Akıllı Telefonlar
Samsung’un katlanabilir telefonları gelmeye devam edecek
Samsung‘un katlanabilir telefonları gelmeye devam edecek. Samsung, 2020 yılının ilerleyen döneminde piyasaya yeni katlanabilir telefonlar sunmayı planlıyor.
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Samsung 2019 4. çeyrek raporunu bugün açıkladı. Karlılıkta bir miktar düşme olsa da şirket durumdan şikayetçi değil. Bu raporda dikkat çeken detaylardan biri de şirketin 2020 yılında yeni katlanabilir telefonlar sunma planıydı. Samsung, 2020 yılı için 5-6 milyon adet katlanabilir telefon satabileceğini öngörüyor.
Samsung‘un 2020 planlarında akıllı telefon alanında ara ve alt sınıf modellerden çok amiral gemisi ve katlanabilir telefonlara odaklanma düşüncesi bulunuyor. 5G destekli telefonların sayısı artırarak, farklı tasarımlarda katlanabilir telefonlar sunarak premium telefon çeşitlilğini artırmak isteyen Samsung, bu adımlarla satışları tepe noktada tutmayı amaçlıyor.
Akıllı Telefonlar
Moto G Stylus modelinin görseli sızdırıldı!
Motorola Moto G Stylus cep telefonunun görselleri basına sızdırıldı. Şirketin merakla ile beklenen ve önümüzdeki ay tanıtacağı kalemli akıllı telefonu ilk kez görüntülendi.
Motorola’nın sessiz sessiz hazırladığı Moto G Stylus için paylaşılan görseller teknoloji meraklıların ilgisini arttırdı. Model numarası XT2043-4 olarak belirlenen cihazın FCC’nin veritabanında ise telefonun “sofia plus” kod adına sahip olduğunu söyleniyor.
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Mobil Dünya Kongresi’nden yalnızca bir gün önce yapılacak olan Motorola etkinliği, Motorola’nın en az dört yeni cihazı ile birlikte oldukça konuşulacak. Bu güne kadar Moto G8, G8 Power ve Moto Edge+ hakkında birçok iddia basında yerini buldu. Ancak sızan yeni modelin ilgi odağı olması bekleniyor.
Stylus, ön kamera için delikli bir ekran ve Samsung’un Note serisinde olduğu gibi kalem desteği ile birlikte kullanıma sunulacak. Paylaşılan görsele göre cihazlar ile birlikte gelecek kalemde tuş bulunmuyor ve oldukça basit görünüyor. Bir diğer fotoğrafta ise kalem ile kullanılabilen not alma uygulaması karşımıza çıkıyor.
25 MP ön ve 48 MP ana kamerayla gelecek olan modelde 4 kameralı sistem olacağı söylemek mümkün. Ayrıca Moto G Stylus, 4 GB RAM, Snapdragon 665 işlemci, 5.000 mAh pil ve 6.3 inç FullHD+ ekran gibi özelliklerin bulunması bekleniyor. 18W hızlı şarj cihazı ile karşımıza çıkacak olan modelin Android 10 ile birlikte gelecek.
Akıllı Telefonlar
Nokia 9.2 ekran altı kamerayla gelebilir!
Son raporlara göre HMD Global, 2020 pazarında rekabet etme şansını arttırmak için bir sonraki Nokia amiral gemisi akıllı telefonunun lansmanını erteledi. Şirketin rakipleri Snapdragon 865 ile gelirken daha düşük bir işlemci ile gelmek istemediği için böyle bir karar verdiği düşünülüyor.
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Nokia 9.2 gecikmesi şirket açısından ne ifade ediyor?
Nokia‘nın bu gecikmesi HMD‘ye mobil dünyasında bir ilki ortaya çıkarmak için zaman kazandırıyor. Şirketin bir ekran altı kamera üzerinde çalıştığı biliniyor. Eğer başarılı olurlarsa mobil dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacaklar. Bu ekran altı kamerayı ise Nokia 9.2 ile birlikte göreceğimizi tahmin ediyoruz.
