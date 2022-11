Qualcomm cephesinin geçtiğimiz günlerde düzenlediği “Snapdragon Zirvesi” etkinliğinde tanıtılan ve etkinliğin yıldızı olan Snapdragon 8 Gen 2, çokça dikkat çekmişti. 2023 yılının amiral gemisi akıllı telefonlarına güç vermesi beklenen işlemcinin bazı performans testi sonuçları ortaya çıkmıştı.

Snapdragon 8 Gen 2 kullandığı iddia edilen ve birkaç farklı marka cihaza yapılan Geekbench performans testinin sonuçları oldukça dikkat çekiciydi. Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından paylaşılan bu sonuçlarda, Samsung’a ait olduğu iddia edilen cihazın Prime çekirdek verileri herkesi şaşırtmıştı.

Öyle ki, diğer markaların Snapdragon 8 Gen 2’li cihazlarında Prime çekirdeğin en yüksek saat hızı 3.19 GHz olarak belirtilmişken, Samsung’un cihazında bu değerin 3.36 GHz olduğu görülüyordu. Bu veriler, Samsung’un kullanacağı Snapdragon 8 Gen 2 yonga setindeki CPU biriminde hız aşırtması olduğunu gösteriyordu.

Yine Ice Universe tarafından paylaşılan yeni bilgiler, Samsung’un kullanacağı Snapdragon 8 Gen 2’deki hız aşırtmanın yalnızca CPU birimiyle sınırlı kalmayacağını ve grafik işleme birimi olan GPU’da da hız aşırtma olacağını gösteriyor!

Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinde kullanılan grafik işleme biriminin saat hızı, 680 MHz olarak açıklanmıştı. Ancak Ice Universe’ün paylaşımı, Samsung’un kullanacağı versiyonda grafik işleme biriminin en yüksek saat hızının 719 MHz olacağını gösteriyor.

Samsung’s special edition Snapdragon 8 Gen 2 (we don’t know its official name yet) CPU 3.2GHz→3.36GHz. Surprisingly, the GPU is also increased from 680MHz to 719MHz

— Ice universe (@UniverseIce) November 18, 2022