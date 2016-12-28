Samsung’un Galaxy S8 Modeli S Pen Destekleyebilir

Çin’den yayılan haberlere göre teknoloji devi Samsung, Galaxy S8 modeli ile beraber S Pen aksesuarını opsiyonel olarak sunacak.

Samsung’un bu hareketi Galaxy Note 7 ile hayal kırıklığına uğramış olan kullanıcılar için yapıyor. S Pen stylus aslında normal telefonlarda kullanılandan farklı bir ekran teknolojisi gerektiriyor. Yani Note modelleri ile gelen S Pen’i alıp başka bir model telefonda kullanamazsınız. Ancak Koreli şirket yeni Galaxy S modelini S Pen destekli yapabilir.

Çinli mikro blog ağı Weibo’da yayılan haberlere göre cihazın ilk prototipleri tıpkı Note modelleri gibi S Pen ile beraber geliyor. Ancak büyük bir ihtimalle şirket S Pen desteklemeyen alıştığımız Galaxy S modelinden de çıkaracak. Böylelikle S Pen tamamen isteğe bağlı olacak.

Böyle bir durum sonucunda Galaxy S8 modellerinde S Pen için Note modellerinde olduğu gibi bire yuva bulunmayacak. Yeni Galaxy S8 modelinin 6 inç olacağı konuşulanlar arasında. Bu da telefonun en büyük Galaxy S modeli olduğu anlamına geliyor. Hatta Note 7’den ve diğer Note serisi modellerinden de büyük. Tabii bunlar şimdilik spekülasyondan ibaret. Samsung 2017’nin Nisan ayında New York’ta Galaxy S8’i tanıttığı gün gerçekleri hep beraber göreceğiz.