Diğer şirketler bizlere daha önceden bu teknolojiden bahsetti. Örneğin Oppo bize ekran altı kamera ile ilgili bazı demolar gösterdi. Ancak şimdiye kadar henüz hazır olmadığını ve uygulamaya koyamayacaklarını vurguladılar. HMD Global bu konuda bir ilke imza atıp bu teknolojiyi hayata geçirebilir ve yeni Nokia telefonlarda görebiliriz. Yine de şu anda sadece test aşamasında olduklarını söylüyorlar. Testten geçemez ise diğer şirketler gibi rafa kaldırabilirler.
Nokia 9.2, Nokia 9‘un başarısız arka çoklu kamera kurulumundan vazgeçecek ve bunun yerine daha geleneksel bir düzenleme yapmayı tercih edecek. Böylece bu artık ayırt edici bir özellik olmayacak. Şirket bu yüzden yeni teknolojiler hayata geçirmeyi planlıyor. Ekran altı ön kamera ise bunlardan biri.
Akıllı Telefonlar
MWC 2020 fuarında tanıtılması beklenilen telefonlar
MWC 2020 (Mobil Dünya Kongresi) fuarı 24-27 Şubat tarihinde İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenecek. Bu yazımızda dünyanın en büyük teknoloji fuarında tanıtılacak cihazlarına bakacağız.
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Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olarak bilinen ve bu yıl 24-27 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek MWC 2020 etkinliğinde birçok yeni cihazın tanıtılmasını bekliyoruz. Bu fuarda bazı cihazlar kullanıcılar ile ilk kez buluşacakken, bazı tanıtımı yapılmış cihazlarında küresel ölçekte tanıtımının yapılmasını bekliyoruz.
Nokia – MWC 2020
MWC 2019 fuarında 5 kameralı Pureview adlı akıllı telefonunu tanıtan Nokia, 2020 yılına en az üç yeni akıllı telefon ile giriş yapmayı hedefliyor. Bazı kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Mobil Dünya Kongresi 2020’de Nokia 1.3, 5.2 ve 8.2 5G modellerini tanıtabilir. Bu modeller giriş, orta ve üst segmentte tüketicileri etkilemeye çalışacak.
Nokia 1.3
Nokia 1.3 akıllı telefonun ucuz fiyatı ile giriş segmentte kendine yer bulması düşünülüyor. Mediatek işlemcisi, 1GB RAM kapasitesi ve 8GB depolama seçeneği ile birlikte ucuz fiyata telefon arayışında bulunan kullanıcıları etkileyecek telefonda 2 kamera bulunacağı öngörülmekte. 13MP ve 5MP çözünürlüğünde olması tahmin edilen kamera paketine 4000 mAh batarya eşlik edeceği aktarılıyor. Giriş segmentine konumlandırılacak cep telefonun fiyatının ise 79 Euro olarak belirlendiği aktarılan bilgiler arasında.
Nokia 5.2
Nokia 5.2 akıllı telefonu 169 Euro fiyat etiketi ile 1.3 modelinin üstüne konumlandırılacak. Orta segmente fiyat-performans oranı ile rekabetçi bir model olması beklenilen telefonda 3/4 GB RAM seçeneğinin sunulacağı söylenmekte. 32GB veya 64GB depolama seçenekleri ile güncel orta segment standartlarına uyum sağlaması beklenilen akıllı telefonda iki kamera bulunuyor. 16+8MP çözünürlüğünde çift arka kameraya sahip olması tahmin edilen cep telefonunda 3500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.
Nokia 8.2 5G
Nokia 8.2 5G modeli cihaz adlandırılmasından da anlaşılacağı üzere modem desteğinde farklı bir destek sunmakta. 5G ağlarının kullanımını destekleyecek akıllı telefonda Snapdragon 765 işlemcisi bulunacağı söyleniyor. Aktarılan bilgilere göre 459 Euro fiyat etiketine sahip olacak cep telefonda 6-8/128-256GB RAM ve depolama seçeneği bulunacak. Sahip olacağı çentiksiz yapısı itibariyle 32MP pop-up kameranın olacağı belirtilen akıllı telefonda POLED panelin kullanabileceği belirtiliyor.
realme – MWC 2020
realme X50 Pro
MWC 2020 kapsamında tanıtılması beklenilen bir başka cihaz ise realme X50 Pro olacak. Tanıtımının ardından piyasaya sürüleceği iddia edilen cep telefonunda Snapdragon 865 yonga setinin bulunacağı söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde Antutu Benchmark testinde 574.985 puan ile liderliğe oturan gizemli RMX2071 kod adlı cihazın X50 Pro modeli olabileceği aktarılıyor. 5G modem özelliği ile üst segmentte rekabet edecek telefonun piyasadaki en güçlü telefonlardan biri olacağı söyleniyor.
