Samsung’tan MWC 2022 Şovu! Yeni neler var?

Samsung, en son CES fuarında boy göstermişken şimdi ise Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) kendine büyük bir bölüm ayırmış. Geçtiğimiz ay tanıtılan yeni Galaxy S22 ailesi ile birlikte katlanabilen modeller Z Flip 3 ve Z Fold 3 yer alıyorken, yeni EVO platformuna sahip dizüstü bilgisayarları da tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

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