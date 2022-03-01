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Akıllı Telefonlar

Samsung’tan MWC 2022 Şovu! Yeni neler var?

Samsung, en son CES fuarında boy göstermişken şimdi ise Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) kendine büyük bir bölüm ayırmış. Geçtiğimiz ay tanıtılan yeni Galaxy S22 ailesi ile birlikte katlanabilen modeller Z Flip 3 ve Z Fold 3 yer alıyorken, yeni EVO platformuna sahip dizüstü bilgisayarları da tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

 

#Samsung #Galaxy #MWC2022

 

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Eren İmdat

Teknolojiyle içli dışlı, özellikle mobil teknolojiler üzerine hevesli bir o kadar da öğrenmeye açık Hardware Plus editörü ve yazarı.

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