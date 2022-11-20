Qualcomm cephesinin geçtiğimiz günlerde düzenlediği “Snapdragon Zirvesi” etkinliğinde tanıtılan ve etkinliğin yıldızı olan Snapdragon 8 Gen 2, çokça dikkat çekmişti. 2023 yılının amiral gemisi akıllı telefonlarına güç vermesi beklenen işlemcinin bazı performans testi sonuçları ortaya çıkmıştı.

Snapdragon 8 Gen 2 kullandığı iddia edilen ve birkaç farklı marka cihaza yapılan Geekbench performans testinin sonuçları oldukça dikkat çekiciydi. Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından paylaşılan bu sonuçlarda, Samsung’a ait olduğu iddia edilen cihazın Prime çekirdek verileri herkesi şaşırtmıştı.

Öyle ki, diğer markaların Snapdragon 8 Gen 2’li cihazlarında Prime çekirdeğin en yüksek saat hızı 3.19 GHz olarak belirtilmişken, Samsung’un cihazında bu değerin 3.36 GHz olduğu görülüyordu. Bu veriler, Samsung’un kullanacağı Snapdragon 8 Gen 2 yonga setindeki CPU biriminde hız aşırtması olduğunu gösteriyordu.

Yine Ice Universe tarafından paylaşılan yeni bilgiler, Samsung’un kullanacağı Snapdragon 8 Gen 2’deki hız aşırtmanın yalnızca CPU birimiyle sınırlı kalmayacağını ve grafik işleme birimi olan GPU’da da hız aşırtma olacağını gösteriyor!

GPU Saat Hızı 719 MHz Olacak!

Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinde kullanılan grafik işleme biriminin saat hızı, 680 MHz olarak açıklanmıştı. Ancak Ice Universe’ün paylaşımı, Samsung’un kullanacağı versiyonda grafik işleme biriminin en yüksek saat hızının 719 MHz olacağını gösteriyor.

Samsung’s special edition Snapdragon 8 Gen 2 (we don’t know its official name yet) CPU 3.2GHz→3.36GHz. Surprisingly, the GPU is also increased from 680MHz to 719MHz — Ice universe (@UniverseIce) November 18, 2022

Qualcomm, bazı işlemcilerinin “AC” kod adlı versiyonlarını üretiyor ve bu işlemciler, Snapdragon 855+ ve 865+ gibi isimlerle cihazlarda kullanılıyor. Örnek vermek gerekirse, SM8150 kodlu Snapdragon 855’te Prime çekirdek saat hızı 2.84 GHz iken, SM8150-AC kodlu Snapdragon 855+’te Prime çekirdeğin en yüksek saat hızı 2.96 GHz değerine yükseltilmişti.

Qualcomm’un en yeni işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 2’nin model numarası, SM8550-AB olarak karşımıza çıktı. Samsung’un kullanacağı işlemcinin model numarasının ise SM8550-AC olması bekleniyor. Bu işlemcinin market adının ne olacağı ise henüz bilinmiyor. Samsung kendi cihazlarında kullanacağı bu işlemciyi Snapdragon 8+ Gen 2 olarak adlandırabilir.

Hız aşırtma teknolojisi her ne kadar saf güç konusunda önemli iyileşmeler sağlasa da, ısınma ve güç tüketimi gibi konularda bazı sorunlara neden olabileceği de biliniyor. Anlaşılan o ki, Qualcomm ve TSMC işlemcinin bununla başa çıkabileceğini düşünüyor.

Ancak önemli olanın performans testi sonuçları değil, cihazın günlük kullanımda sunduğu deneyim olduğunu belirtmekte fayda var. Bizler de bu işlemcinin gerçek hayattaki performansını merak ediyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Snapdragon 8 Gen 2 sizi heyecanlandırabildi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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