Motorola – MWC 2020
Motorola Edge serisi
CES 2020 kapsamında Razr katlanabilir akıllı telefonu ile dikkatleri üzerine toplayan Motorola’nın yeni bir cihaz serisini kullanıcıların beğenisine sunması bekleniliyor. Teknoloji basınına gönderilen davetiyede “Bize koltuğunuzun kenarında yer açın” ifadesine “Edge” sözcüğünün eklenmesinin yeni telefon serisine gönderme yaptığı ifade ediliyor. Amerikan blog yazarı Evan Blas ise geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderide Motorola Edge+ modelini işaret etmiş, bu telefonun altına konumlandırılacak serinin olacağını işaret etmişti.
vivo – MWC 2020
APEX 2020
BBK Grup altında çalışmalarına devam eden vivo MWC 2020 kapsamında yeni konsept cihazını tanıtması bekleniliyor. APEX 2020 adı verilmesi beklenilen akıllı telefonun ön panelinin neredeyse tamamının ekranla kaplı olması tahmin ediliyor. Güçlü ön paneli, açılır-kapanır (pop-up) ön kamerası, arka kamera paketi ve yonga seti ile en güçlü cep telefonlarından biri olması beklenilen cihazda 5G desteğinin de sunulacağı öngörülüyor. Yenilikçi teknolojileri ile önemli akıllı telefon üreticilerinden biri olan vivo, fuar kapsamında teknoloji basınına davetiye gönderdi. Gönderilen davetiyede “Bir sonrakine güç verin” ifadesine yer verildi.
General Mobile – MWC 2020
GM serisinin yeni üyesi
Android One kapsamında Google ile işbiriliğinde yeni akıllı telefonlarını tanıtan General Mobile geçtiğimiz yıl GM 9 Plus modelini MWC 19’da kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Tanıtıldığı şubat ayından bu yana Türkiye pazarına giriş yapmayan akıllı telefonun önümüzdeki süreçte piyasaya girmesi bekleniliyor. Mobil Dünya Kongresi’nde cihazlarının lansmanını gerçekleştiren yerli üretici 2018 yılında ise GM 8 ve GM 8 Go modellerini tanıtmıştı. Bu yıl ise MWC 2020 fuarında yeni bir akıllı telefonun lanse edilecği tahmin ediliyor.
Vestel – MWC 2020
2018 yılında Mobil Dünya Kongresi’nde Venüs Z20 modeli, 2019 yılında Venüs V7 modelini tanıtan Vestel’in bu fuarda da yeni bir akıllı telefonu kullanıcılara sunması bekleniliyor. 2017 yılında Z10 modelini lanse eden akıllı telefon üreticisinin yeni cihazının V serisine katılabileceği düşünülmekte. 24-27 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek fuarda yer alacak Vestel, televizyonlarını da tüketicilerin beğenisine sunacak.
TCL – MWC 2020
Ülkemizde 8 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği Plex akıllı telefonu ile tekrar gündeme gelen televizyon ve akıllı telefon üreticisi TCL, MWC 2020’ye iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. Şirketin Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda “Tarihi kaydedin, TCL MWC 2020 Global BasınBasın Konferansı” görseli paylaştı. Şirketin bu fuarda yeni telefon veya televizyon tanıtacağı henüz kesinleşmemişken CES 2020’de 5G akıllı telefonu tanıttığı göz önüne alındığında bu fuarda da yeni cihazların lanse edileceği düşünülüyor.
Don’t miss this. Watch as we #DISPLAYGREATNESS with our grand product launch at #MWC2020. #TCL10Pro #TCL10L #TCL105G pic.twitter.com/YdKTy5JcGR
— TCL Mobile (@TCLMobileGlobal) January 9, 2020