Samsung’un Dev HDR Sineması, Güney Kore’nin Ötesine Geçiyor!

Samsung’un sinemalarda kullanılan dev OLED ekranları, geçtiğimiz yıl şirketin anayurdu Güney Kore’de ortaya çıkmış ancak dünyaya açılmamıştı. Teknoloji devi artık teknolojisini diğer ülkelere ihraç etmek niyetinde.

10.3 metre boyutundaki dev Samsung OLED sinema ekranları, artık dünyanın dört bir köşesine dağıtılmaya hazır. Güney Koreli üretici kendi anayurdundan sonra 4K HD çözünürlük sunan mimariyi Tayland’ın en büyük şehri Bangkok’da izleyicilerin beğenisine sunacak. Şirket, Tayland’lı 110 büyük sinema salonu ile anlaşma yaptı. Sızan dedikodulara göre yeni hedef Çin ve Çin’deki pek çok sinema salonu ile anlaşmaya varılmış durumda. Avrupa’daki bazı sinemalar da teknolojiden faydalanıyor ama sayıları çok az.

HDR mimarisi, özellikle iMAX gibi teknolojilerle karşılaştırıldığında son derece uygun olan maliyetleri ile dikkat çekiyor. Zira, HDR basit bir projektör ile ekranlara yansıtılabiliyor ve ekstra masraf gerektirmiyor. Hatta mimariyi King Kong boyutlarındaki bir monitör olarak değerlendirmemiz dahi mümkün.

Yine teknolojinin yaygınlaşması için biraz daha gelişmesi ve daha fazla ülkeyle anlaşma yapılması gerekiyor. Bu da birkaç yıl sürebilecek bir işlem…