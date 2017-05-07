San Francisco’da Trenler Tamamen Temiz Enerji ile Çalışacak

Trenler toplu taşıma araçları olarak doğaları gereği biraz daha doğa dostu araçlardır ve San Francisco’da bulunan trenler bunu bir adım ileriye götürüyor.

San Francisco Bay Area Rapid Transit tamamen temiz enerji ile çalışacak tren çalışmalarına başladığını açıkladı. İlk olarak trenlerin karbondioksit emisyonu düşürülecek ve 2024 yılından itibaren bu konuda daha kararlı olunacak.

2025 yılına kadar trenlerin yarısının %90 yenilenebilir enerji ile ve sıfır karbon kaynaklı olması bekleniyor. 2035 yılında bütün trenler bu seviyeye çekilecek ve plana göre 2045 yılında çalışan bütün trenler tamamen yenilenebilir enerji ile çalışacak.

Bu kadar büyük değişiklik doğal olarak bir günde yapılabilecek bir şey değil. Ancak BART’ın açıklamasına göre California’daki trenlerin %50’sinin 2030 yılında yenilenebilir enerji kullanması bekleniyor. Sadece bu bölgede yer alan trenler yıllık 400.000 MW/h enerji harcıyor. Böyle bir durum söz konusu olduğunda 2025 yılında gelinecek olan nokta bile gerçekten mükemmel olarak nitelendirilebilir.