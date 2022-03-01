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Samsung’tan MWC 2022 Şovu! Yeni neler var?
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Samsung, en son CES fuarında boy göstermişken şimdi ise Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) kendine büyük bir bölüm ayırmış. Geçtiğimiz ay tanıtılan yeni Galaxy S22 ailesi ile birlikte katlanabilen modeller Z Flip 3 ve Z Fold 3 yer alıyorken, yeni EVO platformuna sahip dizüstü bilgisayarları da tüketicilerin beğenisine sunuluyor.
#Samsung #Galaxy #MWC2022
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