimkuponu, 6 gün önce
-
Yazan: Frkrbk, 7 gün önce
-
Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
-
Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
Gigabyte, Aorus Elite serisi ekran kartlarını duyurdu!
RedmiBook Pro 14 ve 15, Çin’de piyasaya çıktı
Xiaomi, Türkiye’deki yeni mağazalarını Adana ve Gebze’de açtı
Tabletler için aksesuar önerileri | Hangi aksesuarlar ne işe yarıyor?
Mars keşif görevindeki Perseverance aracına yakından bakalım
Tabletler için aksesuar önerileri | Hangi aksesuarlar ne işe yarıyor?
iPhone 12 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)
Hem klasik hem sportif | Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2 incelemesi
ARKASINDA EKRAN OLAN LAPTOP | Lenovo Thinkbook Plus!
HUAWEI MATE X2 | Galaxy Fold gibi ama daha iyisi!
Tabletler için aksesuar önerileri | Hangi aksesuarlar ne işe yarıyor?
iPhone 12 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)
Hem klasik hem sportif | Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2 incelemesi
ARKASINDA EKRAN OLAN LAPTOP | Lenovo Thinkbook Plus!
HUAWEI MATE X2 | Galaxy Fold gibi ama daha iyisi!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.