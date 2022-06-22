Samsung‘un önümüzdeki hafta 3nm yonga üretimi hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.

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Kaynaklar Yonhap Haber Ajansına Samsung’un tsmc’yi 3nm yongaları seri üretmek için yeneceğini söyledi. 3nm yongalarının, mevcut FinFET işlemine göre %45‘e varan alan azaltma, %30 daha yüksek performans ve %50 daha düşük güç tüketimi sağlayan Gate-All-Around (GAA) teknolojisi üzerine inşa edildiğine inanılıyor. 2nm proses düğümü gelişimin ilk aşamalarındadır ve seri üretim 2025 için planlanmıştır.

2020’deki Covıd-19 salgınının Güney Koreli şirketi 3nm yonga üretimini ertelemeye zorladığı bildirildi. TSMC’NİN 3nm yonga proses teknolojisini yılın ikinci yarısında seri üretime geçirmesi bekleniyor.